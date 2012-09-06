Телевидение позаботилось о пенсионерах

Глобальное обновление вещания телеканала, по словам Алексея Васильева, генерального продюсера «100 ТВ», следует ожидать уже этой зимой. Пока же зрителям обещано появление нескольких проектов, равных которым на отечественном телевидении не было и нет.

Самым необычным из заявленных «100 ТВ» новых проектов должен стать «Прожиточный минимум», выход которого планируется на утренние часы, когда, согласно статистике, перед телевизором оказывается исключительно взрослая аудитория. Ведущая передачи – актриса Кира Крейлис-Петрова, знакомая россиянам по фильму Юрия Мамина «Окно в Париж».

Целевой аудиторией этой программы станут… пенсионеры. Ради пожилых людей, сетующих на тотальную дороговизну и, по их мнению, связанную с этим скуку серых будней, в гостях у Киры Крейлис-Петровой, призванной пробудить в сверстниках оптимизм, побывают специалисты, которые расскажут, где, когда, что и почём может быть доступно пенсионеру в Петербурге. Так, одним из первых гостей «Прожиточного минимума» станет модельер Елена Бадмаева, которая и сама не чурается посещения магазинов секонд-хенда и другим советует. Коснётся новая передача и такой деликатной темы, как знакомство и брак в преклонном возрасте… Каждая программа будет подтверждена реальными примерами из жизни пожилых людей, которые уже доказали на практике – «на пенсии жизнь только начинается».

Алексей Васильев говорит, что ни он, ни его коллеги, начиная работать над проектом, даже не представляли, что на самом деле жизнь пенсионера может бурлить событиями. А руководитель проекта «Прожиточный минимум» Александра Ковжаровская убеждена, что, для того чтобы за символическую плату ходить в театры и ездить на экскурсии, пенсионерам просто следует знать, в какие двери надо стучаться. Но говорить в передаче будут не только о времяпрепровождении (хотя секрет, как за 50 рублей можно феерично развлекаться все выходные, «100 ТВ» обещает раскрыть), но и о здоровье пожилых, методах его сохранения, о кулинарии и лечении заболеваний. Причём сама ведущая Кира Крейлис-Петрова считает, что помимо острых тем самое важное для новой передачи – найти верный баланс между полезным и забавным, чтобы не превратить программу в занудство. Ведь главная задача создателей проекта – с утра сообщить зрителям заряд позитивной энергии и любви.

Отдавая себе отчёт в том, что сегодня большинство зрительской аудитории составляют женщины, канал «100 ТВ» будет отныне больше уделять внимания мужской аудитории, привлечь которую можно спортивными программами. Так, теперь на канале, согласно «пожеланиям трудящихся», будут идти прямые трансляции хоккейных матчей, и даже появится обрамляющая их программа – телеклуб «Звезда СКА» (по аналогии с «Клубом «Зенит»). Но про женщин на канале тоже не забудут: прекрасных дам будет ждать новая передача «Лучшие ледовые шоу», в которой можно будет увидеть замечательных представителей фигурного катания на коньках за несколько десятилетий.

В передаче «СТОГО научный подход» «командовать парадом» будет писатель Илья Стогов, неординарный человек, который одну из ближайших передач посвятит выяснению, от кого же произошёл человек – от обезьяны или дельфина.

Помимо уже запущенных программ канал не оставляет мысли и о совсем новых передачах. Так, в настоящее время идут переговоры о сотрудничестве с Кириллом Набутовым и Юрием Маминым. Планируются также совместный проект с московскими коллегами, касающийся социально-политических событий дня, и программа, затрагивающая проблемы детей-сирот. На январь будущего года запланирован цикл передач, посвящённых

70-летию прорыва блокады Ленинграда.

Не оставят в покое зрителей и хорошо известные петербуржцам передачи «Нужное подчеркнуть» и «Парламентские перлы» (они получат новое графическое оформление), а «АРТ-ТВ» облагородят новым оформлением студии, включающим в качестве деталей интерьера оригинальные арт-объекты. А передачу «Отражение дня» с августа перенесли на более позднее время.

Прибавилось работы у программной дирекции телеканала «100 ТВ» и в связи с принятием закона о защите детей от вредоносной информации: теперь все передачи должны снабжаться указанием возрастного ценза. Для того чтобы знаменитый волк из мультфильма «Ну, погоди!», не дай бог, не закурил на телеэкране не вовремя, по словам Васильева, будет создана специальная структура, отслеживающая нарушения закона, и желающие судиться с каналами найдутся. «К 1 сентября мы готовим специальные плашки с надписями «до 6», «6+», «12+», «16+», «18+», которые, согласно новому закону, обязательно будут появляться в течение восьми секунд в начале передач и отражаться в программе телепередач в СМИ», – говорит Татьяна Соловьёва, главный режиссёр телеканала «100 ТВ».