Законотворчество станет плодотворным

Менее месяца остаётся до начала нового парламентского года. По традиции, каждый год губернатор Петербурга и депутаты Законодательного собрания подписывают План совместной законотворческой работы. Часть документов имеется в распоряжении «АН», и уже можно проанализировать, что может измениться к лучшему в жизни горожан.

В первую очередь, речь идёт об изменениях в закон «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», что будет актуально в ближайшее время. В сентябре закон должен быть рассмотрен, и предполагается, что он вступит в силу с января 2013 года. Его принятие реализует возможность увеличить компенсации части затрат на получение гражданами образования в негосударственных образовательных учреждениях за счёт средств бюджета Петербурга. Сумма небольшая, но и она может помочь родителям – им не нужно будет тратить средства на учебники и другие необходимые принадлежности. А главное – закон поможет повысить зарплату преподавателям и воспитателям. В частных детских садах и школах разных типов обучаются 7125 учеников.

Увы, мы всё ещё часто сталкиваемся с бюрократическими проволочками. Либо какую-то справку не выдают, и мы раз за разом приходим в некую контору, спрашивая заказанный документ, и слышим в ответ, что «он не готов». Либо нам необходимо получить письменный ответ на запрос из какой-то властной структуры, а он не приходит. Либо и вовсе, подойдя к окошечку, неожиданно узнаём, что справочка-то платная.

Похоже, этому может наступить конец. Депутатами запланировано обсуждение законопроекта, согласно которому предполагается упорядочить взаимодействие петербуржцев и чиновников. Да, конечно, есть и сроки выдачи документов или ответов, и перечень платных справок также есть, но вот качество нормативных документов никак не сопрягалось с исполнительным качеством чиновников, или, как модно говорить, человеческим фактором.

Новый законопроект будет устанавливать административную ответственность за нарушение должностным лицом исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга либо сотрудником многофункционального центра порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю.

Параллельно будет идти подготовка законопроекта с аналогичными требованиями к работникам коммунальных служб. Речь идёт о ТСЖ, ЖСК и управляющих компаниях. В Смольном решили, что руководители таких форм обслуживания зачастую не предоставляют гражданам информацию, и, как следствие, «право жителей на информацию нарушается». Теперь эти данные должны будут направляться в Правительство города, а затем в свободном доступе эта информация будет размещаться на официальном сайте администрации, так что необходимость бегать за коммунальщиками отпадёт.

В число требуемых документов будут внесены помимо общих сведений и основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ещё и более конкретные – сведения о выполняемых ремонтных работах, условия их выполнения, стоимость этих работ, а также тарифы на коммунальные ресурсы.

Планом совместной законо­творческой работы Смольного и депутатов ЗакСа смогут порадоваться экологи и градозащитники. Сейчас в Петербурге лишь 7 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В этом парламентском году будет дан старт работе по расширению числа ООПТ. В Законе «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге» будет прописан «перечень участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования, обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения в Санкт-Петербурге». Так, в «очереди» за званием ООПТ стоят крайне значимые объекты – Баболовский парк, Левашовский лес, Новоорловский лесопарк, Елагин остров и ряд других – всего 16 территорий. Кроме того, готовятся предложения ряда муниципальных образований по дополнению этого списка, например, включение в него Комаровских дач.

Социальный кодекс, так активно разрекламированный во время декабрьской предвыборной кампании, также оказался не лишён изъянов, и его планируется подкорректировать. Здесь есть некоторые сомнения, потому как расплывчатая формулировка «уточнение этапности вступления в силу Социального кодекса» может говорить как о собственно уточнении, так и о переносе вступления Кодекса в силу на более поздние сроки. Но тот документ, что есть в распоряжении «АН», говорит о приятном – будет выделено дополнительное материальное обеспечение для вышедших на пенсию призёров олимпийских и параолимпийских игр, чемпионов мира, Европы, а также выдающихся тренеров других спортсменов, «имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги».

В политической жизни Петербурга также грядут изменения. В соответствии с недавно принятым федеральным законодательством планируется внести поправки и в городской Закон о выборах депутатов Законодательного собрания в части отмены необходимости сбора подписей для участия в выборах в городской парламент. Другой документ, который будет касаться уже исполнительной власти, – определение порядка отзыва высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора.

Ну и, конечно же, осенью политические баталии развернутся вокруг принятия главного финансового документа города – Бюджета. Сейчас он проходит так называемое нулевое чтение, когда комитеты администрации совместно с парламентариями оценивают финансовое насыщение той или иной отрасли городского хозяйства, и примерно в октябре законопроект поступит в Заксобрание для официального утверждения.