Спетя пирадзини: латышские пирожки со шпиком
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 31(323) от 16.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]
Конечно, прежде всего латыши благоволят рыбе. Национальная кухня этого прибалтийского народа изобилует блюдами из сельди, кильки и салаки. Из мяса латвийская рецептура предпочитает свинину. Причём чаще копчёную или солёную.
Приготовить тесто безопарным способом, дать подойти в тепле около 2–3 часов, несколько раз обминая. Грудинку очистить от кожи, нарезать мелкими кубиками, обжарить с луком, охладить. Добавить в остывшую начинку молотый перец, сахар. Сделать пирожки в форме полумесяца, смазать яйцом и выпечь.
Нужно: Для теста: мука пшеничная – 300 г, сахар – 2 ч. л., молоко – 200 мл, соль – 1 ч. л., пакетик сухих дрожжей, маргарин – 50 г, 1 яйцо; для фарша: копчёная грудинка – 250 г, лук репчатый – 1 шт., сахар – 1 ч. л., перец.
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