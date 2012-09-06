Прогулки с препятствиями

Согласно «Архитектурно-художественному Регламенту Невского проспекта и прилегающих к нему территорий», на главной магистрали города разрешено выставлять летние кафе площадью не более чем на 1/3 ширины тротуара. На деле же предприниматели по своему усмотрению занимают территорию тротуаров.

Как оказалось, большая часть летних кафе на Невском работают с явными нарушениями положений «Архитектурно-художественного Регламента Невского проспекта и прилегающих к нему территорий». Нарушения касаются занимаемой ими площади тротуара. Согласно Регламенту, ширина свободного прохода на пешеходных тротуарах Невского проспекта должна быть не менее 2/3 общей ширины тротуара, а на прилегающих к Невскому проспекту пешеходных участках открытых городских пространств – не менее 3 метров.

– Занять под столики можно лишь 1/3 тротуара, причём с расположением их в один ряд. Всё остальное не соответствует Регламенту, – поясняют редакции специалисты комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). – Если владельцы кафе или ресторанов проштрафятся несколько раз, им грозит исключение из адресной программы…

Однако, прогуливаясь по Невскому проспекту, легко заметить, что даже самые скромные владельцы заведений общепита отгородили под свои коммерческие нужды половину пешеходного тротуара. Горожанам и гостям города удобнее от этого не стало. И чем ближе к Дворцовой площади, тем больше аппетит у рестораторов к прилегающей территории. К примеру, на коротком участке между Большой и Малой Конюшенными улицами, рестораны «Marketplace» и «Две палочки» захватили сразу 2/3 пешеходного тротуара. Именно захватили. На аренду такая деятельность не похожа. На оставшейся части тротуара пешеходы теснятся вместе с широкими двухметровыми рекламными тумбами и фонарями. А на прилегающей к Невскому проспекту Михайловской улице возле заведения «Chopstick» на менее чем трехметровом остатке тротуара растут деревья, стоят фонари и хранятся якобы не препятствующие движению людей оградительные барьеры для парковочных мест. Мы стали свидетелями и того, какие сложности преодолевал здесь мужчина, везущий инвалидную коляску по оставшемуся полуметровому проходу. Почему вдруг горожане должны выписывать невероятные «змейки», обходя столики кафе и чуть ли не задевая их посетителей?!

По словам заместителя главы Администрации Центрального района Сергея Ивановича Зайцева, на нарушение правил договора аренды земли районные власти внимание обратили. Но сделать пока ничего не могут.

– Сейчас в адресную программу Центрального района внесены 169 участков. Из них 120 заключили договор аренды или находятся в процессе заключения. В десяти точках выявлено отсутствие договора аренды. Факты нарушения зарегистрированы, составлены письма в Комитет по земельным ресурсам или КЭРППиТ. Но Администрация не уполномочена насильственно разбирать пристройки, – развёл руками Сергей Иванович Зайцев, – такие у нас законы.

Кто должен наказывать недобросовестных предпринимателей и освобождать тротуары, замглавы Администрации Центрального района объяснить не смог.

Сезонное размещение летних кафе длится с 1 мая до 1 ноября. Оккупировав территорию, хозяева кафе и ресторанов продолжают незаконно владеть пешеходными тротуарами уже полсезона. Власти же, как обычно, ссылаются на несовершенство законов. Впрочем, и требования своих собственных нормативных документов не торопятся заставлять выполнять.

По данным «АН», в начале летнего сезона рестораторы обращались к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой упростить процедуру согласования летних кафе. Пока решение не принято, коммерсанты решили играть по своим правилам. Как видно, недовольство предпринимателей сложной процедурой согласования террас вдоль ресторанов на время летнего сезона вылилось в игнорирование правил договора аренды земли. Предпринимателям удобней заплатить штраф, чем потерять клиентов. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, самовольное занятие земельного участка влечёт наложение на юридических лиц штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.