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Самара болеет футболом

Завершился турнир среди лучших юношеских команд Европы

№ 33(325) от 30.08.2012 [«Аргументы Недели », Владимир ДОНСКОЙ ]

Самара болеет футболом
Юные футболисты празднуют победу

Самарская область – один из самых футбольных регионов России. Вот и уходящее лето стало здесь по-настоящему урожайным на футбольные события. В минувшее воскресенье на самарском стадионе «Металлург» завершился международный юношеский турнир «Волжские ворота» на призы губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Кроме того, ранее в регионе прошли областной турнир дворовых команд «Лето с футбольным мячом» и соревнования юных футболистов из городов, претендующих на проведение матчей ЧМ-2018.

Звёздочки приехали на Волгу

Представительным и зрелищным оказался турнир на призы губернатора Самарской области «Волжские ворота». Ещё бы. На берега Волги приехали юные футболисты из ведущих клубов Европы: «Челси» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Гамбург» (Германия), «Олимпик» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Шахтёр» (Украина). Почти что звёздный состав Лиги чемпионов, но в младшей возрастной группе. Самарскую область представляла сборная региона, в состав которой вошли лучшие игроки Академии футбола имени Юрия Коноплёва и футбольной школы «Крылья Советов».

От имени правительства области участников турнира приветствовал временно исполняющий обязанности министра спорта Олег Саитов. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и поблагодарил главу региона Николая Меркушкина за поддержку детского спорта. «Организаторы «Волжских ворот» – правительство и региональная федерация футбола – сделали всё возможное, чтобы турнир прошёл на самом высоком уровне», – сказал Саитов.

В свою очередь юные футболисты игрой доказали, что приехали в Самару только побеждать. Приятно порадовали своих земляков самарцы. В дебютной игре с украинским «Шахтёром», они не оставили гостям никаких шансов на успех и победили с разгромным счётом 6:0. А вот футболистам «Челси» в тяжёлой и равной игре с турецким «Бешикташем» пришлось довольствоваться ничьей 3:3. В других играх первого тура французский «Олимпик» без труда одолел голландский «Витесс» 3:0, а испанская «Валенсия» взяла верх над немецким «Гамбургом» со счётом 3:1.

Второй игровой день показал, что фаворитам турнира придётся доказывать своё право на лидерство в тяжёлой борьбе с неудачниками первого тура. «Валенсия» с трудом одолела «Витесс» 3:2, «Олимпик» также не без усилий со счётом 2:1 одолел «Гамбург». В тот же день «Бешикташ» переиграл «Шахтёра» 4:2, а сборная Самарской области разошлась с «Челси» ничьей 1:1.

Игры «Волжских ворот» стали отличной практикой не только для юных футболистов, но и для начинающих арбитров Приволжского федерального округа. Судьи под руководством опытных преподавателей подробно разбирали каждую игру турнира. Арбитр ФИФА Алексей Спирин, который, как известно, обслуживал матчи чемпионатов мира и Европы, а также игры Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, отметил высокий уровень организации турнира в Самаре:

– Я бы сравнил «Волжские ворота» с финалом крупного европейского турнира среди юношеских команд. Компактная инфраструктура, высокого качества поля, хорошая гостиница – всё сделано для игроков и судей – участников нашего учебно-тренировочного сбора. У турнира «Волжские ворота» большое будущее. Я посоветовал организаторам сделать заявку в УЕФА через РФС. Самара достойна того, чтобы организовывать финальную часть каких-либо крупных европейских турниров.

Комментарий

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:

– Я возлагаю большие надежды на турнир «Волжские ворота», в котором принимают участие юные спортсмены из ведущих футбольных школ Европы. Соревнования такого уровня для самарских футболистов – это огромный опыт международных встреч. Возможно, кто-то из наших ребят выйдет на поле на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Самара – один из фаворитов среди городов-претендентов на проведение игр ЧМ-2018. Областной центр имеет все шансы на то, чтобы быть включённым в окончательный список городов, которые примут матчи главного футбольного турнира планеты. Самара – футбольный город, и это огромный плюс. Мы готовы много и серьёзно работать, чтобы подготовиться, сделать город европейским, чистым, ухоженным и спортивным.

«Волжские ворота» покорились испанцам

Третий тур определил финалистов турнира. «Валенсия» со счётом 2:1 победила «Олимпик». В этой группе третье место занял «Гамбург», обыгравший «Витесс» с крупным счётом 5:1. Во второй группе «Челси» после двух ничьих победил явного аутсайдера турнира «Шахтёра» с результатом 4:1. Самарцы в этот день в напряжённом матче смогли одолеть «Бешикташ» со счётом 2:0 и вышли в финал.

В минувшее воскресенье на стадионе «Металлург» состоялись заключительные игры «Волжских ворот». В игре за 7-е место немецкий «Гамбург» взял верх над голландским «Витессом» – 2:0. В борьбе за 5‑е место украинский «Шахтёр» победил турецкий «Бешикташ» 4:2. Игроки «Челси» при поддержке самарских болельщиков не смогли одолеть французский «Олимпик» и уступили сопернику со счётом 1:4. Впрочем, англичане не очень расстроились. «Обязательно приедем в следующем году и попытаемся выступить лучше, – пообещал тренер «Челси» Майкл Бил. – Знаете же, что у нашего клуба существуют особые отношения с «Россией».

В финальной игре сборная Самарской области сыграла с испанской «Валенсией» и уступила испанцам с минимальным счётом 0:1.

По окончании финальной игры участников турнира ждала самая радостная часть – церемония награждения. По итогам турнира лучшим вратарём признан игрок сборной Самарской области Артём Ефремов, лучшим защитником – Люка Жанти («Олимпик»), лучшим полузащитником – Дэниэл Кемп («Челси»), лучшим нападающим – Франсиско Вильальба («Валенисия»). Другой испанец – Франсиско Наварро стал лучшим бомбардиром турнира.

Поздравить юных футболистов и вручить призы собрались почётные гости турнира: вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр Нефёдов; исполняющий обязанности областного министра спорта Олег Саитов; глава Самары Дмитрий Азаров; председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Алексей Чигенёв; глава областной федерации футбола Владимир Кейлин. Почётным гостем финальной части турнира стал президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Хорошая школа

А пока лето и погожие дни продолжают радовать жителей Волжского региона, футбольные страсти не стихают на футбольных полях области. Всем запомнился недавний матч на Суперкубок России, открывший на стадионе «Металлург» футбольный сезон в стране. Казанский «Рубин» тогда одержал победу над питерским «Зенитом», а столица области продемонстрировала способность организовывать проведение ответственных матчей на высоком уровне.

В области не забывают и о развитии дворового футбола. В июле-августе на территории губернии продолжался турнир дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В соревновании приняли участие 35 тысяч детей и подростков, представляющих все муниципалитеты региона. В этом году опыт традиционного самарского турнира с успехом стали перенимать другие регионы России.

Ещё одним заметным футбольным событием в Самарской области стал Кубок губернатора – турнир для юных спортсменов 10–11 лет. Особенностью этого соревнования стало то, что участие в нём принимают команды из городов, претендующих на проведение матчей ЧМ-2018. Самарскую область представляла тольяттинская «Академия» под руководством Ивана Бережного и Николая Федчука. Итогом недельных футбольных баталий на самарских полях стал красочный финал, в котором хозяева встретились с соперниками из Екатеринбурга. В бескомпромиссной борьбе «Академия» обыграла гостей со счётом 2:0 и стала обладателем Кубка.

Комментируя результаты футбольного турнира для самых юных, исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Олег Саитов отметил:

– Приятно, что наша команда заняла первое место. Это говорит о том, что в Самарской области сложилась хорошая футбольная школа, которая развивается в правильном направлении.

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