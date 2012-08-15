Ставка на инновации

В Нижегородской области подвели итоги работы региональной промышленности в первом полугодии текущего года. Этому было посвящено специальное заседание областной ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП), а затем и выездное совещание по вопросу развития нижегородской промышленности. Его провёл губернатор Валерий Шанцев на предприятии «Корунд» в Дзержинске. На знаменитом предприятии, с которого и началась история города химиков, глава региона осмотрел производство труб из поливинилхлорида и посетил строящиеся цеха по производству цианида натрия.

Индустриальный центр без сырьевой основы

Нижегородскую область не назовёшь сырьевым краем. Тем не менее она традиционно относится к числу крупнейших индустриальных центров России именно с высокой долей промышленности в экономике. А потому и залог экономического успеха кроется в стабильной работе предприятий обрабатывающих производств. Благодаря им область уверенно занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по объёму произведённой продукции. В 2011 г. промышленность региона обеспечила отгрузку товаров и выполнила услуг почти на 20% больше, чем в 2010 году.

Как сообщил на заседании НАПП министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефёдов, львиная доля всей отгруженной продукции за первое полугодие 2012 г. пришлась на предприятия обрабатывающего сектора, объём отгрузки которых превысил 394,5 млрд. руб. или 91% от выпуска всех предприятий региона (434 млрд. рублей). Индекс промышленного производства года составил 103,9%,на обрабатывающих предприятиях – 104,6%.

Снижение физических объёмов производства в первом полугодии 2012 г., по словам министра, зафиксировано в четырёх видах обрабатывающих производств региона: нефтепереработке, металлургии, текстильной и швейной промышленности, производстве изделий из кожи и обуви. В металлургии, к примеру, снижение показателей произошло из-за сокращения объёмов производства труб большого диаметра. В частности, крупнейшее предприятие отрасли – Выксунский металлургический завод – было вынуждено сократить выпуск труб в связи с уменьшением потребностей «Газпрома».

Непростую ситуацию в металлообработке Владимир Нефёдов объяснил высокими закупочными ценами на импортный металл и отсутствием таможенных барьеров. И то и другое открывает доступ на отечественный рынок дешёвой китайской продукции. Это приводит к низкой конкурентоспособности продукции наших металлообрабатывающих предприятий.

Развитие традиционных направлений

В первом полугодии 2012 г. региональная промышленность продемонстрировала значительный рост индекса производства транспортных средств и химической продукции.

Нижегородскими предприятиями автопрома за полгода было отгружено товаров собственного производства на 67,2 млрд. руб., что на 15% превышает показатели того же периода в 2011 году. Здесь индекс производства составил 113,7%. С начала этого года производство автобусов выросло в 1,5 раза, существенно увеличился выпуск автомобильных двигателей, производство машин для городского коммунального хозяйства возросло на 14%.

В химическом производстве было отгружено продукции на 37 млрд. рублей. Прошлогодние показатели перекрыты на 8,6%. Индекс производства по данному виду деятельности составил 105,7%. Устойчивый рост по отгрузке продукции в первом полугодии 2012 г. дали предприятия нефтехимического комплекса: «Сибур-Кстово» – 107%, «Дзержинскхиммаш» – 140%, «Завод синтанолов» – 147%, «Корунд» – 151%.

При всей сложности имеющихся проблем достаточно высокий научно-технический и производственный потенциал сохраняет оборонно-промышленный комплекс (ОПК) региона. По итогам работы в первом полугодии 2012 г. темп роста объёма отгружённой продукции к соответствующему периоду прошлого года здесь составил 119,7%. Лучших результатов добились предприятия «Нител», «Красное Сормово», «Завод Петровского» и НИИИС им. Ю. Седакова. При внешних успехах оборонки немаловажным моментом остаётся уровень оплаты труда.Сегодня средняя заработная плата на предприятиях комплекса составляет 25 тыс. руб. (на промышленных – 20 тыс. руб., в НИИ и КБ – 30 тыс. руб.), или – 124,4% от прошлогодних заработков.

В целлюлозно-бумажной промышленности индекс производства по отношению к прошлогоднему показателю составил 103,5%. В обработке древесины и производстве изделий из дерева достижения выше – 114,6%.

Аргумент в пользу роста Итоги работы промышленного комплекса Нижегородской области за период руководства губернатора В.П. Шанцева свидетельствуют об устойчивом росте основных показателей. Среди регионов России Нижегородская область на протяжении 2006–2011 гг. стабильно удерживает 5–6-е места (в 2005-м – 7-е) по объёму отгруженной продукции обработки, а среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, – 1-е место (в 2005 г. – 2-е). При этом доля Нижегородской области в общероссийском объёме отгрузки обработки – около 4%, в объёме ПФО – более 17%. До 2006 г. показатели были скромнее. За семь последних лет производственная мощь предприятий области увеличилась более чем в 2 раза. Если в 2006 г. было отгружено продукции на сумму 424,3 млрд. руб., то в 2011 г. – уже на 940 млрд. рублей. Положительные тенденции в развитии промышленного комплекса области привели к росту всех основных показателей его работы в обрабатывающих производствах: – сальдированный финансовый результат увеличился в 1,8 раза – с 33,3 до 58,8 млрд. рублей; – средняя заработная плата выросла в 2,2 раза – с 8812 до 18 983 рублей; – инвестиции в основной капитал выросли более чем в 1,3 раза – с 19 до 24,7 млрд. рублей. Интересно, что максимальное значение инвестиций было достигнуто в кризисном для всего мира 2009 г. – 64,1 млрд. рублей. С 2007 г. утверждена Программа развития промышленности Нижегородской области. Если в 2007 г. объём финансирования Программы из областного бюджета составил 60,8 млн. руб., то в 2012-м было профинансировано 122,4 млн. рублей. Основные средства Программы были направлены на развитие региональной инновационной системы, на техническое перевооружение предприятий, на поддержку предприятий лёгкой промышленности и на развитие экспортного потенциала Нижегородской области.

Успех измеряется зарплатой

– Если смотреть в целом, то практически все задачи, поставленные перед промышленностью Нижегородской области на первое полугодие, выполнены. Из 14 видов промышленной экономической деятельности в десяти наблюдается рост производства. Налоговых отчислений почти на миллиард больше относительно предварительного прогноза, – заявил по итогам совещания губернатор Валерий Шанцев. – Мы планировали по итогам 2012 года превзойти планку в 1 триллион рублей по объёму отгружённой продукции. Нужно поднакопить силы, изыскать резервы и выполнить намеченное.

Глава региона особо подчеркнул, что размер средней заработной платы на предприятиях отныне будет являться одним из важных критериев предоставления им финансовой поддержки.

Стоит добавить, что по данным Нижегородстата, в первом полугодии 2012 г. число официально зарегистрированных безработных в Нижегородской области сократилось почти на 30% относительно аналогичного прошлогоднего периода, а общая безработица за два года снизилась почти на четверть, в результате чего в регионе самый низкий уровень безработицы в ПФО. Другими словами, основные признаки социально-экономической стабильности в регионе налицо – а ведь это определяющий показатель эффективной работы губернатора и его правительства для каждого отдельно взятого субъекта РФ.

Пример развития конкретных производств в регионе был наглядно продемонстрирован в ходе осмотра Шанцевым производственных площадок на дзержинском «Корунде». Губернатор отметил, что «за два года здесь построили производство очень редких материалов, использующихся в золотодобыче во всём мире. Продукция даже из опытных партий уходит влёт, рынок сбыта обеспечен – это и есть самое главное преимущество рыночной экономики. Вкладываются серьёзные инвестиции, а здесь вложено только в первую очередь завода 5 млрд. рублей, столько же вложено и во вторую. Оборот будет около 8 млрд. рублей. Отсюда новая налогооблагаемая база, новые рабочие места, средняя зарплата в районе 26–30 тыс. рублей. Предоставлено льгот в районе на 600 млн. рублей, а бюджетная эффективность будет примерно в пять раз больше – это хорошо для областного бюджета».

Глава региона подчеркнул, что за последние годы в 14 раз увеличена поддержка инновационных предприятий. «Каждое седьмое предприятие в области занимается новаторством. И мы сегодня по инновационной активности занимаем в ПФО первое место», – подчеркнул Шанцев.

Основными мерами государственной поддержки приоритетных инновационных проектов являются налоговые льготы, которые предусматривают снижение налога на прибыль – до 4,5%, освобождение от уплаты налога на имущество, предоставление государственных гарантий.

Согласно оценкам правительства Нижегородской области, бюджетный эффект от реализации приоритетных инновационных проектов в 2011 г. составил 48,2 млн. руб., а к 2013 г. увеличится до 172 млн. рублей. Объём инвестиций в приоритетные проекты региона к 2013 г. достигнет порядка 10 млрд. рублей.