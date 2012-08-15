Этноновости от 16-го августа

Краснодарский край

XV Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» пройдёт в Краснодарском крае с 6 по 9 сентября. В программе заявлены выступления 14 творческих коллективов и выставки декоративно-прикладного искусства в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Славянском, Абинском, Темрюкском и Северском районах; научно-практическая конференция «Антропология конфликта и мира в культуре народов Кавказа». В мероприятиях примут участие около тысячи мастеров искусств из 15 регионов Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и дружественных республик Абхазия и Южная Осетия. Гала-концерт фестиваля пройдёт в Анапе.

Республика Татарстан

В Татарстане будет разработан проект онлайн-школы татарского языка «ТатарТаун». Такое решение было принято на встрече президента республики Рустама Минниханова с руководством международной образовательной компании Education First (EF). Окончательно соглашение с компанией будет подписано в рамках традиционного республиканского педагогического совещания, которое в этом году планируется провести 17 августа в городе Мамадыше.

Томская область

В Международный день коренных народов в Городском саду Томска с праздничной программой выступил эвенкийский ансамбль из Верхнекетского района. Жители и гости города знакомились с песнями и танцами эвенков, фотографировались в эвенкийских костюмах, а также принимали участие в викторине, традиционных играх и состязаниях коренных народов Севера.

Челябинская область

В Снежинске прошёл фестиваль этнического искусства «Фанга». На форуме, который посетили более 5 тыс. человек, была представлена культура разных народов России и мира. Собравшиеся могли услышать музыку Азии, Африки, Австралии, Европы.

Гости фестиваля принимали участие в мастер-классах по тувинскому горловому пению, игре на африканских барабанах джембе, традиционном австралийском духовом инструменте диджериду, алтайском и якутском варганах.