Финно-угорский вектор

Шестой по счёту Всемирный конгресс финно-угорских народов завершился в Венгрии. За 20 лет проведения подобных сборов очень многое в жизни финно-угров изменилось и прежде всего – они сами: позади годы становления национальных организаций, попытки найти своё лицо, доказательства необходимости объединения… Присутствие на мероприятии президентов Венгрии, Финляндии и Эстонии, а также министра культуры России лишний раз доказало, что с финно-угорским движением в мире теперь считаются, и рвать на груди рубахи необходимости уже нет. Так что же сейчас волнует представителей коми, ненцев, эрзян, карелов и прочих (24 в общей сложности) финно-угорских народов? Зачем собираются и чего пытаются добиться?

Кто самый достойный?

Формирование делегации на Конгресс от каждого этноса вроде бы унифицировано: если народ насчитывает более 100 тыс. человек, то отправляет на конгресс 20 своих представителей, если численность от 10 до 100 тыс., – десять делегатов. Ну а те, кого меньше 10 тыс., имеют право на три мандата. Только эти правила не решают главного вопроса: кто более других достоин представлять свой этнос на всемирном форуме? Вокруг этого и кипели страсти практически везде. Мордовские национал-активисты до последнего требовали создать две независимые друг от друга группы: от эрзян и от мокшан. А уже в ходе Конгресса прямо в холле отеля, где он проходил, двое не попавших в итоговый список делегатов эрзян устроили акцию протеста: растянули непризнанный флаг своего народа и рассказывали всем желающим их слушать, что организаторы мероприятия якобы намеренно всё так устроили, чтобы не допустить их участия в форуме. Валерий Марков, председатель консультативного комитета Конгресса, отнёсся к этим обвинениям спокойно:

– Мы всегда говорили: есть несколько делегаций от одного народа – ради бога. Чем больше, тем лучше. Но, прежде чем претендовать на статус представителей народа, попытайтесь договориться между собой. А ничем не обоснованные заявления, что мы и только мы можем говорить от имени того или иного этноса, – это не конструктивно.

Даже в недрах одной из самых дружных делегаций – от Республики Коми – были недовольные: коми-ижемцы в кулуарах говорили, что их этническая группа могла бы быть представлена и более широко…

Ещё одна проблема, с которой столкнулись потенциальные участники Конгресса, – финансовая. Сразу три региона России – Ленинградская, Тверская и Мурманская области – не оказали поддержки своим делегатам. Из ситуации они выходили по-разному: одни поехали за свой счёт, другие смогли заручиться финансовой помощью Консультативного комитета. Но были и те, кто от поездки просто отказался.

Кризис не помеха?

С трибуны официальные лица неоднократно подчёркивали: несмотря на мировой финансовый кризис, венграм, мол, удалось на должном уровне провести столь значимое мероприятие. Но если быть откровенным, то приблизиться к размаху предыдущего Конгресса в Ханты-Мансийске собратьям по финно-угорскому движению явно не удалось. Досадных мелочей было слишком много. Например, делегацию Мордовии венгерские хозяева заставили вспомнить аскетичное пионерское детство: поселили в пансионате советских времён.

Конфуз случился и когда один из лидеров делегации коми-народа долго и безуспешно пытался вручить принимающей стороне подарок – традиционные для заснеженной большую часть года республики лыжи. В зале во время работы Конгресса не нашлось ни одного официального представителя венгров…

Смещение акцентов

Ещё недавно привычный расклад – россияне жалуются на невзгоды, а их зарубежные соплеменники сочувствуют и учат, как надо жить – на VI Всемирном конгрессе существенно изменился. На ассимиляционную политику властей жаловались сету Эстонии, саамы Финляндии, квены Швеции. Позитивный тон российской делегации ещё в первый день Конгресса задал министр культуры Владимир Мединский, который назвал Россию сердцем финно-угорского мира. Министр заявил, что именно наша страна многое сделала для консолидации и сохранения финно-угорских народов, причём не только на собственных территориях. В качестве доказательства он привёл Финляндию, которая в своё время только благодаря тому, что находилась в составе России, смогла сохранить своё этническое и культурное своеобразие. Любопытно, что именно это выступление вызвало наибольший позитивный резонанс в зале и в СМИ, а вовсе не традиционно неоднозначная и полная намёков на некую несвободу финно-угров в России речь эстонского президента Ильвеса.

Сами с усами

Когда-то Воланд советовал не просить у тех, кто сильнее тебя. Видимо, делегаты Конгресса перед отправлением в Венгрию перечитали классику. По результатам собрания не последовало обращения к властям и чиновникам: большая часть рекомендаций, содержащихся в резолюции Конгресса, адресована самим финно-уграм.

– Люди стали трезвее смотреть на возможности подобных конгрессов, с большим достоинством представлять свою страну и свои регионы, меньше надеяться на других и больше – на свои собственные усилия и на правильный формат отношений с региональными властями, – комментирует ситуацию директор Департамента межнациональных отношений Минрегиона России Александр Журавский. – Очень важно понимать, что, сколько бы ты ни обращался к государственным властям и общественным организациям, решение демографических проблем и знание родных языков можно обеспечить только самостоятельно.

С тем, что знание языков идёт «от семьи», не спорил никто из присутствующих. Среди предложений участников форума: больше уделять внимания изданию детской литературы, повышать престиж национальных языков, развивать и приветствовать двуязычие в семьях. Кстати, впервые за историю конгрессов все до единого выступления делегатов на пленарном заседании шли на родных языках.

Следующий Всемирный конгресс решено провести в 2016 году в Финляндии. Какие вызовы поставят перед делегатами следующие четыре года – покажет время.