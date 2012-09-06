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С Охты в Лахту

Переезд офиса Газпромнефти на берег Финского залива смягчил далеко не все противоречия этого проекта

№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Мария СМИРНОВА ]

С Охты в Лахту
«Лахта-центр» – визитная карточка Санкт-Петербурга XXI века

Проект общественно-делового «Лахта-центра» снова оказался в фокусе внимания петербуржцев. В администрации Приморского района состоялись публичные слушания по проекту планировки территории будущего небоскрёба. Уже принято решение о том, что стройка начнётся в октябре. Тем временем петербуржцев продолжает волновать вопрос о том, уместно ли создание такого претенциозного сооружения на фоне многих нерешённых социальных проблем. А живущих в Приморском районе больше беспокоит уже не столько высота башни, сколько возможные пробки на дорогах, новые гастарбайтеры, а также объёмы бюджетных и газпромовских инвестиций в сам проект и сопутствующую инфраструктуру.

О том, как проходили общественные слушания, рассказывает наш корреспондент.

«Лахта-центр» разместится на территории в 30 га между Приморским шоссе, проектируемыми улицами и береговой линией Лахтинской гавани и Невской губы. Как сообщил главный инженер проекта, представитель ООО «Институт территориального развития» (разработчик проекта планировки) Владимир Барабанов, эта земля не пустует: уйти с неё придётся станции техобслуживания, магазину, яхт-клубу. Впрочем, договоры аренды участков у всех предпринимателей истекли, успокоил Барабанов.

На участке в 18 га (земля, которая находится в собственности ЗАО «ОДЦ «Охта») вырастет общественно-деловой центр с 500-метровой «доминантой». Кроме офисного здания в 86 этажей построят магазины, выставочные залы, детский развлекательный центр, киноцентр, отделение банка и так далее. Петербужцам обещают даже концертную площадку на берегу в виде амфитеатра. 10 га отдадут под зелёные насаждения, а остальную территорию займут дороги, проезды, объекты инженерной инфраструктуры.
Доехать сюда можно будет на общественном транспорте, для которого у «Лахта-центра» обещают соорудить остановку. Для личного транспорта построят подземный паркинг на две тысячи мест и открытые стоянки на 100 автомобилей.

Общественный и частный транспорт поедет в «Лахта-центр» по Приморскому шоссе, на котором через пять лет, то есть когда небоскрёб будет в строю, появятся две развязки. Одна – на пересечении шоссе и улицы Савушкина, другая – в районе Туристской улицы над железнодорожными путями Сестрорецкого направления. Приморское шоссе к этому времени станет магистралью непрерывного движения – его пропускная способность увеличится почти вдвое. То есть новых пробок на многострадальной автотрассе возникнуть не должно.

Будет введён участок ЗСД, а со временем построят и две новые автомагистрали – М-32 и М-49. Наконец, к «Лахта-центру» подведут станцию метро «Лахта»: по планам, это будет 2021–2025 год.
Разработчики проекта планировки пообещали, что небоскрёб и его «соседи» не отберут у жителей близлежащих территорий тепло, воду и свет. Водой башню и другие сооружения будет снабжать Северная водонапорная станция, светом и теплом – Северо-Западная ТЭЦ через подстанцию 330 кВ, а канализационные стоки примет Северная станция аэрации. Распределительные сети, трансформаторные подстанции и прочую «инженерку» внутри проектируемой территории инвестор построит за свой счёт.

Власти вправе

Как заявил по итогам слушаний исполнительный директор ЗАО «ОДЦ «Охта» Александр Бобков, со стороны ЮНЕСКО в адрес инвесторов не поступало требований представить документацию по проекту. Впрочем, ранее представитель России в ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова заявляла, что «Лахта-центр» будет располагаться вне охранной зоны, а потому власти вправе решать вопрос о строительстве этого объекта самостоятельно, без привлечения ЮНЕСКО.

Из Охты на Лахту

Удивительное для публичных слушаний дело – докладчиков народ не перебивал, и даже колких замечаний «с галёрки» в этот раз не было. Но дискуссия всё-таки развернулась.

Сторонники реализации проекта отмечали, что приход крупного инвестора даст новые рабочие места («Лахта-центр» и окружающая его деловая и развлекательная инфраструктура трудоустроят более 6 тыс. человек), даст толчок развитию дорожной и транспортной сети. Возможный плюс – «кошелёк» инвестора наверняка не оскудеет, если за его счёт не только обустроят Лахтинское побережье, но и добавят на развитие близлежащих территорий, отмечали некоторые участники слушаний.

А кто-то заявлял, что проект красив, и даже вспоминал, что и в Париже когда-то возражали против Эйфелевой башни. «Строить нужно. У нас, даже если предложить «Лахта-центр» глухой деревне в центре России, найдутся желающие протестовать. Люди выступают против власти, но гнев свой переносят на небоскрёб», – пустился в размышления участвовавший в слушаниях молодой психолог.

Противники проекта из области психологии и вернули его «на землю». «А я не понял, зачем и почему строим», – категорично заявил депутат ЗакСа Анатолий Кривенченко, который также призвал готовиться к нашествию гастарбайтеров. Он предложил опробовать на «Лахта-центре» уже обкатанную на проекте-предшественнике с Охты практику референдумов. Хотя, напомним, по «Охта-центру» его так провести и не удалось.

Один из экологов – противников строительства – затронул больную тему: он вспомнил, что газ – это не только «наше всё», но и народное достояние. А значит, не время направлять деньги «Газпрома» на небоскрёбы, пока сельское хозяйство бедствует и страна переживает не лучшие времена.
Депутат Борис Вишневский конкретизировал финансовый аспект, призвав инвестора к ответу – во сколько обойдётся создание транспортной и инженерной инфраструктуры бюджету Петербурга: ведь всё, что за пределами границ проектирования, ляжет на городскую казну. Между тем пока ни копейки денег на всё это не предусмотрено. Эти опасения поддержал руководитель центра экспертиз «Эком» Александр Карпов. Он отметил, что у города может элементарно не хватить денег на всё про всё, и жители Приморского района останутся один на один с пробками и башней.

Примечательно, что на слушаниях всплыл не слышанный ранее аргумент. Представитель института «Севзапгеология» Борис Дверницкий заявил, что участок под «Лахта-центром» не подходит для высотного строительства, потому что там находится точка максимального опускания земной коры. Башня будет словно на дне разбитого блюдца. Учёный заявил, что результаты этих исследований городские власти проигнорировали.
Не впечатлило услышанное и участников слушаний. Они резонно спросили: «а где же раньше были ваши исследования?..»

На старт!

Построить «Лахта-центр» планируется к 2018 году. В августе 2012 года ЗАО «ОДЦ «Охта» получило разрешение на строительство первого этапа общественно-делового центра. В октябре на площадке стартует нулевой цикл работ, а ровно через год начнутся работы по второму этапу.

Спасибо за прекрасный диспут

Если не брать в расчёт те «протестные» настроения, что с похожими аргументами «кочуют» от одного проекта на другой – с Охты на Лахту, с Лахты в Сестрорецк и так далее, – то по вопросам и замечаниям можно было сделать вывод, что настроения «за» и «против» «кукурузы» разделились примерно поровну, но одна сторона с другой сильно не конфликтует. Даже организаторы по окончании слушаний с удовлетворением отметили, что дискуссия прошла конструктивно.

Этот факт не удивляет. Во-первых, ещё до слушаний представители ОДЦ «Охта» встречались с населением. Во-вторых, как бы там ни было, но неизбежность «Лахта-центра» уже практически очевидна, и в таких условиях местных жителей всё-таки более всего волнуют вопросы не «как победить «кукурузу», а «как с этим жить». А именно – как избежать пробок во время строительства и после него, сноса построек для строительства дорог и развязок, как обеспечить покой и порядок в условиях пришествия на стройку «тысяч гастарбайтеров» и так далее. А такие вопросы, отметил глава МО «Лахта-Ольгино» Владимир Плотницкий, лучше решать сообща, раз «Лахта-центр» с его высотой оказался не таким уж недосягаемым.

Создание такого претенциозного сооружения неуместно на фоне нерешённых социальных проблем.

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