Кому нужен такой закон?

Петербургские волонтёры, побывавшие в Краснодарском крае, убеждены в том, что волонтёрское движение в России не нуждается в законодательном урегулировании. Неловкие попытки вставить в бюрократические рамки то, что делается по велению души, могут загубить добровольческое движение на корню.

Несмотря на то что слово «волонтёр» имеет латинские корни, его суть для Отечества яснее ясного: на добровольчестве и энтузиазме в нашей стране держится вся общественно полезная деятельность. По словам Владимира Лукьянова, президента благотворительного общества «Невский ангел», за последние два десятка лет портрет волонтёра нового времени уже несколько раз сменялся: от оставшихся не у дел «сокращённых» женщин средних лет (в начале 90-х) до активных молодых пенсионеров (в наши дни). Несмотря на то что основную массу волонтёров всегда составляла молодёжь, её активное участие в различных акциях носит, по его мнению, скорее разовый характер.

О необходимости регулирования волонтёрской деятельности активно заговорили во время наводнения в Крымске, но вовсе не добровольцы, которые отправились туда на помощь, а депутаты и члены Общественной палаты, руководствуясь заботой о денежной компенсации затрат волонтёров (по закону с такой компенсации волонтёры должны платить 13% подоходного налога!). Практики – люди, ежедневно сталкивающиеся с реальными проблемами волонтёрского участия в работе их учреждений и организаций, смотрят на необходимость принятия такого закона критически.

Илья Ермолаев, один из петербуржцев, побывавших в Нижнебаканской станице, утверждает, что власти никоим образом не препятствовали волонтёрам, координируя их работу и предоставляя для неё всё что могли, и никаких конфликтных ситуаций не наблюдалось. Но многие из волонтёров, прибывавших в Крымский район без средств к существованию, действительно требовали компенсации билетов на обратную дорогу. Хотя И. Ермолаев говорит, что все подобные инциденты были разрешены благодаря действующему закону о чрезвычайных ситуациях.

Однако волонтёры нынче работают и вне чрезвычайных ситуаций, например в больницах или детских домах. Андрей Домбровский, член правления общественной организации «Подорожник» и замдиректора по социальной работе детского ПНИ №4, негативно относится к обнародованной ныне расплывчатой концепции предполагаемого закона: проблемы волонтёров в подведомственном ему учреждении в ней практически не предусмотрены. Ведь наши сограждане приходят волонтёрами в подобные учреждения, не рассчитывая на оплату, а зарубежные организации, направляющие волонтёров в Россию, сами разрешают все вопросы с их материальным обеспечением. А. Домбровский усматривает в поднятой вокруг «волонтёрского закона» шумихе некие общественно-политические задачи и непосредственную связь с предстоящей Олимпиадой в Сочи, где волонтёров будет (в отличие от ПНИ №4) предостаточно. В этой связи в «мутной» формулировке о добровольном выполнении работ «по поручению организатора» А. Домбровский усматривает отсутствие конкретики (в случае Олимпиады «организатором», скорее всего, выступит правительство РФ, а вот кто будет считаться таковым в прочих ситуациях, остаётся неясным). Не согласен замдиректора ПНИ и с тем, что в концепции деятельность волонтёров оценивается как услуги: какие услуги можно оказывать больным детям? «Не надо чинить то, что ещё не сломалось, – говорит А. Домбровский. – Лучше дать волонтёрскому движению спокойно развиваться».

Игорь Карлинский, консультант по социально-правовым вопросам благотворительной общественной организации «Ночлежка», высказывает ещё более жёсткое суждения: «В отличие от медицины, где любой препарат, перед тем как опробовать его на людях, многократно испытывают на мухах, хомячках и обезьянках, законы у нас сначала принимают, а потом начинают испытывать на «хомячках». Когда государство пытается вмешаться в жизнь, делать это стоит очень аккуратно. Масштабного исследования с обоснованием необходимости регулировать волонтёрское движения я пока не видел».