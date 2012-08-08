Подвиг польского гуманиста

6 августа 2012 г. исполнилось 70 лет со дня трагической гибели в концлагере Треблинка выдающегося польского педагога, писателя, врача, общественного деятеля Януша Корчака (1878– 1942).

Двести воспитанников варшавского «Дома сирот», весь персонал и их руководителя – Януша Корчака, фашисты отвезли на железнодорожный вокзал, чтобы посадить на поезд, шедший в конц­лагерь. На перроне к Корчаку подошёл немецкий офицер, который был знаком с его книгами и узнал его. Офицер предложил Корчаку остаться, но педагог разделил участь, веривших ему как отцу. Двух малышей Корчак повёл в газовую камеру, рассказывая им сказку…

Этому трагическому событию был посвящён памятный вечер Российского детского фонда, открыл который бессменный лидер, известный писатель Альберт Лиханов. Он отметил, что сегодня урок Корчака заключается во всесторонней обороне детства от невежества, насилия и бесчинства. В современном мире дети нередко становятся мишенью для разного рода подонков и насильников. Довольно часто это выражается в вовлечении детей в наркоманию, пьянство, проституцию и даже позорную педофилию.

На вечере присутствовали бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, расположенных на Украине и в Польше, педагогическая, медицинская, миротворческая, дипломатическая и религиозная общественность.

Выступившие привели неутешительную статистику: в нашей многострадальной стране число ежегодных насилий взрослых над детьми достигает ста тысяч. От одной до двух тысяч детей погибают.

И ещё одна шокирующая цифра: за пять лет (с 2007 по 2011 г.) в России покончили с собой 14 157 детей. Эта чудовищная цифра говорит о том, что дети, особенно в неблагополучных семьях, не хотят жить. В ожесточённом, беспощадном мире они не могут найти поддержку у нас, взрослых.Поэтому наша главная задача – защита детства от мирового зла, какую бы форму оно не приобретало. И как жаль, что рядом с нами нет Януша Корчака.