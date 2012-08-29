Безопасная вода

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни – ты сама жизнь. Ты самое большое богатство на свете» – так охарактеризовал Антуан де Сент-Экзюпери самое удивительное творение Природы – Её Величество Воду.

Хлор – друг, но истина дороже

Если перейти с поэтического языка на язык науки, то прочтение столь важной роли воды упрощается.

«Аш-два-о» – это универсальный растворитель, без которого невозможны основные биохимические процессы живых организмов.

Но есть ещё один важнейший нюанс, о котором автор бессмертного «Маленького принца» не упомянул.

А именно – загрязнённая вода вызывает до 80% всех известных болезней и на 30% ускоряет процесс старения.

Понятие «качество питьевой воды» имеет вполне конкретное определение, сформулированное Всемирной организацией здравоохранения ещё в середине прошлого века: питьевая вода должна быть бе-

зопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладать благоприятными органолептическими свойствами.

Среди критериев качества эпидемическая безопасность неслучайно стоит на первом месте. Даже однократное потребление некачественной по микробному составу воды способно вызвать инфекционное заболевание человека, который, в свою очередь, становится источником распространения инфекции для окружающих его людей.

Бактериальное заражение источников водоснабжения нередко было началом многих грозных эпидемий, охватывавших ранее целые области. Холера в России в 1908–1910 гг., эпидемия брюшного тифа в 1910–1911 гг. являлись прямыми результатами отсутствия дезинфекции воды.

Между тем в 1892 году во время холерной эпидемии в Гамбурге впервые была произведена дезинфекция сточных вод раствором хлорной извести, а двумя годами позже хлорная известь стала применяться и для дезинфекции питьевых вод. Впоследствии хлорную известь заменили на газообразный хлор. Период с 1910 по 1913 г. является началом развития хлорирования питьевой воды в России.

Сгинь, инфекция!

Несмотря на то что до сегодняшнего дня дезинфекция питьевой воды с использованием хлора является самым распространённым и надёжным методом обеззараживания как в нашей стране, так и за рубежом, более чем вековой опыт позволил выявить недостатки этого метода. Хлор является сильнодействующим ядовитым веществом, поэтому очистные станции, использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной опасности. Кроме того, есть и проблема образования побочных продуктов, обусловленного взаимодействием соединений активного хлора с органическими веществами природного происхождения.

В 1974 году учёные впервые установили взаимосвязь между хлорированием и наличием в питьевой воде соединений, некоторые из которых, как показал тест на животных, обладают канцерогенными свойствами. В свете этих исследований в 1980 году многие страны установили нормативы на ряд побочных продуктов дезинфекции. Мировая тенденция ужесточения нормативной базы на качество питьевой воды не могла не отразиться и на развитии отечественных нормативных документов.

В России за 75 лет нормирования качества питьевой воды нормативы принципиально изменялись 6 раз, при этом за последние 15 лет – 3 раза. Одним из показателей, претерпевших существенное изменение за последние годы, является содержание в питьевой воде хлороформа – основного побочного продукта хлорирования, значение предельно допустимой концентрации которого снизилось более чем в 3 раза. И сейчас российский норматив более жёсткий, чем в странах европейского сообщества.

На московских станциях водоподготовки жидкий хлор используется с начала 1930-х годов. В соответствии с требованиями отечественного законодательства предприятия, где используется жидкий хлор, отнесены к опасным производственным объектам, эксплуатация которых требует применения целого комплекса защитных мер. И выходило так, что затраты на обеспечение этой безопасности многократно превышали стоимость самого процесса дезинфекции. Как устранить противоречие? Как сохранить достоинства хлорирования и исключить его недостатки?

Ответ – гипохлорит натрия. Его водные растворы широко используются благодаря высокой антибактериальной активности. Поскольку новый де-

зинфектант применяется в виде разбавленного раствора, в питьевой воде образуется меньшее количество побочных продуктов, чем при использовании жидкого хлора. Вода приобретает мягкий вкус без резкого запаха, на который ранее так часто жаловались москвичи. Гипохлорит натрия малотоксичен, не горюч и не взрывоопасен.

В системе московского водопровода первым предприятием, перешедшим на применение гипохлорита натрия взамен жидкого хлора, была Западная станция водоподготовки. Запущенная в 2009 году технология обеззараживания на основе нового реагента реализована на высокоавтоматизированном производстве, обеспечивающем постоянный контроль параметров процесса. Опыт эксплуатации подтвердил надёжность новой технологии с точки зрения гарантированного обеспечения безопасности питьевой воды и позволил распространить её на другие станции водоподготовки.

На сегодняшний день от хлора полностью отказались на Западной станции водоподготовки, а до конца года вся питьевая вода в Москве будет проходить дезинфекцию только гипохлоритом натрия, применение хлора навсегда уйдёт в историю.