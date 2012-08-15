Среднестатистический россиянин по-прежнему мало что знает о бурятах. Ну, из лука стреляют, овец разводят, кажется, ещё любят коней. Между тем у этого народа много чему можно поучиться остальным жителям России. Это и доказал Х Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2012», собравший в посёлке Агинское тысячи гостей из Бурятии, Иркутской области, Монголии, Китая и Забайкальского края.

Название фестиваля происходит от небольшого степного кустарника с золотой корой. Символом фестиваля он стал неслучайно. Давным-давно была подмечена удивительная способность алтарганы выживать в любых климатических условиях. Даже в самые засушливые годы, когда степь от бездождия, ветров и палящего солнца превращается практически в камень, алтаргана сохраняет способность жить и цвести благодаря своим мощным корням, уходящим в землю на глубину до семи метров. Есть у алтарганы что-то схожее с духом бурятского народа, который в любых условиях сохранял свои культуру и самобытность.

Идеальное жилище

О том, как принимают гостей буряты, ходят легенды. А если вздумаете отказаться от угощения и почестей, хозяева могут обидеться на вас всерьёз и надолго. Гостеприимство участников фестиваля в полной мере проявилось на смотре-конкурсе бурятской юрты.

Об устройстве жилища рассказала руководитель народного фольклорного коллектива «Ажалчин» («Труженик») Бальжима Чимитова:

– Наша восьмистенная юрта диаметром 6,5 метра – идеальный пример того, каким должно быть жилище бурята. Лучше не бывает. Юрта состоит их двух частей: деревянных конструкций и решётчатых стен. Наверху устанавливается около 70 жердей из осины, стены изготавливаются из ивовых прутьев, которые проходят специальную тепловую обработку с приданием им изогнутой формы. Для построения юрты используются только натуральные и экологически чистые материалы: кожа, шерсть, дерево, грива и хвост лошади… Никакой химии и синтетики! Бурятская юрта делится также на мужскую и женскую части. Идём по часовой стрелке от порога. – Бальжима Мункожаргаловна на ходу успевает наливать гостям в деревянные пиалы удивительный чай с молоком. – Рядом с порогом у стены стоят мужские принадлежности – вся конная упряжь. Дальше – мужская кровать. Над кроватью – ковёр; у нас этот ковёр из медвежьей шкуры. За кроватью висят мужская одежда, лук и стрелы, музыкальный инструмент морин-хур, который изготавливается обязательно из хорошего дерева и конского хвоста. На другой половине юрты находятся женские вещи. Напротив двери обязательно должно быть божество – это самое главное для бурят.

На фестивале, согласно обычаю, хозяева юрты из Могойтуйского района потчевали гостей четырьмя разновидностями блюд: из мяса, теста, молока и растительными яствами. Только эти участники фестиваля представили на суд жюри около ста блюд! От традиционного чая с молоком, кумыса и айрана до молочной водки, бузы, бухлёра и современных яств.

Оказалось, что и у названия коллектива своя история.

В 1926 году на территории округа буряты вместе с русскими создали первую сельхозкоммуну «Ажалчин». Друг у друга обучались языку, русские учили бурят выращивать картошку, огурцы, капусту, а взамен буряты показали русским, как в этих краях лучше заниматься овцеводством и коневодством.

Звёзды и гвозди фестиваля

Всемирно известный скульптор и художник Даши Намдаков приехал в Агинское из Лондона, где с успехом прошла его новая выставка «Вселенная кочевника»:

– Я на «Алтаргане» впервые. Но мне кажется, что этот праздник имеет магнетическую силу, и я надеюсь, что он будет отдавать её людям.

Магнетизм или вмешательство высших сил, но странное дело – накануне в Агинском несколько недель лил дождь, а аккурат на время фестиваля ливень прекратился и выглянуло солнце. Говорят, помогли ламы Агинского дацана, которые помолились о погоде.

Гвоздём программы фестиваля «Алтаргана-2012» стали спортивные соревнования по бурятской национальной борьбе, стрельбе из бурятского лука и конным скачкам, собравшие огромное количество зрителей. Баир Бадёнов, бронзовый призёр Олимпийских игр в Китае по стрельбе из лука, внимательно наблюдал за выступлением своих земляков-лучников. Специально для читателей «НА» он пояснил, в чём отличие стрельбы из бурятского лука:

– Стрельба из бурятского лука требует особенного чутья и ощущения дистанции. Стрела здесь деревянная с круглым большим наконечником, нет прицела, нет команды на стрельбу, да и мишени отличаются от стандартных. Когда закончу профессиональную спортивную карьеру, займусь стрельбой из бурятского лука!

Я – начальник,ты – …

Всеобщую атмосферу доброжелательности и гостеприимства слегка испортило противостояние местной полиции и журналистов. Люди в погонах как-то очень своеобразно поняли приказ обеспечивать охрану зрителей и решили оградить их от представителей СМИ. Журналистов сначала на стадион не пускали, потом запретили малейшие передвижения, даже на площадки, где шли соревнования. Руководитель администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края Сокто Мажиев призвал «не обсасывать» поведение полиции, потому что:

– Это действо проходит не для журналистов, а для людей. Главное – люди довольны.

Солидарность со столь странной позицией высказал и певец Иосиф Кобзон:

– Здесь были показаны такие солидарность и дружба народа! Никакого сравнения с московскими мероприятиями на Болотной и на проспекте Сахарова! Я стоял перед своим выходом на стадион и видел, как журналисты пытались конфликтовать с полицией. Полиция выполняла своё поручение: начальство приказало не пускать, и она не пускала. В принципе я считаю, что полиция поступала правильно.

Благодаря «правильным» действиям агинской полиции 130 аккредитованных журналистов, специально приехавших в посёлок из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов, не смогли хорошо выполнить свою работу и во всех красках показать жителям России красоту бурятской народной культуры.

До встречи в Монголии!

А в остальном фестиваль «Алтаргана-2012» действительно удался. Прежде всего потому, что многие представители других народов открыли для себя бурятов. Народ, которому свойственны особенные гостеприимство и веротерпимость, удивительно трепетное отношение к семье, завидное уважение к старшим, почитание предков и своих национальных традиций.

Следующий фестиваль «Алтаргана» пройдёт уже в Монголии в Хэнтэйском аймаке в 2014 году.