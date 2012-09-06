«Зенит-Арена» на Крестовском острове

Действительно, точнее не скажешь. Строящийся стадион на Крестовском острове стал для генподрядчиков просто клондайком. Первоначально стоимость стадиона оценивалась в 6,7 млрд. рублей, и он должен был быть сдан в 2009 году. Сегодня после всех корректировок проекта его стоимость выросла до 36 (по другим данным – до 46) млрд. рублей!

Фото и цифры, увиденные Дмитрием Медведевым на стройплощадке, а их подготовил «Газпром», говорили сами за себя. В 2010 г. здесь работали от 1800 (весной) до 900 (зимой) рабочих, в 2011‑м их число сократилось с 900 до 100 с небольшим, а в этом году на площадке одновременно работали – самое большее – 240 человек. Увидел премьер-министр и фотографии хранящихся под открытым небом (правда, в упаковках) 55 тыс. кресел, грязь на стройплощадке, ржавую арматуру. Впрочем, что там фотографии! В момент визита премьера работы (по крайней мере видимые) велись лишь на одном участке, на противоположной от «смотровой площадки» стороны. Там трудились рабочие в ярких касках, да подъёмный кран переносил куски опалубки.

Опять на низком старте

Глава кабинета министров- прибыл на стадион с большой делегацией чиновников и бизнесменов. Среди них были: глава «Газпрома» А. Миллер, президент клуба «Зенит» А. Дюков, министр спорта РФ В. Мутко, а также заменяющие ушедшего в отпуск губернатора Петербурга Г. Полтавченко чиновники: вице-губернаторы И. Дивинский и И. Метельский и глава комитета по строительству В. Семененко.

Последний раз Медведев был на площадке будущего стадиона в мае 2010-го, ещё в статусе президента. Изменениями председатель правительства остался крайне недоволен, за что досталось и подрядчику, и чиновникам: «Это не просто долгострой, это выглядит позорно», – заявил он.

Но главная причина «ступора» – взаимоотношения заказчика, генпроектировщика и генподрядчика: взаимные обязательства не выполняются, проблемы есть и в проектировании, и в строительстве, и в финансировании работ, и в управлении проектом. Всё это привело к тому, что работы на стадионе замерли.

Как дальше быть с реализацией проекта, Медведев поручил определиться в течение ближайших двух недель: проведение одного из полуфинальных матчей ЧМ-2018 – не шутка. Но возможность решения проблемы путём «дайте денег – всё построим» Медведев отмёл: просить денег из бюджета страны без должных оснований неправильно. При этом «инспектор» несколько раз повторил, что ускорить строительство стадиона – главная задача.

Генподрядчик «выйдет из игры»?

У чиновников Смольного есть рецепт исправления ситуации. Как сообщил по итогам визита Медведева вице-губернатор И. Метельский, город не хочет продлевать контракт с нынешним генподрядчиком – компанией из холдинга «Трансстрой». Город недоволен, в частности, тем, что компания не ведёт те работы, которые вполне могла бы вести.

Госконтракт с компанией истекает 15 ноября. Как сообщил Метельский, подрядчика будут выбирать по конкурсу. К этому времени наступит ясность по окончательной стоимости проекта – с новым генподрядчиком будут договариваться уже по новой цене. По некоторой информации, после всех корректировок проекта его стоимость выросла до 36 (по другим данным – до 46) млрд. рублей, а город, испытывая серьёзные трудности с бюджетом, ищет, где можно сэкономить и снизить стоимость «Зенит-Арены».

Свои варианты выхода, не противоречащие в принципе желанию сменить генподрядчика, предлагает и «Газпром». Как следует из информации на стендах, одна из идей – привлечь к управлению крупную компанию с мировым именем, имеющую опыт реализации проектов в сфере спортивного строительства (список потенциальных претендентов на эту «должность» прилагался). Второй шаг – разработка техзадания на перепроектирование ключевых разделов проекта и разработка концепции эксплуатации стадиона, далее – оптимизация проекта и, наконец, мобилизация работ и успешное завершение строительства. Если всё сложится гладко, то новая арена могла бы участвовать и в конкурсе на проведение финала Лиги чемпионов в 2016 году.

По словам Метельского, сроки сдачи пока не меняются: конец 2014-го – начало 2015 года. Вице-губернатор не смог уточнить, включены ли в этот срок пуско-наладочные работы, которые на таких сложных объектах могут занять несколько месяцев.

Как бы то ни было, единственная дата, которую пока никто не переносил, – это 2018 год, когда Россия и новая арена в Петербурге будут принимать чемпионат мира по футболу. Побывавших в Петербурге в апреле этого года представителей оргкомитета Россия-2018 и экспертов FIFA заверили, что арена будет сдана в 2014 году. Как сообщил в Петербурге Виталий Мутко, список 12 российских городов, арены которых примут матчи чемпионата, будет озвучен 29 сентября.