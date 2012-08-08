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Шанцев. Итоги

№ 30(322) от 09.08.2012 [«Аргументы Недели », Иван КОВАЛЁВ ]

Шанцев. Итоги
regions.ru

У жителей Нижегородской области – юбилей. 8 августа исполняется 7 лет с тех пор, как регион возглавил Валерий Шанцев. У губернатора оказалось достаточно времени, чтобы показать себя и продемонстрировать управленческие качества. Можно подвести предварительные итоги.

Нефти нет и газа нет

Управлять Нижегородской областью – непросто. Она одна из самых развитых и сложных по экономической структуре в стране. Регион занимает 15-е место в России по валовому региональному продукту. При этом природных ресурсов в области практически нет. Там отсутствуют нефть и газ, не залегает уголь. Единственное крупное месторождение – титановое. В бассейне реки Пьяна располагается так называемая Итмановская россыпь, входящая в пятёрку крупнейших по запасам титано-циркониевых руд в стране.

Или взять сельское хозяйство. Под Нижним выращивают гречиху и лён, перерабатывают сахарную свёклу. Вдобавок там собирают хорошие урожаи зерна. Причём не только пшеницу, но и рожь, которой в других регионах высаживают всё меньше. В прошлом году урожай зерна в области побил все рекорды и составил 1,6 млн. тонн. Но в целом регион – классическое нечерноземье, зона рискованного земледелия.

Понятно, по величине валового регионального продукта Нижегородской области далеко до нефтегазовых регионов. Но в целом, субъект развивается неплохо. Судите сами. Бюджет региона растёт. За 7 лет доходы региональной казны подскочили в 3 раза и к 2012 г. достигли 93,6 млрд. рублей. Валовый региональный продукт тоже повышается – но ненамного быстрее, чем в соседних регионах. Сейчас нижегородский ВРП находится примерно на уровне Самары. Но он всё ещё в 1,5 раза уступает самому богатому субъекту Поволжья – Татарстану.

Лучше обстоят дела с демографией. За семь лет рождаемость в регионе выросла почти на 20% – с 30,6 тыс. до 36,2 тыс. детей в год. При этом смертность упала на 15%. Но главное – с каждым годом население региона богатеет. С поправкой на инфляцию доходы жителей области за 7 лет выросли почти в 1,5 раза. Это выше, чем в среднем по России.

Заводов громадьё

За счёт чего растут доходы? За счёт крепкой промышленности. Она вполне оправилась от экономического кризиса 2008 г., и производство вновь пошло в рост. Более того, бизнесмены охотно вкладывают деньги в новые предприятия. За 7 лет объём инвестиций в основной капитал в области вырос в 3,4 раза. При этом в 2011 году почти 1 млрд. долл. пришёлся на вложения иностранных компаний. Это в 9 раз больше, чем в 2005 году. Как только появились современные сборочные линии – выросла производительность труда. С 2005 г. в области она увеличилась в 2,5 раза.

Новые заводы под Нижним открываются примерно раз в три месяца. Вот лишь несколько примеров производств, появившихся в регионе за последние годы. На территории «Волжского индустриального парка» возвели завод автокомпонентов французского концерна «Валео». На нём делают дверные замки и фары, планируют начать сборку стеклоочистительных систем. В Заволжье открылась фармацевтическая фабрика немецкой компании «Шотт». Её проектная мощность – 590 млн. ампул и флаконов для лекарств в год. В селе Починки заработал консервный завод, на котором изготавливают 12 млн. условных банок консервов за смену. На днях в Нижнем Новгороде пустили очередную очередь производства кровельных материалов «Ондулин».

В Дзержинске правительству под руководством Валерия Шанцева удалось вырастить целый кластер новых предприятий. За последние два года там открылась фабрика напольных покрытий бельгийской компании «Юнилин». Построен завод по производству сырья для парфюмерии и косметики. Вдобавок в городе появилось предприятие немецкого концерна «Либхер» стоимостью 200 млн. долларов. По большей части на нём производят строительную технику, но есть цеха, в которых планируют изготавливать компоненты для самолётов.

Более того, в 2012 г. правительство Нижегородской области приняло новую программу развития промышленности. За 3 года в регион планируют привлечь до 1 трлн. руб. инвестиций. В Дзержинске «Данфос» запустит завод по производству теплового оборудования. В Кстовском районе «РусВинил» построит комплекс по производству поливинилхлорида. На Бору возведут завод по производству стеклянной посуды. В главном городе региона «Хайнекен» реконструирует пивоваренный завод.

Бывшие советские производства в Нижнем Новгороде тоже не простаивают. Взять Горьковский автомобильный завод. С собственными легковыми автомобилями не сложилось – модель «Волга Сибер» оказалась непопулярной. Предприятие выпустило всего 8,7 тыс. машин, после чего в 2010 г. проект свернули. Но ГАЗ по-прежнему занимает 7-е место в мире по производству коммерческих автомобилей. Там делают автобусы и грузовики. Вдобавок завод заключил несколько выгодных контрактов на промсборку. По договору с американской «Дженерал моторс» в Нижнем начнут выпускать «Шевроле Авео». Плюс в планах предприятия – ежегодно собирать до 110 тыс. машин марки «Фольксваген».

Ещё одна благополучная отрасль – производство стройматериалов. Её активно поддерживают из областной казны. За последние 5 лет суммы, направленные из бюджета на модернизацию отрасли, увеличились в 8 раз, а в 2011 г. на развитие таких производств областная казна потратила 2 млрд. рублей. Вложения оправдались. Выпуск цемента, стекла, разного рода покрытий начал расти на 20% в год. Регион не только полностью обеспечивает себя стройматериалами, но и экспортирует товар в другие регионы.

Аргумент эксперта

Наталья Зубаревич, профессор МГУ, руководитель региональной программы Независимого института социальной политики:

– В советское время Нижегородская область числилась одним из хребтовых регионов страны. Потом – сильно просела. В основном за счёт упадка советского машиностроения. Завод «Красное Сормово» умирает. ГАЗ тоже не сможет выживать в нынешнем виде. Вы бывали там на конвейере? Это 1929 год. Пока на ГАЗ не придут серьёзные инвестиции, заводу ничего хорошего не светит.

Сейчас область по ВРП – обычный крепкий середняк. Но перспективы для развития у неё есть. Это вам не загнивающий Тамбов. Регион большой, очень разнообразный. В Нижнем прекрасно работает нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл». Арзамас развивается за счёт дотаций из федерального бюджета. В Дзержинске пошла вверх химическая промышленность, в которую потекли солидные московские деньги.

Вдобавок не стоит забывать, что Нижний Новгород – миллионник с хорошо образованным населением. У города отличные перспективы стать мощным культурным центром. Там прекрасный университет. Есть потенциал для развития в области наукоёмких производств. Да они уже появились. К примеру, в Сарове активно занимаются офшорным программированием.

Мост в будущее

При таком скачке производства неудивительно, что в области много и вкусно строят. К примеру – жильё. В стране его возводят всё меньше, но в Нижегородской области прогресс с квадратными метрами налицо. В 2011 году в эксплуатацию сдали 1,47 млн. кв. м жилья, это на 1,4% больше, чем в 2010-м. А в этом году введут в строй уже 1,5 млн. кв. метров. Треть построенных домов приходится на Нижний Новгород. Кстати, проектируют дома местные архитекторы. В регионе существует собственная архитектурная школа, выросшая на базе Нижегородского архитектурно-строительного института.

Почти две трети возведённого в области жилья – малоэтажные здания. Проще говоря, комфортные коттеджи и личные дома. Людям они обходятся недорого, потому что областное правительство такое строительство субсидирует. В 2011 г. из областного бюджета на него потратили 601 млн. рублей. Не забывают власти и о социальном строительстве. В прошлом году в регионе возвели 49 индивидуальных семейных детских садов, школу в Павловском районе, перинатальный центр в Сергаче, поликлинику в Арзамасе. Всё – в рамках региональной программы развития социально-инженерной инфраструктуры, на которую выделили 13 млрд. рублей.

Если в других регионах сельские больницы и школы закрывают, то в нижегородской области их число – растёт. Вдобавок по личной инициативе Валерия Шанцева в регионе активно строят физкультурно-оздоровительные комплексы. Их возвели уже более двадцати, к концу года введут в строй ещё два. Это внушительные спортивные сооружения, с бассейнами и ледовыми покрытиями. ФОКи не только оздоравливают население. Они помогли снизить преступность в области.

Но школы и спортивные комплексы – это ещё не всё. В феврале 2012 г. в области достроили канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород с Бором. Она способна пропускать 500 пассажиров в час. При этом энергозатраты в 5 раз ниже, чем при использовании автомобилей.

В Нижнем активно расширяют метро. В этом году завершат строительство станции «Горьковская», которая впервые в истории свяжет подземку с исторической частью города. Сейчас на станции заканчивают отделку и закончат монтаж основных конструкций. Чтобы связать метрополитеном разрезанный Окой город, пришлось построить мостдлиной 1,2 км и стоимостью 14 млрд. руб­лей. Его начали возводить в далёком 1992 г., но за недостатком средств проект забросили. Только в 2005 г. по личному распоряжению Валерия Шанцева строительство моста возобновилось.

В 2009 г. на нём открыли автомобильное движение, в этом году пустят поезда. После сдачи моста число пассажиров нижегородского метро вырастет в 3 раза! Автомобильные дороги в регионе – тоже понемногу строят. К примеру, в Нижнем Новгороде завершили новые выезды на Московское шоссе и улицу Белинского. Но главное – в области стали вовремя ремонтировать действующие трассы. В 2012 г. местная казна потратит на это 1,7 млрд. рублей. Денег хватит, чтобы починить 450 км дорог – в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Что в сухом остатке? В последние 7 лет Нижегородская область развивалась не хуже, а по некоторым показателям лучше соседних регионов. Во многом это заслуга губернатора. При этом правительство под руководством Валерия Шанцева уверяет, что нынешние темпы экономического и промышленного роста – только начало. Согласно стратегии развития Нижегородской области до 2020 г., через 7 лет объём валового регионального продукта должен увеличиться по сравнению с 2005 годом в 10,3 раза. Инвестиции в производство – в 15,4 раза. При этом доходы местных жителей по сравнению с 2005 г. вырастут в 13 раз. Удастся ли губернатору выполнить смелые обещания – покажет время.

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