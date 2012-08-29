Неуловимый Джо

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

С. Есенин. «Письмо к женщине»

Наш правящий «катамаран» к месту и не к месту рассказывает всему миру про борьбу с коррупцией. При этом с коррупцией у нас борются весьма своеобразно. Поймают гаишника с тысячей рублей и неделю обсасывают в СМИ. На этом вся борьба заканчивается.

Карьерное дело

К примеру, в Вологодской области колхозное поле сдали в аренду производителям песчано-гравийной смеси. Говоря проще, под карьер. За годы разработок поле стало напоминать лунный пейзаж. Когда аренда закончилась, по закону арендатор должен был провести рекультивацию, то есть вернуть участок в первоначальное состояние. Однако предприниматель сообщил прогрессивной колхозной общественности, что никакую рекультивацию делать не собирается. А заодно указал направление, куда должна следовать общественность.

После вмешательства Россельхознадзора владелец земли и арендатор смогли договориться. Теперь они совместными усилиями будут выводить поле из земель сельхозназначения. Если эта территория изменит статус на землю промышленного значения, добычу в карьере смогут продолжить.

Данный факт был представлен как главенство закона и торжество права.

Теперь по пунктам. Насколько я помню, на землях сельхозназначения кроме сельскохозяйственной деятельности ничем иным заниматься нельзя. Кто именно разрешил добывать там песок и гравий? Куда всё это время смотрели руководитель Россельхознадзора и местная администрация, которые обязаны контролировать порядок использования земель сельхозназначения?

Какие меры в отношении данных должностных лиц приняты?

Получается, что все эти годы группа ответственных товарищей из местной администрации и этого надзора были слепы. Или им заклеили глаза купюрами? Если слепцы прозрели – это чудо. Если всё видели, огласите номер уголовного дела и фамилии подследственных. В одиночку такой трюк не провернуть. УК РФ даёт этому вполне чёткое определение – организованная преступная группа.

Мусорный ветер

Со свалками ещё интереснее. В городе Королёве Московской области прокуратура провела проверку по факту размещения несанкционированной свалки. В ходе проверки установили, что в этом славном городе на территории бывшего гаражно-строительного кооператива и на расположенных рядом землях лесхоза на протяжении ряда лет действует несанкционированная свалка, а администрация города Королёва не принимает мер. Ситуация взята на контроль.

Подмосковные прокуроры вообще особенные люди. Об этом знает весь мир. Я только не понял, ситуация взята на контроль в связи с чем?

Когда водитель мусоровоза везёт мусор, у него есть путевой лист, в котором написано, куда и что он должен везти. У кого водитель должен спрашивать – санкционированная это свалка или несанкционированная? У бульдозериста? Сказали – вези, он и поехал. Его обязанность знать ПДД, а не вникать в особенности природоохранного законодательства. Это обязанность чиновников. Им за это платят зарплату.

Эта свалка возникла не за день до проверки. Королёв – город маленький. Когда мимо окон годами снуют машины с мусором, это сложно не заметить. Думаю, жители и звонили, и писали, и на приём ходили. Но пока уважаемые люди получали в лапу «положенное», прокурор сидел как сверчок за печкой.

Не получили – получи фашист гранату.

«Несмываемый» губернатор

Рассмотрим пример Краснодарского края. Начальник управления муниципального контроля администрации Краснодара и заместитель главного судебного пристава «приняли участие в рейдах по объектам самовольного строительства».

И обнаружили, «что незаконная стройка продолжается, бойцы группы немедленного реагирования ФССП принудительно вывели 25 строителей-нелегалов».

Оба дома, которые государевы люди почтили своим присутствием, пятиэтажные.

Подозреваю, что рабочих было больше, чем вывели. Просто остальные попрятались. И что мешает им после ухода проверяющих вернуться на «незаконную» стройку и строить дальше?

Когда строят многоквартирный дом, к нему необходимо подвести коммуникации: свет, газ, воду. Чтобы их подвести, необходимо оформить соответствующие документы. Кто их подписывал, с того и надо спрашивать. Ладно, рубильник электрик дядя Вася врубит, допускаю. Вентиль дядя Петя отвинтит. И то и другое сложно, но можно. А газ как? А канализация? Или пять этажей будут иметь удобства на улице? Когда рыли котлован и забивали сваи, этого в Краснодаре никто не видел?

Как застройщик планировал регистрировать домовладение?

Местная администрация подала исковое заявление в суд о признании строительства незаконным. В удовлетворении иска чиновникам отказали.

В Краснодаре находится краевая администрация во главе с господином Ткачёвым. Если он впал в летаргию, тогда кто мелькает в телевизоре под ручку с главным юристом России?

После наводнения в Крымске все считали, что Ткачёва тоже смоет. Нет, прицепился к «катамарану» – и выплыл. Даже в новых часах. Видно в водовороте подхватил. Breguet 5827ВВ-12-9Z8 стоит 900 тыс. рублей. Какая зарплата у губернатора? Сколько ему надо не пить и не есть, чтобы на них заработать? Очевидно, купил на распродаже.

Стрелочника в Крымске нашли. Местный мэр. Правда, никто не задал вопрос – эта дамба висела у него на балансе? Если нет, то у кого? Куда делись деньги, выделенные на её содержание? Ушли на приобретение часов?

Сын за отца

У правящего нами «катамарана» есть масса возможностей. Хотите победить коррупцию – отправьте человека с поручением оформить разрешение на строительство или выправить любую другую бумагу. А потом послушайте рассказ о том, кому, чего и сколько надо, чтобы все бумаги собрать и подписи получить. Глаза откроются сразу.

Не секрет, что в стране не хватает жилья. Люди до сих пор ютятся в бараках, построенных в XIX веке. Не хватает школ, детских садов. А мы всё сносим и сносим.

Но если сооружение добротно построено, к нему подведены коммуникации, зачем его сносить? Отдайте нуждающимся.

Вопрос второй – а как это здание стало незаконным? В процессе строительства там ездила техника, бегали рабочие. Этого что, никто из местных чиновников не видел? Каменщики бегали в шапках-невидимках? Как реагировала местная администрация на эту стройку, когда она только начиналась?

Когда человек идёт оформлять разрешение, он не должен знать законов и порядок регистрации. Повторяю – это обязанность чиновника, выдающего разрешение. Он должен за это отвечать, причём персонально. На каждой бумаге стоит подпись конкретного чиновника. Подписанта кто-то хоть раз спросил, почему он ненадлежащим образом выполнил свои должностные обязанности? Если он превысил свои полномочия – ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) никто не отменял.

Пока чиновник, имеющий возможность жить в шикарном особняке и учить детей в Лондоне, не будет понимать, что за принятые им решения он будет нести ответственность, ничего не изменится. Когда он поймёт, что за неправильно оформленные документы расплатятся его дети, строительство станет законным. Свалки, отравляющие окружающую среду, исчезнут, а поля будут рекультивированы.

Четыре трупа – не трагедия

Я никогда не поверю, что ни губернатор, ни начальник местного УВД не знали о том, что творится в Кущёвской на протяжении 10 лет. Убили сразу 12 человек, но доверия никто не утратил.

Затопило посёлок Новомихайловский.

«Система оповещения сработала чётко. Эвакуацию провели вовремя. По данным МЧС, жертв нет», – написал в среду Ткачёв своём Twitter.

На следующее утро государственного деятеля посетило новое откровение. «Стихийное бедствие в посёлке Новомихайловский не застало жителей врасплох. Своевременная работа по расчищению русла реки Нечепсухо также позволила избежать трагических последствий. В четверг электроснабжение должно быть восстановлено. Уровень поддержки будет не меньше, чем в Крымске».

По меркам губернатора трагедии не произошло. Всего четверо погибших.

В Москву был послан чёткий сигнал: «Ребята, шлите деньги, к освоению готов. Шурик».

Как-то младший член «катамарана» сказал: «Свобода лучше, чем несвобода».

Тогда мы не поняли, что это касается только Ткачёва.

Коррупция – это не вирус, занесённый с далёкой планеты. Это живой организм земного происхождения. Я знаю, что воруют и в Англии, и в Америке, и в Дании. Причём в таких масштабах, что нам и не снилось. Но живу я здесь. Проблемами Бельгии пусть занимаются бельгийцы.

Я всё больше и больше убеждаюсь, что коррупция является частью нашей экономики. Если уничтожить её, всё полетит в тартарары без всяких революций.

Есть такой бородатый анекдот про неуловимого Джо, который неуловим просто потому, что его никто не ловит.

Может, оставить Джо в покое, пусть живёт дальше и ездит на своей колченогой кляче по кличке Коррупция?

Да ладно, пусть берут, только по чину. А то получится, как в известной пьесе Гоголя: «Что ты сделал с купцом Черняевым – а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину берёшь!»