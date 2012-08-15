МЧС России вместо спасения людей изобретает непонятные ГОСТы

7 июля 2012 года пополнило список «чёрных дат» в России. Трагедия в небольшом городке Крымск Краснодарского края потрясла страну. Но после того как прошёл первый шок, после того как похоронили тех погибших, кого удалось найти, появляются вопросы. Откуда взялась 7-метровая волна? Кто, кроме мелких стрелочников из районной власти, должен ответить за то, что крымчан не предупредили вовремя? И самое интересное: где все три часа, что люди тонули и молили о помощи, находилось наше доблестное МЧС?

Уроки Крымска не выучены

– Повсюду кричали люди. Плач. «Помогите, спасите, тонем!» Это было так страшно.

Я успокаивал всех, что у нас в России МЧС – лучшее в мире. Армия пригонит лодки, танки, нас обязательно спасут. Что полиция в курсе. Что в России лучшие вертолёты. Вот-вот прибудут спасатели. Вода, а скорее адская бурлящая каша из глины, досок, деревьев и веток, трупы кур, животных и людей. Рядом проплыло тело мужчины. И это под аккомпанемент тропического ливня, только очень холодного. Мы ждали помощи от МЧС, мы молились о ней, но их не было. МЧС нам ответило: «Мы помочь не можем, молитесь». Кстати, мы с дочерью провели в воде более восьми часов и замёрзли так, что казалось – ещё чуть-чуть и остановится сердце. Мы ждали помощи восемь часов! Где наша армия, полиция, хвалёное МЧС? – с ужасом вспоминает один из выживших крымчан.

Следствие по наводнению в Крымске ещё продолжается. Надеемся, кроме задержанных муниципального и районного уровня следователи дадут должную оценку и действиям сотрудников МЧС.

В случае крымской трагедии можно констатировать, что принимать решение о своевременном оказании квалифицированной помощи людям, терпящим бедствие, отдать приказ и бросить все силы в Краснодарский край должны были именно в «верхушке» структуры спасателей. Но руководство МЧС вместо своих прямых обязанностей и выполнения своего долга предпочитает заниматься другими делами. И, судя по всему, истоки этих «дел» начинаются задолго до дня трагедии в Крымске.

Коррупция, говорите?

Высшая политическая власть страны объявила борьбу с коррупцией, которая разъедает страну. Принимаются федеральные законы, нормативно-правовые акты. Но высшие чиновники из МЧС действуют в обратном направлении, создавая нормативную базу, способствующую развитию коррупционных отношений.

Для этих целей они через Росстандарт выпускают в свет национальные стандарты, которые противоречат действующему законодательству и содержат ряд коррупциогенных факторов. Но зато позволяют чиновникам из МЧС России по своему усмотрению допускать или не допускать те или иные организации к работам по созданию систем мониторинга инженерных систем и строительных конструкций уникальных объектов. В том числе гордость страны – олимпийские объекты Сочи-2014.

Сейчас в России обязаны проверять все нормативные документы на коррупционные лазейки. Причём это может делать и независимая экспертиза. Например, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), аккредитованная в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов распоряжением Минюста России (документы имеются в редакции). МТПП заинтересовалась одним из документов – Изменением №1 к ГОСТ Р 22.1.12-2005, утверждённым Приказом Росстандарта №110-ст от 01.06.2011. Данный документ, естественно, готовило МЧС России в лице своего научно-исследовательского института. Он его и внёс в Росстандарт через созданный на его базе Технический комитет. Несмотря на явные противоречия законодательству, Росстандарт спокойно «проштамповал» внесённый документ и выпустил в свет изменения к ГОСТу, открывающие широкую дорогу для злоупотреблений со стороны должностных лиц МЧС России. И это немудрено – в год Росстандарт утверждает порядка 25 тысяч ГОСТов, СНИпов и изменений к ним. Поэтому утверждение скорее напоминает просто штамповку. Без проверки на соответствие действующему законодательству.

Зато этот приказ проверила МТПП.

– В результате антикоррупционной экспертизы и по результатам анализа практики правоприменения данного акта были выявлены коррупциогенные факторы, которые значительно осложняют деятельность строительных и проектировочных организаций, в частности, при реализации таких ключевых направлений государственной политики, как строительство олимпийских объектов в Сочи, приводя к необоснованному удорожанию возводящихся олимпийских объектов, перерасходу государственных средств и к затягиванию сроков сдачи готовых к эксплуатации объектов, – вынес свой вердикт эксперт МТПП Максим Гребинюк.

Говоря русским языком, на основании этого приказа МЧС навязывает частным фирмам, работающим на создании систем безопасности в Сочи, всё новые и новые технические условия для сопряжения с их системами безопасности. И это после утверждения смет, планов работ и прочего. То есть фирмы должны вкладывать всё новые и новые финансовые ресурсы. Которые госбюджет, читай – все налогоплательщики страны, должны будут компенсировать. Не по закону, а по требованию господ начальников из МЧС. Но речь в данном случае идёт не только о нецелевом использовании бюджетных средств, но о невольном затягивании сроков сдачи объектов.

Справка «АН»

В настоящее время в Росстандарте готовится к утверждению национальный стандарт «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Правила создания и эксплуатации», подготовленный техническим комитетом «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Данный документ также, на взгляд экспертов, содержит нормы права, которых в нём не должно быть. Кроме того – противоречащих действующему законодательству, что будет способствовать формированию коррупционной среды и создаст предпосылки для нецелевого расходования бюджетных средств.

В городе Сочи «зелёные ночи»

Как известно, специально для Олимпиады МЧС выпустило организационно-технические требования (ОТТ) к реализации систем мониторинга на олимпийских объектах, причём сами технические требования не вызывают никаких возражений со стороны специалистов, а вызывают возражения именно правовые требования к проектировщикам и исполнителям работ. Сейчас они в обязательном порядке навязываются участникам строительства. Столь уважаемый Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ исследовал этот документ и сделал однозначные выводы о противоречии целого ряда положений ОТТ нормам действующего законодательства.

Применение ОТТ на практике неминуемо приведёт к увеличению сроков, а главное – стоимости строительства.

При этом незаконные действия МЧС вынуждают организации разработчиков систем мониторинга зданий и сооружений идти на нецелевые расходы бюджетных средств. Толкают на путь преступлений, что создаёт неприемлемые условия для законопослушных организаций.

Используя созданную нормативно-правовую базу, МЧС создаёт условия для привлечения к участию в строительстве олимпийских объектов Сочи-2014 только подконтрольных им компаний. А в случае несогласия застройщиков олимпиады с данными требованиями спасательное ведомство делает всё возможное, чтобы создать проблемы таким застройщикам и сорвать срок сдачи работ.

– Со стороны должностных лиц МЧС России проводится активная политика по привлечению к проектированию и строительству систем мониторинга только определённых компаний. Несмотря на то что в соответствии с действующим законодательством у нас есть все необходимые лицензии, допуски и законное право выполнять данные работы, а главное – опыт, подкреплённый научными разработками, МЧС выдвигает к застройщикам Олимпиады, не основанные на законе требования, ведущие к срыву сроков сдачи нашей работы заказчику, – рассказал «АН» генеральный директор компании НПО СОДИС, которая является одним из участников инновационного центра «Сколково» и разрабатывает системы мониторинга основных олимпийских объектов, кандидат технических наук Андрей Шахраманьян.

Весь фокус в том, что подавляющее большинство ГОСТов и других технических документов добровольны для применения. Здесь есть среда для развития коррупционных отношений, т.к. на практике чиновники МЧС трактуют понятие добровольности исключительно в свою пользу. Захотел – добавил новые вводные в технические условия, захотел – промолчал. Тем более в соответствии с действующим законодательством ГОСТы не должны содержать нормы права и поэтому не направляются на регистрацию в Минюст РФ, следовательно, в отношении их не проводятся: юридическая и антикоррупционная экспертизы, не проводится оценка регулирующего воздействия. В нашем же случае, случайно или с умыслом, нормы права в ГОСТ включили, но не соблюли обязательную процедуру регистрации документа в Минюсте. То есть одним махом внесли изменения в Градостроительный кодекс РФ, в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в ряд постановлений Правительства РФ. При такой активности МЧС и таком отношении Росстандарта к ЗАКОНУ скоро дойдёт до того, что все эти кодексы и законы можно будет выкинуть в корзину, а жить придётся по директивам МЧС и других ведомств.

Сильны и лоббистские возможности спасательного ведомства. Известно, что всё отмеченное выше нормативное «творчество», содержащее коррупционные факторы, осуществлялось в период, когда за вопросы нормативно-правового регулирования проблем безопасности в природно-техногенной сфере в МЧС России отвечал в ранге статс-секретаря ведомства Владимир Пучков, нынешний руководитель МЧС, у которого, видимо, не хватило времени и сил для организации спасения людей в Крымске.

Необходимо отметить, что отмена нормативных документов МЧС и Росстандарта в арбитражном суде из-за наличия коррупциогенных факторов, по мнению экспертов, маловероятна, ввиду отсутствия судебной практики по данному вопросу.

И поэтому, так как Сочи‑2014 – «наше всё», то хотелось, чтобы на вышеизложенные вопросы обратили своё внимание Генеральная прокуратура РФ, в частности, Прокуратура Краснодарского края, Прокуратура Южного Федерального округа и Министерство юстиции России.

Учитывая, что действия МЧС России стали серьёзным административным барьером для научно-технических предприятий и предпринимателей, занимающихся вопросами развития инновационных технологий безо­пасности в природной и техногенной среде, хотелось, чтобы и уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов обратил своё внимание на вопросы, поднятые в статье.