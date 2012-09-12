Москву выведут на чистую воду

Специалисты Мосводоканала для обеззараживания столичной воды теперь используют новый реагент – гипохлорит натрия, отказавшись от применения жидкого хлора.

Надёжное обеспечение москвичей качественной питьевой водой, отвечающей всем санитарным стандартам, – задача многоаспектная и в высшей степени сложная. Её решение требует усилий большого круга специалистов: гидрологов, экологов, технологов. Кроме того, масштабы Москвы предполагают колоссальные затраты на решение водной задачи.

На процесс подготовки качественной питьевой воды влияют несколько факторов. Это качество воды в природных источниках, из которых происходит её забор для нужд города; требования, предъявляемые к качеству питьевой воды; применяемые технологии водоподготовки и состояние водопроводной сети.

Активная застройка территорий вокруг Москвы привела к усилению захламлённости водосборных территорий. Более того, продолжается интенсивная застройка пойм рек и даже водоохранных зон. Ни для кого не секрет, что бесчисленные коттеджные посёлки, выросшие в Московской и окрестных областях, как правило, не имеют удовлетворительных систем очистки сточных вод. Помимо того в худшую сторону изменилась «химия» бытовых стоков, выросло разнообразие химических веществ, используемых в быту и здравоохранении. Особую тревогу вызывают многие лекарственные препараты и продукты косметологии, которые попадают в бытовую канализацию и далее проникают в водоисточники. Эти вещества представляют опасность не только для человека, но и для организмов, обеспечивающих естественную очистку водоёма.

Следует отметить, что нормативы качества питьевой воды в России очень жёсткие, и московская водопроводная вода им полностью соответствует, для повседневного использования холодной водопроводной воды, подаваемой в дома москвичей, нет никаких ограничений. Вода полностью пригодна для питья.

Однако в ряде случаев некоторые москвичи предъявляют повышенные, прямо скажем, не всегда обоснованные требования к качеству воды. Чаще всего претензии относятся к хлорированию питьевой воды. При том, что концентрация хлора в московской водопроводной воде не превышает санитарно-гигиенических норм. Отказаться же полностью от процесса хлорирования не позволяет большая протяжённость водопроводной сети, при которой дезинфицирующий реагент должен присутствовать в воде на всём пути её следования – от станции водоподготовки до крана в квартире потребителя.

От использования жидкого хлора Мосводоканал уже отказался и теперь использует новый реагент для обеззараживания питьевой воды – гипохлорит натрия (ГХН). Препарат обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных болезнетворных бактерий. При этом он имеет ряд важных технологических преимуществ в сравнении с жидким хлором. Гипохлорит натрия применяется в виде водного раствора и безопасен в использовании.

В Мосводоканале считают, что достижение очевидного технического прогресса в части очистки питьевой воды совсем не повод расслабляться. Здесь считают, что достигнутый высокий уровень качества следует поддерживать, повышая экономичность системы водообеспечения.