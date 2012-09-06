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Эксперимент, вызвавший одобрение

Как благоустроить свои дворы, решали не чиновники ЖКХ, а сами жители

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Андрей РЫСЕВ ]

Эксперимент, вызвавший одобрение
На несколько часов жители квартала превратились в архитекторов своих дворов

Много лет тому назад при благоустройстве одного из городских кварталов во дворах были проложены дорожки из красивой плитки. Вот только никто из жителей близлежащих домов по ним так и не ходил. Люди предпочитали протоптанные на траве тропинки. Так им было гораздо удобнее. Но у проектировщиков дворовых пространств, видимо, было иное видение. Так что затраты на дорожки из нарядной плитки оказались напрасными. А вот, например, в соседней Финляндии, после того как застраивают новый квартал, благоустроители дают некоторое время, чтобы жители сами проложили тропинки, и лишь затем делают пешеходные дорожки.

Во Фрунзенском районе города решились на эксперимент: а что если  спросить самих жителей, чего они хотят видеть в своих дворах? И не только спросить, но и предложить им самим попробовать создать проект реконструкции собственных дворов.

«Архитектура как социальный процесс». Так районные власти назвали свой новый проект. Была и ещё одна задача – поднять социальную активность жителей, а значит, и ответственность за свой собственный двор. По инициативе администрации Фрунзенского района была запланирована серия мероприятий, которые, как задумали чиновники, приведёт к улучшению дворовых территорий района и поиску новых решений по архитектурному облику дворов в Купчино.

…Возле трёх шатров в одном из дворов на улице Бела Куна собрались не только жители близлежащих домов, но и районные архитекторы, дизайнеры, благоустроители, представители районной администрации. В шатрах, укрывавших от дождя участников этого схода, разложили большие планшеты, бумагу, картон, маркеры, карандаши, чтобы все пришедшие могли нарисовать по своему усмотрению дорожки, сконструировать скамейки и деревья, детскую площадку и автостоянку. Предстояло выбрать для всего этого и оптимальное место, которое станет наиболее комфортным для самих жителей квартала. Кураторам этой акции оставалось лишь следить за тем, чтобы самые разные предложения не вступали в противоречия.

Основные споры разгорелись по поводу скамеек, которых всегда не хватает во дворах. И, конечно, автостоянок. Парковочные места для автомобилей – давно самый больной вопрос. С одной стороны жители не хотели отдавать ни пяди под такие места, с другой – требовали огородить газоны от незаконно паркующихся там машин. Решение нашли в создании зелёной ограды: посадкой кустарника отгородиться от парковочной зоны. А кто-то предложил украсить двор полукруглыми скамейками – «общаться будет удобнее».

Участвующий в мероприятии глава района Терентий Мещеряков пояснил «АН», что «мы посчитали разумным перед проведением благоустройства самим гражданам выбрать оптимальный вариант решения по размещению тех или иных малых форм – ведь им же жить на этой территории». Мещеряков рассказал, что это первая акция касается пока трёх дворов по соседству. Теперь осталось только обобщить мнение жителей, чтобы завершить начатые работы.

Впрочем, представители администрации, рассказали, что это был только первый этап обсуждения оформления благоустройства данных дворов, и жители ещё смогут сделать свои предложения в здании администрации района, правда, в достаточно короткий срок – работы начнутся уже в августе. Причём, как пояснил глава района, «малые формы, которые выберут жители, мы обустроим сами, а вот сажать деревья будут горожане». На благоустройство дворов администрация Фрунзенского района готова выделить уже в этом году 30 млн. рублей.

Эксперимент во Фрунзенском районе, безусловно, заслуживает одобрения. Не секрет, что очень часто начинающаяся в городских дворах реконструкция вызывает недоумение, а порой и раздражение местных жителей: «А у нас кто-нибудь спросил, будет ли нам от неё удобнее?». Вопрос этот не праздный. Сделать жизнь горожан в их внутридворовых пространствах более комфортной – задача общая.

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