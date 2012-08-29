Этноновости из Мордовии

В Саранске прошли торжества в честь 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Самым зрелищным из мероприятий стал парад по главной улице города. Перед десятками тысяч зрителей, расположившихся на трибунах вдоль улицы, прошли делегации из разных регионов России в национальных костюмах. Их сменило театрализованное представление на тему истории России и вклада мордвы в становление Российского государства. Грандиозное зрелище в столице Мордовии по масштабу, исполнению и количеству задействованных участников – более 10 тысяч человек – вполне может соперничать с церемонией открытия Олимпиады в Лондоне.

Президент России провёл в столице Мордовии первое заседание Совета по межнациональным отношениям. В. Путин высказал надежду, что Совет станет площадкой, где будут открыто обсуждать актуальные проблемы межнациональных отношений, «не сглаживая острых углов». От членов Совета глава государства ждёт предложения о формах работы по воспитанию толерантности в вузах, школах и дошкольных учреждениях.

Гран-при Всероссийского мастер-класса учителей родных (включая русский) языков получил Олег Чувашов – учитель удмуртского языка и литературы из Удмуртской республики. Церемония подведения итогов и награждения победителей состоялась в Саранске. Всего в финале конкурса участвовали 29 учителей из 24 субъектов Российской Федерации, которые сначала победили в республиканских конкурсах родного языка. В ходе состязания учителя должны были рассказать о себе, своей школе и регионе, который они представляют. Потом продемонстрировать национальный костюм и рассказать о нём. И наконец, показать часть урока с использованием элементов диалога культур и методики изучения одного языка с опорой на другой.