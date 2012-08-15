Мусорный ветер

«Аргументы недели» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым острым проблемам российской действительности.

Пару лет назад социологи ВЦИОМ спросили у граждан России, какую экологическую проблему они считают самой опасной для страны. Более половины опрошенных (51%) увидели главную угрозу в катастрофическом росте числа несанкционированных свалок. Такой результат неслучаен: «мусорная» проблема в стране – самая обсуждаемая и, как ни печально, самая стойкая в ряду иных экологических бедствий.

Масштабы «мусорного бедствия» в России впечатляют. За минувший год (с августа 2011-го по август 2012-го) инспекторы Росприроднадзора обнаружили 32,4 тыс. незаконных свалок бытового мусора или промышленных отходов. В общей сложности эти поля «отходов жизнедеятельности» занимали территорию 2,6 тыс. га,что близко к площади среднестатистического российского райцентра (для сравнения: город Пушкино в Московской области занимает 2,2 тыс. га, город Галич в Костромской области – 1,7 тыс. га). Как показали проверки, большинство свалок (более 60% от общего количества) обнаружены на территориях населённых пунктов. На втором месте – земли сельхозназначения (13% и 14% соответственно). Наконец, около 13% «мусорных» площадей приходится на лесные массивы и, что самое опасное, водоохранные зоны (территории близ водоёмов, в том числе и тех, вода из которых попадает в водопроводные сети населённых пунктов).

За минувший год (с августа 2011-го по август 2012-го) инспекторы Росприроднадзора обнаружили 32,4 тыс.

незаконных свалок бытового мусора или промышленных отходов

О бедах, которые приносят людям огромные свалки, можно рассказывать долго. Например, ни для кого не секрет, что свалки периодически загораются. Причём, как показывает практика, довольно-таки часто – особенно сейчас, в летний период. Так, в Белгородской области всего лишь за первую неделю августа пожарные расчёты выезжали на тушение свалок 23 (!) раза.

Необходимо отметить, что пожары на свалках крайне коварны. Как правило, сбить открытое пламя удаётся относительно быстро. Но огонь также быстро проникает в глубинные слои мусора, до которых не доберётся ни один пожарный. От тлеющего мусора идёт ядовитый дым, по сравнению с которым смог от лесных пожаров может показаться детским лепетом.

Для близлежащих населённых пунктов такие пожары оборачиваются настоящей экологической катастрофой. Например, подобную ситуацию совсем недавно пережили жители деревни в Угличском районе Ярославской области. Загоревшуюся поблизости свалку потушили в течение нескольких часов. Однако пожарные всего лишь сбили открытый огонь, а в нижних слоях огромной помойки мусор тлел целую неделю.В итогеблизлежащие поселения накрыло едким дымом. И не только близлежащие. Как утверждали местные жители, дым дотянулся аж до Ярославля (то есть почти за 80 километров).

Тем не менее страдания угличан меркнут на фоне ситуации, которая сложилась в Ленинградской области близ города Луга. Там, по данным движения «Гринпис», пожар на свалке действует уже второй год.В июле прошлого года дым от неё накрыл трассу Санкт-Петербург – Псков и город Лугу с населением 36 тысяч человек. После этого инцидента местные полицейские «вдруг» выяснили, что свалка незаконна, и через суд добились её закрытия. Однако пожар так до конца и не потушили.

Сейчас, по данным Гринписа, тление мусора продолжается. И опасность ситуации не только в том, что жители окрестных сёл страдают от едкого дыма, который периодически накрывает местность. Свалка расположена на окраине осушенного торфяника.Если торф вспыхнет, мало не покажется никому.

Год от года количество «неправильных» свалок в России увеличивается. По сравнению с 2011 годом их число выросло на 8 тысяч –несмотря на тот факт, что по итогам проверок ликвидируются примерно 65% незаконных мусорных очагов. Эстафету ликвидированных свалок моментально подхватывают новые «точки». Это как небольшие локальные участки площадью в десяток квадратных метров, так и целые резервации в несколько соток или даже гектар, обнесённые заборами и оборудованные КПП для пропуска 10-тонных самосвалов. Такие полигоны в России возникают сплошь и рядом. Само собой разумеется, что те, кто координирует их работу, в большинстве случаев не имеют ни лицензий, ни разрешений.

Певец Александр Буйнов

Аргумент неравнодушных

В 2012 г. в России стартовал уникальный для нашей страны проект с говорящим названием «Сделаем!». Его суть организаторы выразили простой и ясной фразой – Всероссийская уборка.В ходе мероприятий проекта команды добровольцев во всех регионах страны приводят в порядок наиболее пострадавшие территории и берут над ними шефство, следя, чтобы свалки не появлялись там снова. Однко ликвидацией свалок добровольцы не ограничиваются: в их планах – подробное картографирование территорий с целью найти незаконные очаги, взаимодействие с органами власти и представителями промышленных предприятий, грешащих незаконным «скидыванием» отходов производства. Словом, планов – громадьё.

Самой яркой точкой в деятельности движения обещает стать акция, которая планируется на 15 сентября. В этот день добровольцы выйдут на работы во всех регионах России. Все желающие могут присоединиться, узнав об акции на сайте sdelaem2012.ru.

Сделаем?

Механизм возникновения «мусорных океанов» лежит на поверхности. Руководители контор, делающих бизнес на вывозе и утилизации мусора (ведь ресурсы неисчерпаемы, как и потребность в подобных услугах!), меньше всего жаждут заниматься легальным оформлением своего дела. По нынешним российским нормам, для организации «правильной» свалки нужно собрать массу бумаг и посетить огромное количество кабинетов (тем не менее, отметим, что с точки зрения экологической безопасности такой подход абсолютно оправдан). Куда проще присмотреть местечко неподалёку от завода да потихоньку вывозить туда отходы. Или же использовать другой, куда более удобный вариант – договориться с местными «влиятельными личностями» и работать, что называется, под прикрытием. Знай вози мусор – никакие жалобы граждан не страшны.

Очевидна простая вещь: единственное, что поможет распутать этот клубок проблем, – политическая воля высшего руководства страны. К сожалению, только после окрика сверху у нас, может быть, задумаются о разработке внятной политики в сфере обращения с отходами (во всём мире власти уделяют данному вопросу огромное внимание), о модернизации мусороперерабатывающих производств, о строгих наказаниях за несоблюдение экологических норм. Неужели это произойдёт лишь тогда, когда дым от горящей свалки долетит до какой-нибудь «высокопоставленной» дачи?..