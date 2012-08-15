Россия нас не осуждает

По большому счёту процесс идёт не над нами, тремя вокалистками группы Pussy Riot. Это процесс над всей государственной системой РФ. Имитация судебного процесса приближается к стандартам сталинских «троек». Так и у нас – следователь, судья, прокурор. И политический заказ на репрессии, предопределяющий слова, действия и решения всех троих.

В нас нет ненависти

Кто виноват в том, что произошло выступление в храме Христа Спасителя и последовавший за концертом процесс над нами? Авторитарная политическая система. То, чем занимается группа Pussy Riot, – это оппозиционное искусство. Это род гражданской деятельности в условиях подавления государственной системой базовых прав человека – его гражданских и политических свобод. Молодые люди, с которых все нулевые неумолимо и методично сдирали кожу планомерным уничтожением свобод, взбунтовались. Мы искали настоящей искренности и простоты и нашли их в юродстве панк-выступления.

Страстность, откровенность, наивность – выше лицемерия, лукавства, напускной благопристойности, маскирующей преступления. «Первые лица» государства стоят в храме с правильными лицами, но, лукавя, грешат куда больше нашего.

Мы делаем наши политические панк-концерты, потому что в российской госсистеме царят такие закостенелость, закрытость, кастовость, что нам от одного российского воздуха больно.

Нас вынуждает действовать полное доминирование структур исполнительной власти над законодательной и судебной.

Тем не менее я наблюдаю крах этой системы в отношении трёх участниц группы Pussy Riot. То, на что рассчитывала система, не сбылось. Нас не осуждает вся Россия, и всё больше людей верят нам и верят в нас. Они считают, что наше место на свободе, а не за решёткой. Я вижу это по тем людям, которых я встречаю. Они представляют эту систему. Они работают в соответствующих органах, сидят в местах лишения свободы. С каждым днём всё больше тех, кто поддерживает нас, желает нам удачи, скорейшего освобождения и говорит о том, что наше политическое выступление было оправдано.

И я знаю, что сейчас огромное количество православных людей выступают за нас и за нас молятся. Это показывает, что нет единой социальной группы православных верующих, как пытается представить сторона обвинения. Они полагают, что то, что мы сделали, не стоит пяти месяцев в следственном изоляторе, а тем более трёх лет лишения свободы, как хочет господин прокурор. И с каждым днём люди всё больше и больше понимают, что, если их политическая система так ополчилась на трёх девочек, которые 30 секунд выступили в ХХС, это означает лишь то, что эта политическая система боится правды.

Мадонна с нами

Вчера было выступление Мадонны, она выступала с надписью «Pussy Riot» на спине. Правда торжествует над ложью. Несмотря на то что физически мы здесь, мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят напротив нас на стороне обвинения. Потому что мы можем говорить всё, что хотим, и мы говорим всё, что хотим. А те люди, которые сидят там, говорят лишь то, что разрешает им политическая цензура. Они не могут говорить такие слова, как «панк-молебен», «Богородица, Путина прогони». У них зашиты рты, они просто куклы.

Я полагаю, что христианство, то, как я его поняла, изучая Ветхий Завет и в особенности Новый Завет, оно поддерживает именно поиск истины и постоянное преодоление себя. Христос не зря был с блудницами. Он говорил: я помогаю тем, кто оступается, «я прощаю их». Но почему-то я не вижу этого на нашем процессе, который происходит под знаменем христианства. Мне кажется, что сторона обвинения попирает христианство.

Какие-то высшие силы направляют речи адвокатов противоположной стороны. Они раз за разом ошибаются и оговариваются, говорят про нас «потерпевшие».

Мне кажется, здесь нет победителей, проигравших, потерпевших, подсудимых. Сейчас над нами в судебном процессе происходит надругательство. Хочется рыдать, глядя на то, как приёмы средневековой инквизиции воцаряются над правоохранительной и судебной системами Российской Федерации. Но с момента ареста мы не можем больше рыдать, мы разучились плакать. Мы отчаянно кричали на наших панк-концертах, как могли, как умели, о беззакониях властей. Но у нас украли голос.

Наш голос украли 3 марта 2012 года, когда мы были арестованы по надуманному обвинению. На следующий день голос украли на так называемых выборах у миллионов.

Детская наивность правды

30 июля, в первый день судебного процесса, мы представили свою реакцию на обвинительное заключение. Написанные нами тексты зачитала защитник Волкова, поскольку подсудимым суд категорически отказывался давать слово. Это была первая возможность высказаться за 5 месяцев тюремного заключения. До этого мы были в заключении, оттуда мы не можем делать ничего. Мы не можем делать заявления, не можем снимать фильмы, у нас нет Интернета. 30 июля мы протянули руку тем, кто зачем-то считает нас своими врагами. В ответ над нами посмеялись, в протянутую руку плюнули. «Вы не искренни», – заявили. А зря. Не судите по себе. Мы говорили искренне и именно то, что думаем. Мы, вероятно, по-детски наивны в своей правде. Тем не менее ни о чём сказанном не жалеем. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, гонимы, но не оставлены.

Мы уважаем православие

Слушайте нас! Нас, а не о нас. Не искажайте и не перевирайте нами сказанное, и позвольте нам вступить в диалог и контакт со страной, которая в том числе и наша, а не только Путина и патриарха.

Я, Катя и Маша сидим в тюрьме, но я не считаю, что мы потерпели поражение. Так и диссиденты не были проигравшими, теряясь в психбольницах и тюрьмах, они выносили приговор режиму. Искусство создания образа эпохи не знает победителей и проигравших.

Смею надеяться, что все хорошо помнят, как иудеи говорили Христу: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство». И стоило бы держать в уме такую характеристику Иисуса Христа иудеями: «Он одержим бесом и безумствует».

Мы реально не питали и не питаем религиозной ненависти и вражды. Нет никаких «доказательств» наличия в нас ненависти и вражды помимо так называемой экспертизы. Суд, если он честен и справедлив, должен признать эту экспертизу недопустимой. Это не научный, строгий, объективный текст, а грязная и лживая бумажонка времён средневековой инквизиции. Других доказательств, хоть как-то подтверждающих наличие мотива, нет. Почему же не был озвучен стороной обвинения следующий текст Pussy Riot, который, кстати, содержался в обвинительном заключении? «Мы уважительно относимся к религии и к православию в частности. Именно поэтому нас возмущает, что великую и светлую христианскую философию так грязно используют. Нас несёт от того, что самое прекрасное сейчас ставят раком», – значится в тексте интервью, данного Pussy Riot журналу «Русский репортёр». Нас несёт до сих пор от этого, и нам реально больно на всё это смотреть.

Так что,

Откройте все двери,

снимите погоны,

Почувствуйте с нами

запах свободы.