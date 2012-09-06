Сразу по трём полосам
№ 31(323) от 16.08.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Станислав ГУРЕВИЧ ]
Два новых путепровода открылись в Санкт-Петербурге. Открыто автомобильное движение по Мичманской улице, часть которой представляет собой путепровод, соединивший территорию нового Морского пассажирского терминала с улицей Кораблестроителей. А на севере города, в Приморском районе, на перекрёстке Ланского шоссе и набережной Чёрной речки зелёный сигнал светофора открыл движение из центра города в сторону района бывшего Комендантского аэродрома. По трём полосам второй очереди Коломяжского путепровода теперь можно за одну минуту преодолеть расстояние, на которое ещё несколько дней назад водители тратили более получаса из-за огромных пробок в районе железнодорожного переезда станции «Новая деревня».
В этом году жителей северных районов Петербурга дорожники действительно радуют. В мае было открыто движение по новому путепроводу в районе улицы Савушкина, и Приморский проспект стал наконец-то магистралью непрерывного движения. Теперь от Ушаковского моста по посёлка Лахта можно доехать всего за 10–12 минут. А теперь, в августе, закончены работы и на Коломяжском путепроводе.
Впрочем, когда комитет по благоустройству и дорожному хозяйству проводил в 2008 г. конкурс на его строительство, то тогда назывались иные сроки. Предполагалось, что Коломяжский путепровод сдадут к сентябрю 2010 г., и автомобилисты больше не должны будут стоять в пробках перед железнодорожным переездом в районе станции Новая деревня, а будут проезжать над ним по мосту. Однако грянул кризис, бюджет был секвестирован, и финансирование проекта стоимостью 2,6 млрд. руб. растянули по годам.
В итоге первая очередь путепровода была сдана подрядчиком – ЗАО «Трест Ленмостострой» – только к августу 2011 года. Тогда было открыто движение по направлению «северные районы – центр», а в обратном направлении автомобилисты по-прежнему двигались через железнодорожный переезд. Теперь проезд по мосту открыт в обе стороны.
Поздравляя строителей с пуском путепровода, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев назвал это событие очень важным для города. И действительно, сотни тысяч горожан, сидящих за рулём, вздохнули с облегчением: городские власти решили серьёзную транспортную проблему в Приморском районе. Наконец-то был положен конец мучительному для водителей объездному маршруту через Новосибирскую улицу в сторону бывшего Комендантского аэродрома.
Изменилась к лучшему схема движения автотранспорта. С улицы Матроса Железняка, которая теперь имеет продолжение до Карельского переулка, стал закрыт правый поворот на теперь уже ликвидированный железнодорожный переезд. А с нового виадука построен удобный съезд на улицу Матроса Железняка. Также проведены работы по реконструкции до трёх полос движения набережной Чёрной речки от Ланского моста до начала эстакады и ул. Матроса Железняка, от Новосибирской улицы до Коломяжского проспекта. После открытия движения по эстакаде будет выполнено переустройство переезда в створе Коломяжского проспекта.
Ещё одна хорошая новость от дорожников – открытие движения по Мичманской улице, часть которой стала новым удобным путепроводом. Теперь она соединяет улицу Кораблестроителей с пассажирским портом «Морской фасад». По словам его коммерческого директора Андрея Фёдорова, «в пиковые дни порт принимает до 250 туристических автобусов, которые перевозят около 15 тыс. иностранных туристов». Теперь по окончании строительства запущенный объект должен увеличить пропускную способность автомобильного транспорта в западной части Васильевского острова».
Мичманская улица стала теперь сложной магистралью в четыре полосы длиной 1053 метра, а также имеет боковые проезды (962 м). По данным пресс-службы КРТИ, возле проезжей части высажено около 3500 кустов сирени и сотня деревьев.
Новому дорожному объекту на Васильевском острове дали название «Балтийская миля». И на пересечении с улицей Кораблестроителей установлен памятный знак с изображением «Розы Ветров».
Кстати
Впрочем, дорожное строительство в районе Чёрной речки, скорее всего, не закончится. У городских властей появились планы по возведению сразу нескольких тоннелей возле станции метро «Чёрная речка». Как сообщила интернет-газета «Фонтанка ру», глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Борис Мурашов сообщил, что следующая задача, которая будет стоять перед петербургскими дорожниками, – это проектирование и строительство новых развязок в районе «Чёрной речки». В Смольном изучается вариант по строительству сразу нескольких тоннелей: на пересечении набережной Чёрной речки с Ланским шоссе и чуть южнее – на пересечении всё той же набережной с Торжковской улицей.
Точное число тоннелей ещё не определено. Возможно, их будет четыре – по два с каждой стороны набережной. А возможно, потоки на вышеуказанных пересечениях объединят в общие тоннели, и тогда их будет два. По словам Бориса Мурашова, примерная стоимость этого проекта ещё неизвестна, однако она не будет очень высокой, так как тоннели будут двухполосными.
Помимо тоннелей проект включает в себя продолжение набережной Чёрной речки от пересечения с Торжковской улицей до Ушаковской набережной: предполагается, что машины будут выходить на Ушаковскую уже за Строгановским садом. Как надеются в Смольном, это позволит разделить потоки: те, кому нужно на Каменноостровский проспект, поедут прямо, а те, кому нужно на юг, – по продолжению набережной Чёрной речки и далее по Ушаковской.
Реализация этих планов начнётся, скорее всего, не раньше 2015 года.
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