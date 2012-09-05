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Подарите «Мир знаний» вместе с нами!
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Елена КОЗИНОВА ]
В октябре проекту нашей редакции «Подарим детям мир знаний!» исполнится год. За это время «Аргументы недели» совместно с представителями бизнеса, общественными организациями и нашими читателями подарили детям 11 тыс. познавательных книг! Общими усилиями мы пополнили собрания библиотек в разных регионах страны, познакомили с «живым словом» детей из многодетных семей, подарили книги детским домам. Но это лишь малая часть того, что мы ещё можем сделать. В редакцию поступают сотни заявок от библиотек. С помощью тех, кто готов поддержать проект, мы постараемся не оставить без внимания ни одну из них.
Книги проекта действительно представляют собой мир знаний. Но не «принудительных», которые нужно усвоить в обязательном порядке, а «добровольных» – которые хочется получать и усваивать. Это познавательная литература, проверенная временем. Детские рассказы Чехова, сказки Родари, беллетризованные задачи и весёлые головоломки Дьюдени, рассказы Успенского и Чуковского, повести Гумилевской – далеко не полный перечень книг, которые знакомят маленьких читателей с увлекательной географией, неподдающейся математикой, богатым русским языком и, наконец, самой жизнью.
Достойное место среди книг занимает впервые изданная «Радионяня. Весёлая грамматика» Хайта и Левенбука – печатная версия знаменитой советской передачи. В неё вошли все выпуски «Радионяни», посвящённые русскому языку. Здесь нет ни одной замысловатой строчки, сложные правила объясняются очень легко и живо. «Радионяня» может быть огромным подспорьем для учителей: в московской школе №901 она уже легла на парту рядом с традиционным учебником. В рамках нашего проекта 5-е и 6-е классы получили книги и диски с весёлыми уроками бесплатно. А юные читатели из Тверской области изучают «Радионяню» в свободное от уроков время. Библиотекам Тверского региона мы подарили более 2 тыс. познавательных книг.
За год существования проект «Мир знаний» коснулся библиотек, школ и детских домов Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской областей, Удмуртии и даже пересёк границы России, перебравшись в города Крыма и русские образовательные центры по всему миру. Также книги получили маленькие подопечные фонда «Подари жизнь», учреждённого Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. Всё это стало возможным благодаря читателям «АН», а также нашим партнёрам: строительному холдингу «Стройгазконсалтинг», фонду «Русский мир», общественно-политической газете «Известия Удмуртской Республики», Министерству социальной защиты населения Московской области, компании Mironoff, агропромышленному хозяйству «Совхоз имени Ленина», ГУП «МОСГАЗ», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК».
Очень тепло отозвался о проекте народный артист СССР, актёр театра и кино Василий Лановой: «С огромной радостью наблюдаю, что сейчас в образовании, в культуре всё больше обращаются к детям. Наконец-то начинают понимать, что без них ничего в будущем ожидать нельзя! Люди, которые этим занимаются, делают самое патриотичное, самое настоящее, самое замечательное дело! Мне бы очень хотелось, чтобы современные дети знали столько стихов, сколько мы знали, и прочитали столько классики, сколько мы читали. Пусть такие проекты, как «Подарим детям мир знаний!», помогают им в этом». Мы постараемся, чтобы как можно больше детей познакомились с настоящими, умными и добрыми книгами и полюбили их как «мудрых весельчаков» и «серьёзных советчиков», на страницах которых они найдут ответы на многие вопросы.
Приглашаем вас принять участие в этом проекте и сделать детям столь важный подарок, перечислив средства на книги. В рамках проекта они распространяются по себестоимости производства – 120 руб. за экземпляр. Мы от вашего имени подарим книги юным читателям, чей книжный шкаф заполнится хорошей литературой.
Будьте с нами!
Читатели «Аргументов недели» могут поддержать проект, перечислив в редакцию любую сумму.
Реквизиты для перечисления средств
|
Полное наименование
|
Закрытое акционерное общество «СВР-Медиапроекты»
|
Сокращённое
наименование
|
ЗАО «СВР-Медиапроекты»
|
Местонахождение
|
РФ, 127030, г. Москва,
|
ИНН
|
7707741662
|
КПП
|
770701001
|
Банковские реквизиты
|
р/с № 40702810100000002069
в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), г. Москва
БИК 044525541
|
Назначение платежа
|
Мир знаний
Для организаций и предприятий предусмотрен партнёрский пакет в рамках участия в проекте. Координатор проекта – Анастасия Добровольская. Тел.: 8 (495) 980-45-60, e-mail:dobro@argumenti.ru
Спонсором проекта является ООО «Инвекском»
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