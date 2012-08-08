«Чужой» планетарий

Московский планетарий открылся после длительной реконструкции чуть более года назад. Тогда вокруг этого события царил настоящий ажиотаж, люди выстраивались в длинные очереди за билетами. Сейчас количество посетителей несколько уменьшилось, но желающих узнать больше о космосе по-прежнему очень много. И всё бы хорошо, только смущает одна деталь: в московском планетарии, который всегда являлся символом успехов нашей астрономии, нет почти ничего, созданного нашей космической отраслью.

Факт этот бросается в глаза ещё до входа в здание. По дороге посетители могут увидеть большие фотографии Солнца и различных планет, снятых из космоса. Эти снимки взяты, в основном с сайтов NASA. Ссылки на российские ресурсы отсутствуют. Вины руководства планетария в подобной ситуации нет. Но этот пример очевидно показывает слабость отечественной космической отрасли – раз даже у входа в знаменитую обсерваторию нет снимков, сделанных нашими специалистами.

Посещение самого планетария лишь укрепляет это впечатление. Полнокупольная цифровая проекционная система Большого Звёздного зала, которой по праву гордится планетарий, также разработана не нами. Её создала компания Global Immersion, имеющая основные офисы в Англии и США. Сам этот факт не страшен, как не страшно и то, что и проектор «Универсум М9» сделан не в России, а в Германии. В конце концов, даже в советские времена более ранние модели этого аппарата заказывались у фирмы «Карл Цейс Йена», а не у отечественных производителей. Что уж говорить про сегодняшний день.

Однако то, что фильмы, демонстрируемые в Большом Звёздном зале, сняты не в России – как минимум, вызывает удивление. Причём по этим кинолентам можно сразу определить, что произведены они именно в США. Это видно невооружённым взглядом. По лицам актёров-тинейджеров, по их игре и по самой манере подачи материала. Детям нравится, а вот некоторые родители выходят из зала в недоумении. Я слышал, как посетитель, обсуждая со своей спутницей показ, спрашивал: неужели в России не могут снять что-то подобное?

Вопрос справедливый, особенно учитывая, что в нашей стране при «Роскосмосе» существует целая телестудия. Можно было у неё заказать познавательные фильмы о космосе. И если картины в формате 3D они бы не сняли по причине отсутствия дорогостоящего оборудования, то создать обычные документальные киноленты им было бы по силам.

В самой телестудии на этот вопрос нам ответили, что с подобным предложением к ним никто не обращался. Но, они всегда готовы к такому сотрудничеству. Кроме того, через некоторое время у них появится возможность снимать фильмы в формате 3D. Непонятно, будет ли данная продукция востребована у нас.

Однако самое интересное в этой истории с фильмами то, что помимо кинолент о космосе в московском планетарии часто показывают и вполне коммерческие картины. «Дипо» (о приключениях рыбки с подобным именем) или «Путешествие к центру Земли». Данная ситуация особенно примечательна в связи с тем, что Большой Звёздный зал, где проходят эти сеансы, всегда был знаковым местом для отечественной астрономии.

Начал он свою работу в 1929 году, и, как говорится на сайте, «в полуграмотной стране это было настоящим открытием. Люди поверили в силу науки. Так начался новый этап в истории отечественной астрономии». В Большом Звёздном зале проводились занятия всевозможных астрономических кружков, там даже готовили к полётам будущих космонавтов. Тот же сайт повествует, что «профессиональный путь многих известных учёных начался с грандиозного впечатления, производимого звёздным небом…».

Вряд ли подобное воздействие на детей окажут фильмы вроде анимационной картины о приключениях рыбки. В той же телестудии при «Роскосмосе» на наше недоумение по поводу сложившейся ситуации ответили: не забывайте, Московский планетарий сегодня – «это всё же коммерческое предприятие». А оно в первую очередь должно зарабатывать деньги.

С этим утверждением никто не спорит. И всё бы не так плохо, если бы это предприятие вело активную научную деятельность – скажем, организовывало тематические конференции, связанные с космосом. Однако за прошедший год количество подобных мероприятий можно сосчитать по пальцам одной руки. Эта ситуация, безусловно, сложилась не по вине планетария. Дело в застое нашей космической отрасли. Значит, надо менять положение дел, и планетарий может сыграть в этом деле не последнюю роль – особенно памятуя о том важном месте, которое он занимал в мире отечественной астрономии раньше.

А люди тем временем активно интересуются космосом и всем, что с ним связано. Стоит вспомнить ролик, выложенный на YouTube, на котором видно, какая давка происходила у ворот планетария в День России, когда вход туда был совершенно бесплатным. Как в советские времена, когда, если верить всё тому же сайту, «сотни людей… стекались сюда, чтобы увидеть своими глазами чудо и услышать волшебное: «внимание, включаются звёзды!». Судя по ролику, желание увидеть своими глазами «это чудо» у многих есть и сегодня. Другое дело, что не всем это по средствам. Впрочем, в этом смысле, с «коммерческого предприятия» спрос и действительно не велик.

Огромный интерес людей к космосу подтверждает и то, что неизменным успехом пользуется знаменитый Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ. За одну Ночь музеев его посетило около трёх тысяч человек. Причём стоит отметить любопытную деталь: в этом музее, в отличие от планетария, практически всё оборудование – российского производства. Это касается как различной космической техники, доступной посетителям для осмотра, так и тех же документальных фильмов. Кстати, многие научно-познавательные киноленты в музее показывают совершенно бесплатно. И, что интересно, есть даже один фильм в формате 3D (виртуальная экскурсия по МКС), который создан нашими специалистами.

При этом музей не выглядит устаревшим. Он также сравнительно недавно (в 2009 году) открылся после долгой реставрации, и имеет всё, что нужно иметь современному музею: плазменные панели, грамотную подсветку, тематические экскурсионные программы. И, что особенно важно, в нём часто проходят встречи с российскими космонавтами, которые пользуются, по словам администрации, большим интересом.

Может быть, подобные встречи когда-то будут проходить и в Московском планетарии – как это было несколько десятков лет назад. И он станет успешным не только в коммерческом смысле, но и в научном, чего сегодня так не хватает – ему и нам.