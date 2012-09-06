Сиеста в преддверии зимы

Если в сентябре ситуация с подготовкой к зиме в Санкт-Петербурге не изменится, то будут уволены заместители глав районов. В беседе с корреспондентом «АН» вице-губернатор Сергей Козырев сказал и о более серьёзных последствиях: «Если ситуация меняться не будет и если это будут их ошибки, я обращусь к губернатору с просьбой рассмотреть вопрос о смене глав районов».

Призыв готовить сани летом для районных чиновников и подведомственных им служб стал не просто очередным напоминанием, а первостепенной обязанностью. Требования правительства города повысились, но не все районные органы власти готовы работать в новых условиях и эффективно решать застарелые проблемы.

Военные в долгах

Как и в минувшие годы, наименее готово к предстоящей зиме коммунальное хозяйство, принадлежащее военным. Посёлок Хвойный в Красносельском районе был назван самым проблемным. К домам, где проживают 2 тыс. жителей, подходят сегодня 652 метра неотремонтированных труб, а котельная реконструирована лишь на 50%. Легко предположить, что именно здесь предстоящей зимой будет одна из «горячих точек».

Такая ситуация повторяется в Пушкинском и Петродворцовом районах. В частности, в Царском Селе существует проблема с отдельными котельными. Например, одна из них вообще отключена от газоснабжения за долги. Теперь у жителей нескольких кварталов, которые ушли на «профилактику» ещё в середине июля, до сих пор нет возможности пользоваться горячей водой. Причина та же – военные не перечислили подведомственной организации 75 млн. рублей.

Другая котельная, которая прикреплена к больнице №38 имени Семашко, вообще находится в предаварийном состоянии. Она помимо больницы снабжает теплом несколько жилых домов. ГУП ТЭК, по словам представителей обслуживающей компании, «взять на обслуживание не хочет», а сами медики считают котельную непрофильным активом, хотя и «попытаются» её модернизировать.

Многочисленные заседания и разносы чиновников как в Жилищном комитете, так и в Смольном лишь обозначили проблему. Как отметил начальник Госжилинспекции Петербурга Владимир Зябко, специалисты его ведомства провели сверку 237 зданий жилищного фонда Минобороны. Из них паспорта готовности подписаны только по 23 зданиям. Получается, что общая готовность к зимнему отопительному периоду по жилым зданиям, подведомственным министерству, на середину августа не превысила 9,7%.

Желаемое за действительное

Районные администрации не скупятся выдавать желаемое за действительное. Например, если местные чиновники сдали документы на проверку о готовности дома к зиме, то уже идёт рапорт наверх о том, что дом сдан, хотя проверка указывает на многочисленные недочёты. Претензии выставляются практически в половине представляемых объектах. Глава Жилищного комитета Валерий Шиян сообщил, что в целом жилищный фонд города, составляющий более 14 тысяч зданий, готов к зиме на 38%.

В Санкт-Петербурге 50% магистральных и 60% квартальных теплосетей дают самую высокую повреждаемость – таков неутешительный прогноз генерального директора ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евгения Хачатурова. Он пояснил, что в городе необходимо реконструировать порядка 40 км магистральных теплосетей и 100 км квартальных теплосетей. А ведь это равно расстоянию от Петербурга до Выборга! А существующие финансовые возможности при нынешних уровнях тарифов, оказывается, не позволяют пока проводить такие работы.

Наибольшее количество потенциально опасных участков теплосети расположены в Невском, Красносельском, Колпинском и Пушкинском районах. Вероятность аварий в них гораздо выше, чем в других.

Городское правительство самым тяжёлым считает положение с ремонтом крыш. На пороге осень с её дождями, а значит, и уже ожидаемый шквал жалоб на измучившие горожан протечки. Хуже всего дела обстоят в Центральном, Василеостровском, Приморском, Адмиралтейском районах. Проверки Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга выявили многочисленные нарушения, связанные и со срывом сроков ремонта, и с организацией производства работ. Так, в Центральном районе завершён капремонт только 10% крыш от запланированного объёма. В Петроградском – 12%, в Приморском – 7%. «Руководства многих районов Петербурга не справляются в установленный срок с капитальным ремонтом кровель», – резюмирует Валерий Шиян. По его словам, в рамках ежегодной городской программы по капремонту должны были быть восстановлены 579 крыш, а полностью завершён ремонт лишь по 114 объектам. Самым «проблемным», по данным жилищного комитета, стал дом по улице Беринга, 26, в Василеостровском районе, где выявлены наиболее грубые нарушения технологии выполнения ремонтных работ, а меж тем этот «ремонт» обошёлся бюджету более чем в 1 миллион 300 тысяч рублей. И подобных примеров можно привести много. Не лучше обстоят дела и в Центральном районе, где сдано жилищной инспекции лишь пять кровель.

Похоже, что вопрос о персональной ответственности районных чиновников действительно крайне актуален.