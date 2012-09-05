Автосалон - взгляд из народа

Я прохлопал аккредитацию на Московский международный автосалон (ММАС-2012), был в отпуске. Решил – пойду как все, куплю билет. В кассах «Крокус Экспо» понял – дорогое удовольствие. В бизнес-день 3000 руб., в обычный – 800. Это что, фильтр для отсева? Можешь заплатить за билет, значит, и на авто наскребёшь по сусекам.

Автомобилизация всей страны

Формально одних только мировых премьер – 23. Европейских – 25, российских – 85. Поверьте, обойти 10 гектаров экспозиции уже непростая задача, практически не решаемая за один рабочий день выставки. Слава организаторам и ненасытному российскому рынку! Отсюда первое и главное впечатление – из заштатного по меркам международного автосообщества мероприятия за два десятка лет ММАС встал вровень с Женевским, Парижским или Детройтским автосалонами. Или почти вровень.

Основное отличие – производители не стали напрягаться и предпочли просто демонстрировать в Москве автомобили. Не разжёвывая, без привычных для западных автолюбителей наглядных нюансов – «было – стало». И без «лишних» технических подробностей. И если в дизайне известных моделей, паспортных показателях мощности и динамики знатоки порой легко находили отличия, то обнаружить, в чём конкретно заключается разница между моделью 2010 года и московской «премьерой», часто не представлялось возможным. Работники представительств, работающие «гидами» на стендах фирм, в лучшем случае способны озвучить ключевые «фишки» конкретной модели.

Электрокары наступают

Возможно, автомобилестроение себя исчерпало. Эта отрасль уже не является показателем экономического могущества государств. Сегодня Бразилия, Индия, Китай, Тайвань, Южная Корея, европейские страны «второй линии» без стеснения зачислили себя в когорту мировых автопроизводителей.









Электрокар от «Киа» – городской микровэн

А традиционные монстры автопрома – США, Германия, Великобритания, Франция, Япония – спокойно отдают технологии в чужие руки. Значит ли это, что они с наибольшей выгодой постепенно избавляются от архаичной индустрии и готовят новую транспортную революцию? В мегаполисах на главные роли уже выходит общественный транспорт – бензин дорог, пробки, проблемы парковки. Поиск альтернативных источников энергии, призадушенный нефтяными воротилами, вновь выходит из тени. Стоит создать компактный и лёгкий элемент питания или сверхъёмкие аккумуляторы электроэнергии – углеводородное топливо быстро уйдёт в прошлое, тем более что запасы нефти не бесконечны. Следовательно, и автомобили будут другими. А нас, за наши деньги, сотни и сотни миллиардов долларов, заваливают вполне традиционной продукцией, что вполне укладывается в рамки капиталистической морали: «Возьми, Боже, что нам не гоже». Но в павильонах «Крокус Экспо» понимаешь – гоже, очень гоже.

На ММАС «Рено», «Фольксваген», «Даймлер-Крайслер» и другие серьёзные игроки демонстрируют концепты и серийные электромобили. 300 километров без подзарядки у фольксвагеновского «жука» (VW Beetle) – совсем неплохой результат. На специализированной электрозаправке его за 15 минут и 500 рублей зарядят на следующие триста км. Или подождите 8 часов, заряжаясь от обычной розетки. Правда, по словам консультанта Полины Инзель, стоимость симпатичной машинки кусается:

– В пересчёте на рубли этот автомобиль будет стоить около 3 миллионов. Российские покупатели за эти деньги предпочитают купить три обычных «жука» с бензиновыми моторами.

Высокая стоимость электромобилей не более чем временная отсрочка, достаточно сравнить светодиод с традиционной лампой накаливания. Дело за технологиями. От этой тенденции не увильнул даже ВАЗ. Разработанный в Тольятти электромобиль El Lada будет поставляться в таксопарки Ставрополя, соглашение подписано в рамках деловой программы ММАС. Он создан на базе Lada Kalina. При массе 1215 кг (тяжёлые аккумуляторы дают о себе знать) машина разгоняется до 100 километров в час за 13 секунд, что сопоставимо с бензиновыми собратьями. Максимальная скорость – 130 километров в час, запас хода – 150 километров.

Девушки – за «Патриот»

На всех стендах произведения мирового автопрома украшали девушки-модели. Они ослепительно улыбались в фотокамеры, но ответить на вопросы посетителей даже и не пытались. Виден был разный подход компаний к эксплуатации женской привлекательности. Строгий – там девушки на каблуках-шпильках стояли и пританцовывали рядом с машинами. Весь день… Видно, что и улыбки у них вымученные. Потихоньку спрашиваю:

– Тяжело?

– Еле на ногах стоим.

И с завистью поглядывают на соседний стенд «Субару» – там демократия. Одна модель полулежит на капоте «Импрезы», другая сидит в открытом багажном отсеке кроссовера «Форестер», третья игриво выглядывает из-за руля «Легаси».









Счастливая модель «Субару-Форрестер»

К слову, на стенде УАЗа победила демократия. Над экспозицией парил «УАЗ-Хантер», изображая покорение горных вершин, и выглядел не хуже «Лендровера», а покрашенные в белый цвет «Патриоты», включая долгожданный пикап, захватили ряженые в ковбойский стиль модели.









Стало заметно, что УАЗ становится всё более комфортной машиной, девушки смотрелись в нём гармонично – уже не «солдат, не знающий слов любви». Компания грозится через пару лет серьёзно потеснить королей рынка тяжёлых внедорожников. Представители завода утверждали, что никакой предвыставочной подготовки «Патриоты» не проходили. Значит, дела пошли на лад. Сейчас главный минус «Хантера» и «Патриота» – отсутствие хорошего дизельного мотора. А бензиновый таким машинам не к лицу.

Поколение Next

Группа ГАЗ вывела в свет «газель-next» («cледующая»). И правда, у второй генерации «газели» очень мало общего с предшественницей. Унификация деталей с предыдущей моделью не более чем наполовину. Крупная, угловатая – спорный дизайн, надо сказать. Как прежде, масса модификаций и комплектаций. Три основные линии – бортовой грузовичок (самый популярный вариант на селе), фургон и пассажирский автобус. Начинка зависит от заказчика. Президент группы Бу Андерсен за пару лет добился своего – самый коммерчески успешный проект ГАЗа получил продолжение. Никакого фейслифтинга – полностью новый автомобиль, который поступит в продажу весной будущего года. Сообщаю поклонникам «газелей» – в отличие от большинства одноклассников рама, не убиваемая даже на российских «направлениях», осталась на месте.

Но на «газель» пришли такие атрибуты современного автомобиля, как независимая передняя подвеска, рулевая рейка, подушки безопасности, антипробуксовочная, противозаносная и антиблокировочная системы. То есть будет наконец нормально управляться и тормозить. Просторная и удобная кабина водителя, климат-контроль. Подросшие габариты новой «газели» должны оценить пассажиры маршруток – по салону можно ходить не пригибаясь. Под капотом уже знакомый некоторым «газелистам» лицензионный турбодизельный двигатель Cummins объёмом 2,8 литра, мощностью 120 л. с. Ценник подрос на 100–150 тыс. рублей и будет начинаться с 650 тысяч. Гарантия, правда, тоже подросла – 150 тыс. км, или три года. Сейчас пробную партию из 300 машин отправят лояльным клиентам, сообщил Бу Андерсен. Учтут замечания, чтобы серийные экземпляры не подпортили имидж новой машины.

Прощание с «Ивановной»

ВАЗ показал «Калину-2». Теперь на ней, как и на «Гранте»,доступны автоматические коробки переключения передач, климат-контроль, навигация. Машина за счёт дизайнерских ухищрений и новых фар приобрела более агрессивную внешность. То, чего ей не хватало, – в Тольятти за ней закрепилось прозвище «Калина Ивановна». Сейчас нет, не Ивановна уже, но всё тот же автомобиль эконом-класса для России. Хорошо смотрится универсал Largus, но это уже следствие альянса АвтоВАЗа с концерном Renault-Nissan. В Европе эту машину знают под именем «дачия логан»-универсал (Dacia Logan MPV), собирают её в Румынии и Марокко. С точки зрения вазовских конструкторов (называть имена не буду, чтобы не подставить человека) модельному ряду главного отечественного автопроизводителя не хватает широкой линейки силовых агрегатов. Скажем, в диапазоне от 90 до 150 л. с, включая дизельные моторы. Тот же Largus в варианте такси будет явно заторможенной машиной с пятью пассажирами и поклажей.

Украшал же вазовский стенд и привлекал внимание посетителей концепт Lada XRAY от шеф-дизайнера компании Стива Маттина. Девушки-модели были, но зачем? Хорош концепт, очень хорош! Ни в чём не уступает именитым одноклассникам из Европы и Японии. Купил бы себе такую машину? Конечно да. Но, к сожалению, будущее кроссовера Lada XRAY неопределённо. То, что его не готовят к серийному выпуску, – факт.









Концепт Lada XRAY – прототип «Нивы» будущего?

Но, возможно, наследник «нивы» будет на XRAY похож. Обычная, трёхдверная «нива», кстати, тоже скромно демонстрировала присутствие. Для контраста с незнакомцем. Многие производители со стажем привезли и поставили на подиум свои самые заслуженные машины. Переплюнул всех «Рено» – выставил авто 1907 года выпуска. «Нива» для ВАЗа – одна из самых этапных машин, родоначальник всех кроссоверов мира, успешно экспортировалась в десятки стран. Есть повод для гордости. О том, что на смену «ниве» придёт некий мистер «Икс», можно не сомневаться – тщательная проработка деталей интерьера, подвески и кузова Lada XRAY говорят о том, что на концепте отрабатываются решения для их практического воплощения.