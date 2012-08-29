В редакцию еженедельника «Аргументы недели»

К вам обращается Исхаков Габдрашид Шамильевич, старший брат мэра г. Казани в период 1988–2005 годов.

Сегодня, 17.08.12 г., по информации от моих знакомых, прочитал в газете «Аргументы недели» №31 (323) от 16.08.2012 г. (стр. 2) заметку «Чей слон в «Татарской лавке»?»

Я глубоко возмутился безот­ветственной публикацией по причастности к трагическим событиям и откровенному передёргиванию фактов.

Конечно, в сегодняшней России свобода слова, но должна быть и ответственность. Даже мысль материальна, а печатное слово тем более. Авторитетно, со всей ответственностью, заявляю вам за всю большую семью Исхаковых, проживающих в г. Казани (более 40 человек), что ни я, ни мои родственники к трагическим событиям 19.07.2012 г. в г. Казани совершенно не причастны и за границей не проживают.

Вся семья, каждый в меру своих сил и способностей, трудится на благо родной Казани и Татарстана.

Возможно, вас ввела в заблуждение фамилия бывшего муфтия Татарстана – Гусман Хазрат Исхакова – он наш однофамилец.

Прошу вас опубликовать настоящее письмо как опровержение на неправильно поданную информацию в вашей газете «Аргументы недели».

ИСХАКОВ Габдрашид Шамильевич