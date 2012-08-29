Яблоки печёные

Славянские, финно-угорские и другие православные народы нашей страны отметили в августе три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В разгаре заготовки на зиму – из ульев качают мёд, собирают яблоки и орехи. Как не порадовать себя и близких русским блюдом из всех этих прекрасных даров природы?

Яблоки помыть, аккуратно вырезать сердцевину, отверстие заполнить орехами, толчёнными с сахаром. Приготовленные яблоки выложить на противень, подлить немного воды и запекать в духовке 15–20 минут.

Перед подачей на стол яблоки полить медово-ореховым сиропом. Для его приготовления орехи очистить, подсушить, истолочь, перемешать с мёдом и довести до кипения.

Нужно: Яблоки – 0,5 кг, орехи – 60 г, сахар – 60 г; для сиропа: мёд – 175 г, орехи – 50 г.