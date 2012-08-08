Оставьте Лужники детям!

В №27(319) «АН» опубликована статья «Убойный трек Никиты Михалкова», в которой говорится, что «президент Московского международного фестиваля Никита Сергеевич Михалков увлечён новым грандиозным проектом. На сей раз речь идёт о возможном строительстве в «Лужниках» специальной фестивальной площадки для МКФ и не только».

В редакцию приходит большое количество писем, в которых наши читатели выражают свою точку зрения. Вот мнение ветеранов-олимпийцев.

Дорогие читатели еженедельной газеты «Аргументы неделi»!

К вам обращаются ветераны-олимпийцы России!

В «Лужниках» на месте спортивного комплекса «Дружба» собираются строить «Дворец кинофестивалей» – для подготовки к строительству будут снесены уникальные теннисные корты, площадки для волейбола и футбола.

В 2011 году было принято абсолютно верное и взвешенное решение – закрыть торгово-ярмарочный комплекс и передать освободившиеся площади Москомспорту. Наконец-то «Лужники» вернули москвичам и гостям столицы, и мы вновь увидели поляны с розами и блеск фонтанов, которые были построены всей страной ещё в 1956 году.

В УСЗ «Дружба» проводятся турниры самого высокого международного уровня по теннису, волейболу, фехтованию, многим видам борьбы, пляжному волейболу, художественной гимнастике, спортивным танцам и другим видам спорта.

На территории «Дружбы» разместился самый большой теннисный центр в Москве – 22 теннисных корта с различными покрытиями (искусственная трава, харт, грунт).

В настоящее время это самые доступные корты в Москве, на них занимаются как любители спорта от 4 до 80 лет, так и ведущие теннисисты мира – В. Звонарёва, С. Кузнецова, Е. Макарова, В. Душевина, Е. Дементьева и другие.

С 2008 года при поддержке ООН реализуется проект «Я могу», нацеленный на создание условий для занятий спортом детей с ограниченными возможностями. Работают абонементные группы для всех детей, желающих заниматься теннисом. На базе УСЗ «Дружба» уже 20 лет работает одна из лучших детских теннисных школ.

За это время школой в результате отбора из группы начального обучения (с 6 лет) подготовлены: 3 заслуженных мастера спорта России, 3 мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта, а также чемпионы Европы, России, Москвы, обладатели Кубка мира, чемпионы международных турниров ETF и ITF среди юношей и девушек.

Опять мы собираемся выкинуть сотни детей на улицу? Лишить теннисистов, борцов и гимнастов самого удобного в Москве спортивного сооружения, а построить новую ярмарку, только с кинотеатром, гостиницей и магазинами?

И это сейчас, когда принят Федеральный закон о спорте, где чётко прописаны задачи и условия развития детского спорта в регионах.

Надеемся, что «Дворец кинофестивалей» не будут строить на спортивных площадках, которых в Москве с каждым годом становится всё меньше. Где же на самом деле мы будем воспитывать будущее России, новых олимпийских чемпионов?









С уважением, ветераны-олимпийцы Всероссийского союза спортсменов:

Евгений Пеняев – гребля, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 г.; Валентина Сидорова – фехтование, Олимпийская чемпионка 1976 г.; Айна Пуронен – неоднократный призёр чемпионатов мира по велоспорту 1964–1966 гг.; Галина Прозуменщикова – плавание, Олимпийская чемпионка 1964 г.; Леонид Бартенев – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 1956 и 1960 гг., 12-кратный чемпион мира; Эмма Гапченко – стрельба из лука, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 г.; Клара Нестерова – конькобежный спорт, Олимпийская чемпионка 1960 г.; Вера Краснова – конькобежный спорт, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 г.; Виктор Косичкин – конькобежный спорт, Олимпийский чемпион 1960 г. и другие.