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ЗаМАЕВшееся ДОСААФ России

№ 30(322) от 09.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]

ЗаМАЕВшееся ДОСААФ России
Глава ДОСААФ Сергей Маев

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (далее – ДОСААФ) прочно ассоциируется в сознании многих из нас ещё с советских времён как серьёзная и стабильная организация. Прошедшее двадцатилетие, казалось бы, оставило для ДОСААФ скромное место в современной жизни. На основании решений Президента РФ и Правительства РФ организации в 2009 году был придан статус общественно-государственной. Государство также обеспечило выделение субсидий для выполнения возложенных на неё государственных задач.             

Молодежь необходимо воспитывать в патриотическом духе и готовить к службе в Вооружённых силах – ставит задачи руководство страны. Ставит их надёжному проверенному инструменту – ДОСААФ.

Славная история

История у организации славная: ещё в 20-е годы прошлого века в стране стали массово формироваться оборонные общества, которые активно прививали гражданам военные навыки. Особенно широко эта сеть развернулась накануне Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а в 1951 году оборонные общества были объединены в ДОСААФ. Всё было отлажено. Организации ДОСААФ были организованы по всей территории Советского Союза.Образовательные учреждения организации,занимающиеся подготовкой специалистов для Министерства обороны и для других силовых ведомств, финансировались за счёт государства.

Кроме того, на ДОСААФ были возложены задачи по развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта. Была создана отличная материально-техническая база: здания, аэродромы, автомобильная и авиационная техника. Были у организации и опытные специалисты, и методики.

Перестройка в 1991 году, с её желанием всё переименовывать, «закрыла» ДОСААФ СССР, преобразовав его в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО). Она унаследовала всю учебную и материально-техническую базу, но отнеслась к ней крайне нерачительно. Общественно-коммерческий её статус позволил вывести из собственности бывшего ДОСААФ тысячи объектов техники. Сомнительные схемы такого вывода использовались сплошь и рядом. При этом ветшали материально-техническая база и техника, не выплачивались зарплаты, терялись кадры. Организация превращалась в малозначимую структуру, которой было отведено место в одном ряду с худшими коммерческими организациями.

Казалось бы, система должна была существовать автономно, сама по себе. Однако Президент РФ и Правительство РФ, понимая значимость организации в подготовке граждан к военной службе, военно-патриотическом воспитании молодёжи, приняли ряд кардинальных решений, прежде всего вернув прежнее название – ДОСААФ. Вернулись и финансирование, и госзаказ, а также часть объектов недвижимого имущества. Сейчас организации ДОСААФ функционируют в 78 субъектах Российской Федерации. Организация использует более 6500 объектов недвижимого имущества, на 102 аэродромах функционируют 116 авиационно-спортивных клубов.

От СССР организация унаследовала более 650 воздушных судов,из которых по состоянию на 1 января 2012 года лишьоколо 200 зарегистрированы в государственной собственности и пригодны для эксплуатации. В основном это Ан-2 и Як-52, а также вертолёты Ми-2, Ми-8.

Причины застоя

Казалось бы, с государственным финансированием должно измениться и финансово-экономическое состояние ДОСААФ. Однако на деле происходит обратное, в течение 2009–2011 гг. финансово-экономическое состояние организаций и учреждений, входящих в структуру ДОСААФ, значительно ухудшается, и как результат:

– фактическая утрата лидирующих позиций ДОСААФ в выполнении государственных задач, определённых Правительством РФ;

– безосновательная попытка финансово-экономического блока центрального аппарата ДОСААФ под руководством главного финансиста организации Елены Пономаренко монополизации ведения финансово-экономической деятельности организациями и учреждениями, входящими в структуру ДОСААФ;

– директивный характер навязывания центральным аппаратом ДОСААФ непродуманных технических и организационных решений;

– необоснованная концентрация в центральном аппарате ДОСААФ решений по исполнению госзаказа по подготовке граждан к военной службе;

– отсутствие внятной позиции руководства ДОСААФ в стратегических и тактических целях организационной, технической и особенно финансово-экономической деятельности организации;

– чрезмерно организационно-штатная структура центрального аппарата ДОСААФ, направленная не на создание основополагающих механизмов корпоративного управления, а на решение вопросов руководства организации (здесь интересна роль восходящей звезды ДОСААФ – начальника управления кадров Натальи Гордеевой, пользующейся странным авторитетом у руководителя организации);

– реальное увеличение числа банкротов, а также организаций, требующих финансового оздоровления.

Как пример, авиационные организации ДОСААФ деградируют, реальную работу ведут не более 45 организаций, большинство работают по «серым» схемам, когда более 80% работ оплачивается за наличный расчёт и денежные средства не проводятся по балансу. Ремонт авиационной техники, находящейся в собственности государства и переданной организациям ДОСААФ в безвозмездное пользование, производится не в установленные сроки, регламентные работы практически не проводятся.

Устаревание и износ техники идёт более интенсивно и практически к 2014 году ДОСААФ лишится существующей авиационной техники, а новая в необходимых количествах не закупается. Основная надежда на государство. Но где же тогда денежные средства от коммерческой деятельности авиации ДОСААФ?

Идентичная ситуация с объектами недвижимого имущества, которые были построены в 60–70-е гг. прошлого века. За последние три года малая часть денежных средств самой организации использовалась на ремонт недвижимого имущества, и как результат – более 50% объектов нуждаются в проведении капитального ремонта, а самое главное – в замене технологического оборудования, обеспечивающего нормальное функционирование объектов.

Стареет, однако, не только техника. Организации срочно требуется «омоложение» кадров. Средний возраст работников в ДОСААФ России составляет более 55 лет.

Существующее руководство ДОСААФ во главе с генералом Сергеем Маевым, похоже, думает только о том, как бы подольше поруководить. Уж больно 68‑летний генерал Маев привык командовать личным составом и решать судьбы людей и организаций. Происходит это по военному прямолинейно, правда, с учётом возможного голосования на съездах организации, отдавая предпочтение своим сослуживцам. О стиле руководства Маева можно говорить долго. Но если кратко – это ничем не подтверждённая убеждённость в собственной правоте, нетерпение иного мнения. Отсюда и начинаются все проблемы организации, когда «рулит» человек, плохо понимающий что делать в современных условиях, но привыкший руководить и убеждённый в своей правоте.

Опасные прыжки

Возвратимся к авиации ДОСААФ. В основном в авиаклубах работают бывшие военные лётчики, пересевшие со своих боевых машин на Ан-2 и Ми-2.

Реально авиация ДОСААФ сегодня функционирует за счёт прыжков с парашютом, авиационных работ. Каждый начальник авиационной организации у себя является маленьким князьком.

Принцип работы такой: забросили в нужное место рыбаков или геологов – и написали: «Выполнен учебно-методический полёт». Зачастую в авиационном клубе в строю всего один (иногда два) самолёта, остальные давно пришли в негодность. Есть начальник, есть лётчик, он же иногда заодно и техник. Хорошо, если охрана аэродрома соответствует требованиям безопасности.

Приходят люди: хотим прыгнуть с парашютом. С ними проводят инструктаж: как прыгнуть, за что дёрнуть – и всё. Сейчас в ДОСААФ, чтобы стать инструктором, достаточно 45 прыжков. Раньше в СССР нужно было не меньше ста. Должностью своей люди заслуженно гордились, был жёсткий отбор, 7– 10 человек из ста. И заработная плата была соответствующая – под 300 рублей, плюс премиальные. Кстати, и программа подготовки одного парашютиста была 64 часа.Сейчас – всего три. Сегодня новичок недолго отрабатывает практические элементы посадки, отделения, приземления. После всех этих мероприятий начинающих парашютистов экипируют в старые парашюты, без страховки парашютистов, фиктивно проводится медосмотр – и в самолёт. Главное, чтобы деньги заплатили.

Стоимость одного прыжка в разных регионах составляет от 1,8 до 2,5 тыс. рублей. В Подмосковье она доходит до 3 тыс. рублей.

При этом упадок в авиации ДОСААФ полный изанимаются аэроклубы исключительно коммерцией, а не развитием авиационных видов спорта. В составе ДОСААФ функционируют авиационно-технические клубы, которые работают под маркой ДОСААФ, но организация доходов от их деятельности никаких не имеет. А ведь там и технику используют государственную, Минобороны. Сколько можно не видеть этого?! Кто за это отвечает, ДОСААФ?

Непонятно, почему государство без интереса относится к ситуации, сложившейся в настоящее время в организациях ДОСААФ.

Налицо необходимость принятия кардинальных перемен:

– укрепление руководства ДОСААФ, не справившегося с государственными задачами, стоящими перед организацией;         

– проведение экономического, технического и кадрового аудита деятельности центрального аппарата ДОСААФ и организаций, входящих в структуру организации;

– распределение целевых функций между организациями ДОСААФ, создание центров компетенции внутри организации;

– перераспределение центров управления и структуры центрального аппарата ДОСААФ, направленное на эффективное решение государственных задач и определение направлений деятельности организаций, входящих в структуру ДОСААФ;

– повышение эффективности управления объектами и техникой, находящимися в безвозмездном пользовании в ДОСААФ.

Все данные решения необходимо принимать как можно скорее, так как промедление может привести к банкротству и ликвидации организации.

Хотелось бы, чтобы Правительство РФ обратило более пристальное внимание на деятельность ДОСААФ и возрождение былой мощи и доброго имени Общества.

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