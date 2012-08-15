Плач по всей России

Отец,

Как много в этом звуке

Для сердца детского слилось,

Как много в нём отозвалось.

А.С. Пушкин.

Лучшее из ненаписанного

8 августа 2012 года в России вспоминали погибших в Южной Осетии и смотрели Олимпиаду, проходящую в «столице мировой демократии». Поэтому то, что происходило у нас дома, как всегда, осталось без внимания.

В этот день в Сергиевом Посаде 17-летняя девочка выкинула младенца с десятого этажа. Как окурок. Упавший с десятого этажа ребёнок скончался на месте.

24 июня жительница Долгопрудного убила двух своих малолетних детей – четырёх и семи лет. Раскрыла окно на лестничной клетке 15-го этажа и поочерёдно выбросила детей. В результате падения на землю дети скончались.

13 мая в посёлке Ясная Поляна мать нанесла новорождённому ребёнку ножницами шесть колото-резаных ран в область шеи, сердца и брюшной полости, от которых ребёнок скончался. Безжизненное тело младенца она выбросила в выгребную яму туалета.

Всё, финиш. Мы подошли к последней черте. Так больше жить нельзя. Нельзя не замечать, что происходит вокруг, или делать вид, что ничего не происходит.

Наши депутаты, которых мы якобы избрали, делают вид, что они якобы работают. Делает вид председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, что она тоже якобы работает в поте лица, и вокруг ничего не происходит. Нет, она даже не делает вид – зачем? Ей и так дают посидеть в мягком жирном креслице.

Единственное, кто за последние 20 лет озаботился проблемами детей, это Совет Федерации. А зачем тогда нужна Дума?

Секс вместо семьи

Президент наш занят только Олимпиадой, будто стране важнее всего – сколько медалей мы заработали. Хотя именно с его нелёгкой руки у нас есть материнский, а не детский капитал. А пока мы считаем медали, смерть продолжает вести свой счёт, дети продолжают гибнуть.

Что это за мода такая пошла – выкидывать их то в окно, то с балкона, то в выгребную яму? И в чём эти дети виноваты?

В том, что до них нет никому дела.

За последние полгода от рук родителей погибли 243 ребёнка. Количество искалеченных приближается к полутора тысячам. Это только то, что зарегистрировала полиция. Общее число калек и трупов знает только Господь.

Налицо деградация общества, семьи.

К сожалению, для воссоздания института семьи государство не делает ничего. Семья уже не является опорой общества, тем островом надежды, куда человек идёт со своими проблемами и решает их в семье и вместе с семьёй. Как родители умудрились не заметить, что их дочь беременна – надо спрашивать у них.

На смену семье пришёл секс и ничего больше. Включите телевизор – реклама секса в том или ином виде доминирует над всем остальным. Дети играют в секс. Результаты игры мы видим в Сергиевом Посаде. Мальчик становится отцом, ещё не став мужчиной. И зачастую он мужчиной так и не становится и даже не понимает, что это такое. Да и не хочет понимать. Девочка становится матерью, так и не став женщиной, не понимает, что это такое и тоже не хочет понимать.

Образ женщины-матери уже давно не ассоциируется с образом Богородицы. А ведь на свет рождается абсолютно безгрешная ангельская душа. В русской культуре образ Богородицы, особенно Богородицы Умиления, всегда ассоциируется с началом жизни. В музее Русской иконы на Гончарной есть икона, на которой изображено 165 образов Богородицы. Это яркое свидетельство того, как на Руси относились к матери – как к началу жизни, мечте о будущем.

Демография без семьи бессмысленна

К случившемуся мы шли с упорством, достойным лучшего применения. Институт семьи в России разрушен. Может, он нам не нужен? Если по странному стечению обстоятельств семья всё же возникает – самым бесправным и самым незащищённым в ней оказывается отец. Его роль сведена до уровня плательщика алиментов. Мы почему-то всё время пытались преувеличить роль матери. И тем самым не заметили, как принизили или, если хотите, унизили отца. Быть отцом это не почётно и не престижно. Когда мы рассказываем о достойном мужчине, то почему-то прежде всего говорим, какой он народный, какой он заслуженный, сколько у него «медалей». И только потом, и то не всегда, вспоминаем, что он, оказывается, ещё и отец, и сколько у него детей. Если мы и дальше будем продолжать такую политику, слово ОТЕЦ станет в России ругательством. О проблемах отцов я пишу и говорю постоянно, с разными людьми и на разных уровнях. В России модно говорить о демографии. Демография без возрождения семьи не имеет смысла.

В описываемых случаях мы имеем дело с внебрачными детьми, которые чаще всего не желанны. Эта проблема стара как мир. До Октябрьского переворота в России для таких детей существовали дома призрения. На них собирали деньги всем миром. Шаляпин, Карсавина, Бенуа и масса других людей, принадлежащих к элите российской и мировой культуры, переводили гонорары от своих выступлений детям, оставшимся без призора.

Кто из современных столпов отечественного искусства для таких детей оторвал от себя хоть копейку?

Противно видеть вечно просящих театральных деятелей, не предлагающих ничего взамен. Какой образ современной семьи они создали в своём «искусстве»? Образ мужчины? На сцене и на экране разгуливает дядька со злобной небритой мордой, со стаканом в руке, в кармане пистолет, в зубах окурок.

Где, я спрашиваю вас, любящий и заботливый отец, мужчина, взявший на себя полную ответственность за благополучие семьи и за любимую женщину? И что для этого сделало государство? Мы выделяем огромные деньги на культуру. Но почему-то культурные деятели никак не хотят показать положительные образы в отношениях современной семьи.

Жертвы необъявленной войны

Навязываемый нам образ женщины переходит все разумные границы. Вся российская общественность наблюдает, как грудастая тётка ездит на байке и рекламирует средства от импотенции. Это всё, что нам нужно?

Есть странное словосочетание, которое я никак не в силах понять, – гражданский брак. Нет такого понятия ни в отечественной юриспруденции, ни в русском языке. А есть сожители и сожительницы. Давайте называть вещи своими именами.

Как результат мы имеем то, что имеем. Мальчики и девочки играют в секс. Не в дочки-матери, а в секс. А в конце игры – появляются дети, с которыми они не знают, что делать. Им проще от них избавиться, и они делают это самым изуверским образом. А государство упорно не хочет замечать этой проблемы. Ещё раз подчёркиваю – именно государство! Потому что тем, кому положено этим заниматься, занимаются только своим собственным устройством. Гибель детей – это трагедия национального масштаба.

Вдумайтесь в эту цифру – 243…

Мы в последней войне меньше потеряли. Мне искренне жаль наших павших солдат, и я склоняю голову перед их мужеством. Но это были солдаты. Они знали, на что шли. Что мог знать младенец, которому отроду две минуты? Что он понимал?

По павшим в войне объявлен национальный траур. Вечная им память.

По убитым детям плач должен стоять по всей России – от Смоленска до Владивостока.

Стоит только полная тишина.

Всё, что было сделано, – Малахов постебался, Астахов попиарился. На этом закончили. О том, что надо делать, – не говорят. Понятно почему. Если что-то сказать – соответственно, надо что-то делать. А так всё просто – я ничего не сказал, с меня нечего спрашивать. Зачем нам нужен омбудсмен, который занимается только самопиаром?

Не к кому идти

А делать нам есть что, и это известно, но это надо делать. Для этого нужно свои жирные задницы поднять из депутатских кресел.

Единственное, что делает государство для своих маленьких граждан, – это гоняется за алиментщиками. А за ними не надо гоняться! Надо сделать так, чтобы мужчина гордился тем, что он отец. Чтобы он был уверен – деньги, которые он даёт на ребёнка, идут именно на его содержание. И чтобы, когда мы представляем человека, в первую очередь говорили не о его «медалях», а о том, сколько у него детей. Как он о них заботится, какие у него есть проблемы, как он их решает и в чём ему нужна помощь.

Эти случаи объединяет одно – безысходность. Люди оказались одни со свалившимся на них бременем. Им не к кому было идти и не у кого было спросить совета. В дореволюционной России шли в церковь, каялись, батюшка утешал, давал совет, наставлял. В современном российском обществе всё по-другому.

После трагедии, произошедшей в Сергиевом Посаде, ни один представитель ни одной из имеющихся в России конфессий не обмолвился даже словом. Судя по молчанию, паства им не интересна. Тогда нужно прямо сказать об этом людям и не морочить им голову. Сергиев Посад, Лавра рядом, девчонка туда не пошла. Сообразила, что со своими проблемами она там никому не интересна. Ни в церкви, ни в мечети, ни в синагоге никто не отслужил молебен по безвинно убиенным детям.

И так 234 раза подряд…