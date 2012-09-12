Пассажиров проверят по базам

В России планируется введение единых централизованных баз пассажиров. Цель – защитить всех, кто отправляется в путешествие, от нежелательного с точки зрения безопасности соседства.

- Формирование единых баз данных пассажиров предусмотрено действующей сейчас Комплексной программой обеспечения безопасности населения на транспорте. Такие базы данных вкупе с современными технологиями обмена информацией позволят, например, быстро выявлять лиц, находящихся в розыске, и тем самым делать перевозку более безопасной для законопослушных пассажиров, – поясняет источник в Минтрансе.

Предполагается, что вся необходимая проверка по базам данных будет проводиться ещё на стадии покупки билета. Все сведения будут проходить по закрытым каналам, а сама база станет автоматизированной – проверка не должна тормозить процедуру оформления билета. Набор данных стандартный: фамилия, имя, отчество пассажира, дата и место его рождения, вид и номер документа, по которому приобретается билет, пункт отправления и пункт назначения, а также дата поездки. Сейчас готовится необходимая нормативная база, в частности, документы, регламентирующие порядок ведения и формирования таких баз.

Билет на поезд или самолёт и сейчас без паспорта не купишь, так что здесь формирование баз вряд ли станет проблемой. А что делать с междугородными автобусными перевозками? Ведь этот вид транспорта популярен не только у тех, кому не по карману поезд, самолёт, но и у тех, кто не хочет быть замечен правоохранительными органами.

– В рамках той же Комплексной программы в настоящее время идёт пилотный проект, в ходе которого отрабатывается технология продажи билетов на межрегиональные автобусные перевозки строго по предъявлении документа, идентифицирующего личность, – говорят в Минтрансе. – Перечень маршрутов, где вводится такая система, был утверждён минувшей весной. Преимущественно это перевозки, осуществляемые из Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Пилотный проект означает, что за счёт средств федерального бюджета идёт оснащение автобусных вокзалов необходимыми инженерно-техническими решениями. Параллельно идёт работа по более строгой регламентации всего процесса междугородних автобусных перевозок – чтобы «выдавить» с рынка нелегальных перевозчиков, которые, как правило, соображения безопасности пассажиров ставят на последнее место.

Ожидается, что единые для всех видов транспорта базы персональных данных должны появиться уже в следующем году. Они станут частью Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.