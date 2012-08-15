Спетя пирадзини: латышские пирожки со шпиком

Конечно, прежде всего латыши благоволят рыбе. Национальная кухня этого прибалтийского народа изобилует блюдами из сельди, кильки и салаки. Из мяса латвийская рецептура предпочитает свинину. Причём чаще копчёную или солёную.

Приготовить тесто безопарным способом, дать подойти в тепле около 2–3 часов, несколько раз обминая. Грудинку очистить от кожи, нарезать мелкими кубиками, обжарить с луком, охладить. Добавить в остывшую начинку молотый перец, сахар. Сделать пирожки в форме полумесяца, смазать яйцом и выпечь.

Нужно: Для теста: мука пшеничная – 300 г, сахар – 2 ч. л., молоко – 200 мл, соль – 1 ч. л., пакетик сухих дрожжей, маргарин – 50 г, 1 яйцо; для фарша: копчёная грудинка – 250 г, лук репчатый – 1 шт., сахар – 1 ч. л., перец.