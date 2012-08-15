Олимпийское золото нации

Из Лондона россияне привезли домой 82 олимпийские медали, из них 24 – золотые. Оставим в стороне причины печального для такой страны, как наша, четвёртого общекомандного места. Поводов для размышления более чем достаточно. Например, о том, что многонациональный состав наших олимпийцев стыдливо замалчивался, когда по праву мог бы стать мощным объединяющим фактором и достойным ответом всякого рода национал-сепаратистам. Почему у нас так любят муссировать негативные факты в межэтнических отношениях, но в упор не замечают позитив и силу, которую даёт наша многонациональность? В том числе на спортивных аренах.

Национальность – челябинец?

Когда золотой призёр олимпиады дзюдоист Арсен Галстян танцевал по поводу своей победы лезгинку, никто почему-то не удивился. А зря. Вообще-то это странно. Армяне обычно танцуют кочари или берд, но никак не лезгинку. Так в чём же дело? В том, что это был танец-комплимент друзьям и землякам. Ведь живёт Галстян в Адыгее, где этот танец чрезвычайно популярен. Ну разве не повод восхититься широтой души олимпийского чемпиона, а заодно и лишний раз напомнить некоторым ретивым националистам, как нормальные люди должны относиться к культуре народов-соседей.

Другой дзюдоист – Мансур Исаев танцевал лезгинку в честь своей победы сначала в «Русском доме» Лондона, а потом в аэропорту Челябинска. Именно в этот уральский город Мансур переехал из Дагестана. Он наполовину аварец, наполовину кумык поэтому зажигательный танец для него действительно родной. Однако свою этническую принадлежность Исаев тут же в аэропорту предпочёл осторожно определить как «челябинец».

Так ли хороша подобная «осторожность»? Может быть, победа Исаева заставила бы кого-нибудь из болельщиков залезть в Интернет и узнать чуточку больше об аварцах вообще, их прекрасных поэтах, в частности авторе пронзительных слов песни «Журавли» о погибших в Великой Отечественной. Или поинтересоваться некогда существовавшим государством кумыков – Тарковским шамхальством – и тем, почему на гербе князей Тарковских были горные вершины.

Может, всё дело в том, что находящийся под судом в связи со смертью студента Ивана Агафонова спортсмен Расул Мирзаев везде упоминается не иначе как с «приставкой» дагестанец? Не поэтому ли олимпийский чемпион Исаев хочет быть просто «челябинцем»?

«Наша татарочка»

Именно так нежно и с гордостью на одном из сайтов прокомментировали победу гимнастки Алии Мустафиной. Татарские СМИ не упустили возможность ярко и подробно рассказать именно об этой олимпийской чемпионке. Жаль, что только они обратили внимание на этническое происхождение. А ведь у гимнастки ещё и папа бронзовый призёр по греко-римской борьбе Олимпиады 1976 года. Чем не повод поговорить о традициях спортивного воспитания в татарских семьях?

Золотая медалистка в беге на 3 тыс. метров с препятствиями Юлия Зарипова по фамилии тоже вроде как относится к тюркским народам. Это действительно так, но только по мужу. Девичья фамилия чемпионки Иванова. Чем не прекрасная иллюстрация счастливого межнационального брака, против которых в некоторых национальных регионах, увы, всё чаще последнее время выступают представители старшего поколения.

Расхожую истину о том, что национальность появляется, когда спортсмен проигрывает, опровергает ситуация вокруг победителя олимпиады в греко-римской борьбе Романа Власова. Неожиданно он стал поводом для нешуточной виртуальной битвы болельщиков. И всё из-за национальности. Усомниться в русскости чемпиона некоторых обитателей сети заставили показавшиеся кому-то тюркскими черты лица парня. Дискуссия в Интернете продолжается, на момент написания статьи самые популярные версии: якут, нанаец, ногаец, шорец, татарин. Радует, что спорщики в пылу доморощенных антропологических измышлений не совсем забывают о спорте и периодически кидают друг другу ссылки на записи самых ярких моментов поединков Романа.

Хорошо, что любимице публики – прыгунье с шестом Елене Исинбаевой, взявшей на сей раз лишь бронзу, – не додумались поставить в вину или в заслугу её табасаранское происхождение. Плохо, что даже почитатели таланта Елены не представляют, где на карте нашей огромной страны то место, где живут табасаранцы.

Принцип страуса

Эта длинноногая птица, как известно, летать не умеет, но бегает быстро, а при возникновении опасности прячет голову в песок. Последнее забавно, но бесполезно и чуть не привело к исчезновению этого необычного пернатого создания. Когда, вместо того чтобы гордиться и извлекать максимальную выгоду, в том числе на олимпийских соревнованиях, из фантастической полиэтничности населения России, мы делаем вид, что её как бы и вовсе не существует, то очень напоминаем страуса. Ведь ответ на вопрос, почему в единоборствах так хорошо выступили россияне кавказского происхождения, не только в исключительных способностях приглашённого тренера.

Дело в том, что даже когда по всей стране была фактически разгромлена система детско-юношеского спорта, в некоторых регионах она смогла сохраниться благодаря приверженности местного населения своим традициям, например борьбе. Многие народные праздники на Кавказе в качестве кульминации с давних времён и по сей день обязательно содержат единоборство мужчин. Поэтому даже в условиях всеобщей заброшенности спорта в 90-е, в этом регионе было престижно продолжать заниматься разными видами борьбы и учить этому мальчишек. Это одна из причин того, почему кавказцы так хорошо выступили на нынешней Олимпиаде.

Этнические традиции могут, но лишь на непродолжительное время «спасти» ситуацию в большом спорте. Без продуманной государственной политики в этом вопросе, как и в межнациональных отношениях, не обойтись. До сих пор для бурятов и калмыков любимым развлечением на массовых праздниках остаётся стрельба из лука. Многие годы лучники из числа представителей этих народов стабильно завоёвывали для страны олимпийские медали. Но на сей раз – ни их, ни медалей. Разве это не повод задуматься, как минимум, о том, что происходит в Бурятии и Калмыкии с их традиционным видом спорта?

Ни в коем случае не хочу сказать, что спорт нужно как-то особенно развивать лишь в национальных регионах. Делать это нужно везде, но учитывая местные традиции. Выиграют от этого все. Ведь если сравнить в процентном соотношении этничность наших олимпийских медалистов и данные последней переписи, то выяснится, что пропорция победителей практически повторяет национальный состав населения нашего государства: 80% – русские, 20% – представители 194 народов России.

Вместе мы – сила!

То, что сильны мы, именно когда вместе, когда помогаем друг другу без оглядки на национальность, видно на примере практически каждого олимпийца. У аварца Тагира Хайбулаева из дагестанского Кизилюрта первым тренером был Вячеслав Архипов. Сейчас он тренируется у Николая Петрова. А на внутрироссийских соревнованиях спортсмен представляет Самару и Санкт-Петербург.

Джамал Отарсултанов принёс стране золото в турнире по вольной борьбе. В новостях упорно крутили сюжет о том, как радуются отец и родственники чемпиона в Дагестане. Но почему-то ни слова не было сказано, что Джамал чеченец. Борец Алан Хугаев – осетин, легкоатлет Сергей Кирдяпкин – мордвин. Что плохого в том, если эта информация о золотых медалистах станет доступна всем болельщикам как некий ненавязчивый штрих, напоминание, что страна у нас большая, народов в ней много, все мы разные, но когда вместе – неизбежно побеждаем. Если кто в это ещё не верит, пусть посмотрит таблицу имён наших призёров игр в Лондоне, впрочем, как и любой из прошедших олимпиад, включая те, на которых всегда главным триумфатором была многонациональная команда СССР.