Прижать хвост «жирным котам»

В Министерстве внутренних дел распространён приказ о выводе следователей полиции за штат. С последующей переаттестацией. Говорят, что после этого следователи перекочуют на работу в объединённый Следственный комитет.

О таком слиянии говорят уже много лет. Похоже, час пробил. Создание объединённого Следственного комитета во главе с А. Бастрыкиным – это только часть системных планов руководства страны и путинских силовиков по созданию институтов контроля за российской элитой. Ещё одной составной частью этих планов является законопроект о формировании коллегии спецпрокуроров. Она будет расследовать уголовные дела в отношении высших государственных чиновников страны.

Первым «ударом судьбы» для них стало внесение законопроекта, запрещающего российским чиновникам и членам их семей иметь собственность и счета в банках за рубежом. Но закон едва ли будет принят Госдумой в том виде, в котором туда поступил.

Скорее всего, это инструмент давления на элиты. Через поправки законопроект будут изменять в сторону смягчения. Но могут и ужесточить в соответствии с настроениями и поведением элит. Предполагаются за верную службу и «пряники». Г-н Путин только что пообещал повысить возрастной ценз для госслужащих до 70 лет с нынешних 60.