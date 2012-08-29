Правнуки «амуров» со степной душой

Генетические патриоты – калмыки с середины XVII века стояли на защите южных рубежей государства Российского и участвовали во всех его военных кампаниях. Прославились калмыцкие кавалерийские полки и в Отечественной войне 1812 года. Российские воины с азиатскими чертами лиц ошеломили французов своими отвагой и смелостью и получили прозвища «северные амуры» и «злые купидоны». В авангарде Русской армии вошли они на своих косматых низкорослых лошадях и боевых верблюдах в поверженный Париж.

К сожалению, калмыцкие казаки не смогут принять полноценное участие в конном походе от Москвы до Парижа по маршруту движения в 1812–1814 гг. казачьих частей в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. Но во французской столице этой осенью обязательно будут – уверяет атаман Калмыцкого казачьего округа войскового казачьего общества Всевеликого войска Донского Эрдни МАНЖИКОВ.

Полный вперёд!

– Возрождать казачество в Калмыкии начали с 1989 года, провели Большой круг, избрали первого атамана. А после создания государственного реестра и выстраивания государственной казачьей вертикали Калмыцкое казачье войско вошло в состав округа.

– И тому есть точная историческая предпосылка?

– Триколор Всевеликого войска Донского состоит из синего, жёлтого и красного цветов. Синий цвет – донских казаков, жёлтый – калмыков, входящих в войско, а красный – инородцев, добровольно в нём служивших. Так что Большой круг 2006 года восстановил историческую правду.

Калмыцкие казаки верой и правдой служили Российской империи. Во время Полтавской битвы чудом не взяли в плен шведского короля Карла. Все помнят, что это были казаки, но забывают, что они были и калмыками.

Пётр I во время Северной войны попросил поддержки у своего друга Аюки-хана. У России тогда не было своей конницы. Калмыцкий хан направил императору в помощь несколько тысяч своих воинов. И вот калмыки волной пошли в атаку с криком: «Уракша!» (монгольский клич «Вперёд!» – Прим. ред.). Если вы помните, до того Российская армия ходила в атаку с возгласом: «Виват!» Пётр увидел, какое впечатляющее действие было оказано на противника, и своим указом ввёл новый воинский клич: «Ура!»

И в Русско-турецкой войне вместе с Суворовым калмыки повоевали. Вот у меня, например, неслучайно и волосы, и глаза светлее, чем у калмыков обычно бывают. Один из моих предков с той войны иноземку привёл...

«Я видел, как коня степного на Сену пить водил калмык...»

Ф. Глинка

- Французы долго вспоминали необычных «амуров». В 1814 году вооружённые стрелами калмыки, вошедшие в Париж, смотрелись диковинно.

– Калмыки сразу же откликнулись на обращение царя Александра I, призвавшего все народы встать на защиту Отечества. Было сформировано три калмыцких национальных полка. Первый и второй – это Астраханские под командованием князей Тюменя и Тундутова. Третий полк назывался «ставропольским» – по имени города Ставрополя-на-Волге, ныне Тольятти. Тогда там кочевали калмыки, и они тоже представили своих воинов.

– А кто на верблюдах вошёл в Париж?

– Национальные формирования тем и отличались, что кроме конницы имелась лёгкая артиллерия, которая перевозилась на верблюдах. Кстати, лошади очень боятся верблюдов. Они более массивны, а разъярёнными выглядят тем более устрашающе. В атаке верблюд может развить очень большую скорость. Знаменитые французские уланы – наполеоновская гвардия – были рассеяны калмыцкими верблюжьими формированиями, которые кинули вперёд для устрашения. Французские всадники не могли удержать лошадей, те в страхе разбегались в разные стороны. Но не только экзотический компонент сыграл роль. Уже в то время наша калмыцкая конница представляла собой высоко дисциплинированное военное формирование, которое владело тактиками атаки, обмана, уходов, засад.

– Ну ещё бы! Воины по крови, выросшие в степи.

– Да, очень подготовленные воины. У нас была не только так называемая лёгкая конница, но и конница, имеющая латную защиту. Она была обеспечена мортирами, пищалями. Наивно было бы думать, что в начале XIX века на вооружении были только стрелы и дротики. Пушки устанавливались на верблюдах, которых выводили в круговую оборону, и картечью эффективно поражали врага.

– Говорят, чтобы не смущать парижан, к войне имеющих лишь косвенное отношение, кавалерия разместилась в Булонском лесу.

– В калмыцких семьях всегда воспитывалось особое уважительное отношение к старшим, к женщинам. Калмык не имел права ни бранное слово употребить, ни даже пальцем на другого человека показать. Указывать на кого-то можно было только полностью открытой ладонью. Воспитание очень выделяло, казалось бы, кочевой калмыцкий народ. 246 калмыков были награждены серебряными медалями «За взятие Парижа» и были удостоены чести в числе первых войти в побеждённую столицу. В связи с этим есть и ещё один интересный факт. Когда возник вопрос о взятии Парижа, из калмыков и башкир составили особый отряд. Воинов раздели до пояса. В полуобнажённом виде с громкими криками они должны были создать кольцо вокруг определённой территории и безостановочно скакать рысью, создавая впечатление бесконечности отряда. Такие приёмы устрашения противника применяли ещё древние монголы. Командующие российскими войсками предупредили французскую сторону, что в случае сопротивления в город запустят степных «дикарей». И город сдался мирно.

– Встречаются упоминания, что года через два в степи появились и жёны-француженки, и детей стали называть Отелями.

– У нас в Калмыкии есть известная семья Французовых. Это потомки одного из участников Отечественной войны 1812 года. Он привёз с собой в обозе парижанку. Полагаю, что одного из рождённых ею детей назвали Французом, от которого и пошли Французовы.

Степной размах души

– Эрдни Николаевич, когда произносим слово «казак», то, во-первых, возникает ассоциация с людьми служивыми, а во-вторых, с людьми православными. А что калмыцкие казаки? Крестились ли? Вот у вас вижу на запястье буддийский оберег.

– Последняя дореволюционная перепись населения на Дону в 1895 году зафиксировала в Сальском округе (административная единица в Области Войска Донского Российской империи. – Прим. ред.) около тридцати семи тысяч калмыков. Из них полторы тысячи были православными, остальные – буддисты. И никогда в войске Платова не ущемлялись права казаков-буддистов. Наряду с православными священниками при сотнях были и гелюнги, ламы. И буддийскими молитвами они направляли казаков на подвиги во имя отчизны большой и малой, отпевали их души, если калмык погибал в бою.

– Обычно казаки претендуют на отдельный этнос. И ни к русским, ни к другим национальностям себя не относят. А вот калмыцкие казаки себя ощущают и калмыками, и казаками. Вы калмыцкий язык знаете?

– Конечно, я уверенно говорю на родном языке. А мой отец с благодарностью вспоминает, как в ссылке семьи сибирских казаков, узнав, что попавшие к ним в дома калмыки тоже имеют казачьи корни, сами не доедали, но делились с репрессированными последней краюхой хлеба.

– А о чём поют калмыцкие казаки?

– Так же как и русские – о воле, о свободе.

– А о степи?

– Ну, степь это для нас, калмыков, совершенно особенное дело! Есть даже такая притча. Уехали в далёкие земли воины-калмыки. Год-два проходит, они не возвращаются. Послали гонцов сказать, что дети без них растут сиротами. Не вернулись калмыки. Через год снова засылают гонцов с вестью, что старики болеют и жёны кручинятся. Не возвращаются калмыки. Но когда отправили им мешки, полные степной полыни, воины тут же вернулись. Потому что запах родной степи калмыку ничто не сможет заменить. Бескрайняя степь повлияла на широту калмыцкой души. Мы всегда чувствуем себя частью чего-то великого и не ощущаем преград.