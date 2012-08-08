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Дети из бутылки

Подростковый алкоголизм в России принял размах эпидемии

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Дети из бутылки
Артистка эстрады Елена Воробей

«АН» продолжают цикл публикаций в рамках проекта «Не всё равно», посвящённого самым животрепещущим проблемам современной России.

На днях глава правительства РФ Дм. Медведев предложил ввести суровые наказания за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Премьер заявил, что за такие нарушения нужно сажать в тюрьму на срок от 2 до 6 лет. Тема моментально стала суперпопулярной. Остаться в стороне «АН» не могли.

Красивые слова

После выступления премьер-министра высказаться по проблеме детского алкоголизма поспешили и прочие ВИП-персоны. В частности, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести запрет на продажу алкоголя лицам в возрасте до 21 года (сейчас эта планка, как все знают, составляет 18 лет). Уполномоченный по правам детей Павел Астахов горячо поддержал идею замены административной отвественности за продажу алкоголя на уголовное наказание. Наконец, вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал, что Дума внесёт все необходимые поправки в законы и кодексы не позже декабря.

За привлечение внимания к проблеме ВИП-персонам, конечно, спасибо. Если классический русский механизм «партия сказала «надо» сработает, спасибо им скажет и вся страна. Правда, с языка так и рвётся ядовитый вопрос о том, где же господа защитники детей были раньше. А именно – до момента, когда население страны в возрасте от 12 до 18 плотно «подсело» на алкогольные коктейли и пиво, а Россия вышла на одно из первых мест в мире по числу детей, стоящих на учёте по поводу систематического употребления спиртных напитков.

По данным статистики, масштаб проблемы в России стал катастрофическим. Алкоголизация детского населения уже давно носит массовый характер. Опросы социологов показывают, что 47% россиян называют алкоголизм среди малолетних самой главной угрозой детям – и эти страхи абсолютно оправданны. По данным Роспотребнадзора, около 50% российских детей в возрасте до 18 лет (а это, на минуточку, почти 5 млн. человек!) регулярно балуются спиртными напитками. Среди учащихся 9–11-х классов регулярно выпивают 55% юношей. А как показало исследование, проведённое Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения, среди учащихся начальных профессиональных учебных заведений (в возрасте от 14 до 18 лет) алкоголь потребляют 80,7% юношей и 83,8% девушек – причём большинство из них впервые пробуют спиртное в 13–14 лет.

Отметим, что с точки зрения законодательной базы с борьбой с детским алкоголизмом дело в России обстоит вполне нормально. Нормы, запрещающие продажу спиртного детям, закреплены аж в двух федеральных законах: «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе».Установлен перечень документов, которые продавец может потребовать у приобретающего алкоголь покупателя, если тот слишком молодо выглядит. Кроме того,в июле прошлого года появились новые статьи в Уголовном кодексе и Кодексе об административных нарушениях, ужесточающие наказание за нарушение этих правил. Тем, кто попался на продаже алкоголя детям (или на покупке алкоголя по просьбе несовершеннолетнего) в первый раз, грозит административный штраф. «Сердобольные» граждане выложат 5 тыс. рублей, должностные лица – 20 тыс. рублей, юридические лица – до 100 тыс. рублей.Вторичное нарушение уже считается уголовным преступлением и предусматривает либо штраф 80 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до года.

Тем не менее, несмотря на жёсткую и, к чести наших властей, грамотно выстроенную нормативную базу, ситуация остаётся ужасающей. Параллельно с принятием нужных законов власть имущие закрыв глаза смотрели на безудержную пропаганду потребления пива (его, напомним, официально признали алкогольным напитком лишь в этом году), фактически отказались от регулирования рынка слабоалкогольных коктейлей. Что имеем в результате? Стоит спиртное недорого, пить его «круто», альтернативы дворовым тусовкам практически нет, так как те же спортивные секции по большей части платные – вот вам и ответ на вопрос о том, почему «красивые» правила практически не действуют.

Дети из бутылки

На диспансерном наблюдении по поводу систематического употребления алкоголя находятся 11,5 тысячи детей 
в возрасте до 14 лет

А что взамен?

По указанным выше причинам спрос на спиртные напитки среди молодёжной аудитории стабильно высокий. А там, где спрос, – там и предложение, несмотря на наличие законодательных «рогаток». Как показывает практика, коммерсанты продолжают спокойно продавать спиртное подросткам. Это подтверждают итоги рейдов, которые периодически проводят как полицейские, так и активисты общественных организаций. К примеру, в мае прогуляться по городским магазинам решили общественники в городе Челябинске. Итог – бутылку водки ребёнку продали в 18 из 26 проверенных точек. А такие примеры можно найти в каждом регионе.

Как уже говорилось, сейчас нерадивых продавцов штрафуют и грозят отправить на исправительные работы в случае повторного нарушения. Если инициатива премьера Медведева будет реализована, их начнут сажать за решётку. По всем канонам эта мера должна напугать недобросовестных торговцев. Но напугает ли? И будет ли результат от её внедрения?

«Безусловно, не помешает нагнать страха на тех, кто незаконно торгует спиртным, – рассуждает Станислав Щёголев, программный директор Рязанского отделения общероссийского фонда «Нет алкоголю и наркотикам». – Но я не уверен, что эта мера поможет достижению конечной цели – снижению числа подростков, которые увлекаются горячительными напитками. Дети пьют в первую очередь потому, что заполняют некий вакуум в собственной жизни. Не будет алкоголя в ларьке – купят из-под полы палёную водку. Не найдут такой возможности – не дай бог, на наркотик подсядут. Параллельно с ужесточением мер в отношении продавцов надо переключать интересы группы риска –вот главное спасение от детского алкоголизма! Об этом почему-то никто не говорит. А если этого не делать, ситуация будет сродни той, что возникла у нас в Рязани после активизации борьбы с героиновыми наркоманами. Надо отдать властям должное – приток героина в город прекратился. Зато все наркоманы «пересели» на синтетический наркотик дезоморфин. Он изготавливается, можно сказать, из «подручных материалов». Зато человек, употребляющий его, через месяц сгнивает заживо. Вот вам и борьба».

Эти бы слова – да Медведеву в уши. Там, глядишь, и Дума бы зашевелилась, приняла бы какой-нибудь закон о детском спорте, который скоро будет доступен только детишкам из семей миллионеров. Может быть, задумались о судьбе многочисленных станций юных техников, которые скоро придушит закон «О бюджетных учреждениях». Но об этом власть молчит. Так что будем радоваться тому, что хотя бы продавцов напугать решили...

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