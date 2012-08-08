//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«Чужой» планетарий

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей ЛЕПЕШКИН ]

«Чужой» планетарий

Московский планетарий открылся после длительной реконструкции чуть более года назад. Тогда вокруг этого события царил настоящий ажиотаж, люди выстраивались в длинные очереди за билетами. Сейчас количество посетителей несколько уменьшилось, но желающих узнать больше о космосе по-прежнему очень много. И всё бы хорошо, только смущает одна деталь: в московском планетарии, который всегда являлся символом успехов нашей астрономии, нет почти ничего, созданного нашей космической отраслью.

 

Факт этот бросается в глаза ещё до входа в здание. По дороге посетители могут увидеть большие фотографии Солнца и различных планет, снятых из космоса. Эти снимки взяты, в основном с сайтов NASA. Ссылки на российские ресурсы отсутствуют. Вины руководства планетария в подобной ситуации нет. Но этот пример очевидно показывает слабость отечественной космической отрасли – раз даже у входа в знаменитую обсерваторию нет снимков, сделанных нашими специалистами.

Посещение самого планетария лишь укрепляет это впечатление. Полнокупольная цифровая проекционная система Большого Звёздного зала, которой по праву гордится планетарий, также разработана не нами. Её создала компания Global Immersion, имеющая основные офисы в Англии и США. Сам этот факт не страшен, как не страшно и то, что и проектор «Универсум М9» сделан не в России, а в Германии. В конце концов, даже в советские времена более ранние модели этого аппарата заказывались у фирмы «Карл Цейс Йена», а не у отечественных производителей. Что уж говорить про сегодняшний день.

Однако то, что фильмы, демонстрируемые в Большом Звёздном зале, сняты не в России – как минимум, вызывает удивление. Причём по этим кинолентам можно сразу определить, что произведены они именно в США. Это видно невооружённым взглядом. По лицам актёров-тинейджеров, по их игре и по самой манере подачи материала. Детям нравится, а вот некоторые родители выходят из зала в недоумении. Я слышал, как посетитель, обсуждая со своей спутницей показ, спрашивал: неужели в России не могут снять что-то подобное?

Вопрос справедливый, особенно учитывая, что в нашей стране при «Роскосмосе» существует целая телестудия. Можно было у неё заказать познавательные фильмы о космосе. И если картины в формате 3D они бы не сняли по причине отсутствия дорогостоящего оборудования, то создать обычные документальные киноленты им было бы по силам.

В самой телестудии на этот вопрос нам ответили, что с подобным предложением к ним никто не обращался. Но, они всегда готовы к такому сотрудничеству. Кроме того, через некоторое время у них появится возможность снимать фильмы в формате 3D. Непонятно, будет ли данная продукция востребована у нас.

Однако самое интересное в этой истории с фильмами то, что помимо кинолент о космосе в московском планетарии часто показывают и вполне коммерческие картины. «Дипо» (о приключениях рыбки с подобным именем) или «Путешествие к центру Земли». Данная ситуация особенно примечательна в связи с тем, что Большой Звёздный зал, где проходят эти сеансы, всегда был знаковым местом для отечественной астрономии.

Начал он свою работу в 1929 году, и, как говорится на сайте, «в полуграмотной стране это было настоящим открытием. Люди поверили в силу науки. Так начался новый этап в истории отечественной астрономии». В Большом Звёздном зале проводились занятия всевозможных астрономических кружков, там даже готовили к полётам будущих космонавтов. Тот же сайт повествует, что «профессиональный путь многих известных учёных начался с грандиозного впечатления, производимого звёздным небом…».

Вряд ли подобное воздействие на детей окажут фильмы вроде анимационной картины о приключениях рыбки. В той же телестудии при «Роскосмосе» на наше недоумение по поводу сложившейся ситуации ответили: не забывайте, Московский планетарий сегодня – «это всё же коммерческое предприятие». А оно в первую очередь должно зарабатывать деньги.

С этим утверждением никто не спорит. И всё бы не так плохо, если бы это предприятие вело активную научную деятельность – скажем, организовывало тематические конференции, связанные с космосом. Однако за прошедший год количество подобных мероприятий можно сосчитать по пальцам одной руки. Эта ситуация, безусловно, сложилась не по вине планетария. Дело в застое нашей космической отрасли. Значит, надо менять положение дел, и планетарий может сыграть в этом деле не последнюю роль – особенно памятуя о том важном месте, которое он занимал в мире отечественной астрономии раньше.

А люди тем временем активно интересуются космосом и всем, что с ним связано. Стоит вспомнить ролик, выложенный на YouTube, на котором видно, какая давка происходила у ворот планетария в День России, когда вход туда был совершенно бесплатным. Как в советские времена, когда, если верить всё тому же сайту, «сотни людей… стекались сюда, чтобы увидеть своими глазами чудо и услышать волшебное: «внимание, включаются звёзды!». Судя по ролику, желание увидеть своими глазами «это чудо» у многих есть и сегодня. Другое дело, что не всем это по средствам. Впрочем, в этом смысле, с «коммерческого предприятия» спрос и действительно не велик.

Огромный интерес людей к космосу подтверждает и то, что неизменным успехом пользуется знаменитый Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ. За одну Ночь музеев его посетило около трёх тысяч человек. Причём стоит отметить любопытную деталь: в этом музее, в отличие от планетария, практически всё оборудование – российского производства. Это касается как различной космической техники, доступной посетителям для осмотра, так и тех же документальных фильмов. Кстати, многие научно-познавательные киноленты в музее показывают совершенно бесплатно. И, что интересно, есть даже один фильм в формате 3D (виртуальная экскурсия по МКС), который создан нашими специалистами.

При этом музей не выглядит устаревшим. Он также сравнительно недавно (в 2009 году) открылся после долгой реставрации, и имеет всё, что нужно иметь современному музею: плазменные панели, грамотную подсветку, тематические экскурсионные программы. И, что особенно важно, в нём часто проходят встречи с российскими космонавтами, которые пользуются, по словам администрации, большим интересом.

Может быть, подобные встречи когда-то будут проходить и в Московском планетарии – как это было несколько десятков лет назад. И он станет успешным не только в коммерческом смысле, но и в научном, чего сегодня так не хватает – ему и нам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Богдан Яременко.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa накануне случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за произошедший инцидент и начали расследование.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Спорт

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1

Сегодня, 03 августа состоялся матч "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».Арбитр встречи Алексеей Еськов (Москва). За систему VAR отвечает Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступил Алексей Матюнин (Москва).

//Новости СМИ2

//Культура

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Михаил Боярский: без "психов" не было бы искусства

Знаменитый российский актер Михаил Боярский прокомментировал для радиостанции "Говорит Москва" недавний рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

//Происшествия

В московском ресторане обнаружили останки человека

В московском ресторане обнаружили останки человека

Под полом одного из московских ресторанов нашли тело человека, пролежавшее в этом месте более 25 лет. Об этом журналистам сообщил проверенный источник в правоохранительных органах.

//Шоу-бизнес

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочка Ирины Салтыковой чуть не довела маму до обморока

Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой продолжает приковывать к себе взгляды общественности и всеобщее внимание. Покоряя шоу-бизнес, Алиса становится все более узнаваемой и популярной.

//В мире

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Армия

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Российский "Охотник" совершил свой первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил свой первый полет длительностью более 20 минут. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

//Наука

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

//Новости партнеров

//Политика

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей.

//В мире

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

//Общество

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Как открыть бутылку: самые яркие моменты Bottle Cap Challenge

Некоторое время тому назад все мировые социальные сети, в частности Instagram, захлестнул Bottle Cap Challenge. Суть его заключается в том, чтобы открыть бутылку с водой, не прибегая к помощи рук.

//Здоровье

Стоит ли женщинам загорать топлес?

Стоит ли женщинам загорать топлес?

О красивом и ровном загаре без следов от тесемок, бретелек и лифчика мечтает большинство женщин. А потому неудивительно, что дам беспокоит вопрос, можно ли подставлять грудь под прямые солнечные лучи?

//Наука

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

Молния попала в вершину кратера вулкана Агуа в Гватемале. Уникальный кадр удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Свою фотографию он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

//Культура

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова

В российской столице накануне затопило квартиру известного художника Никаса Сафронова. Из-за ЧП пострадали уникальные произведения искусства. Причиной потопа стали соседи мастера кисти.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
3

«Зенит» упустил победу над «Краснодаром» 1:1
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры