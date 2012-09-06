Бремя ответственности

О том, что в Петербурге вот-вот будет разработана программа реновации исторического центра, власти города сообщили ещё весной. Осенью, ориентировочно – в середине сентября, она должна быть представлена на суд горожан и утверждена для передачи в федеральное правительство. На вопросы о том, как идёт подготовка документа, по которому Петербург будет жить как минимум ближайшее десятилетие, отвечает председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр МАРГОЛИС.

- До завершения работы над программой осталось не больше двух месяцев, никакого экспертного обсуждения этих разработок, о которых говорят последние полгода, пока не было?

– Первое обсуждение состоялось, ко второму обещали на часть вопросов ответить, но в итоге через некоторое время всем сообщили, что встречи прерываются на неопределённое время. И сказали буквально следующее: «Всё, что мы вам сегодня показали, забудьте. Мы вам покажем совершенно другую разработку». Но её пока не показали.

– Губернатор Санкт-Петербурга заключил во время проходившей на берегах Невы сессии ЮНЕСКО соглашение с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой о том, что программу обязательно представят на суд экспертов...

– Разумеется, эту программу нужно обсуждать вместе с международными экспертами. Разумеется, в разговор надо вовлекать профильные организации – их довольно много, я ограничусь ссылкой только на ту, которую имею честь представлять. Но я в июне был на съезде ВООПИиК в Москве, я спрашивал у президиума, у председателя Всероссийского общества – никто об этой программе не слышал, никто от правительства Петербурга в центральный совет ВООПИиК не обращался, никого не интересует их мнение.

– А почему во главе программы развития и сохранения исторического центра поставлен экономический блок, а не КГИОП?

– Это с самого начала вызывало некоторое недоумение. Да, конечно, в программе много чисто экономических вопросов. Но это – исторический центр, имеющий множество параметров как объект Всемирного культурного наследия, и поручить это комитету экономического развития – решение очень странное. Хотя привлечь нас к работе было бы элементарно – вынести какие-то общие принципы этой программы на обсуждение совета по сохранению культурного наследия, который находится под председательством, между прочим, губернатора Петербурга. Но этого так и не было сделано.

И самое главное – когда речь идёт о сохранении исторического центра, то прежде всего хотелось бы понять, что такое исторический центр в представлении тех, кто будет заниматься его развитием и сохранением. Либо это объединённая охранная зона 1988 года, что до сих пор соответствует нашей заявке в комитет всемирного наследия, либо они понимают под центром то, что было утверждено генпланом в 2005 году (сократили его основательно), либо что-то третье. Ответа на этот вопрос, без которого просто невозможно что-то начинать, до сих пор нет.

– Если бы программу реконструкции центра пришлось бы разрабатывать вам, как бы вы подошли к делу?

– Я никогда над такой широкой и одновременно глубокой программой не размышлял. Моей квалификации для этого совершенно недостаточно. Но, на уровне моих знаний, могу совершенно точно сказать, что работу нужно начинать с тщательного обследования территории и всего, что на ней находится. Этого не делалось никогда, и ни в одном из комитетов нет адекватного представления о том, в каком состоянии находится центр. А когда идёт речь о санации многих десятков кварталов, нельзя заниматься этим, не представляя, что это за кварталы. Прежде всего нужно провести комплексное обследование состояния территории – от кадастровых дел до геологии. А, проведя исследования, на основании результатов, уже можно моделировать различные варианты развития.

– Какие варианты можно было бы предложить для центра Петербурга?

– Знаете, подобные задачи решались во многих городах мира – европейских, прежде всего. Причём вполне можно опереться на опыт городов, сомасштабных Петербургу: Рима, Праги, Вены, Берна, я сознательно называю те, в которых исторический центр относится к объектам всемирного наследия. Существует в ЮНЕСКО Ассоциация исторических городов: эксперты из этих городов встречаются, обмениваются опытом, совместно решают свои проблемы. Но почему-то я не вижу никого из этих экспертов в списках тех, кто будет обсуждать программу развития центра Петербурга. Есть три или четыре американских специалиста, но при чём тут они? В США нет исторических городов. Мы всё время говорим, что Петербург принадлежит всему миру, но почему-то не делаем шага, чтобы стать всемирным наследием.

И последнее, что бы я сделал, – я бы проанализировал все последствия и честно сказал, что эта программа – невероятно дорогая вещь. Она обойдётся не дешевле, чем Олимпиада в Сочи. Только федеральное правительство, которое постоянно говорит, что мы вторая столица, и переводит к нам и Конституционный суд, и штаб ВМФ, может взять на себя ответственность за сохранение центра Петербурга.

Никаких внутренних ресурсов, никаких частных инвесторов – это детский лепет на лужайке. Нужно честно признать: страна готова взять на себя бремя ответственности за этот центр или не готова. Не надо никому морочить голову – если нет воли и ресурсов государства все это профинансировать, то не нужно никому ничего обещать.

Иначе получится, как с Кировским стадионом – снесли прекрасный памятник советской эпохи, вырыли яму и теперь в этой яме никак не можем закончить стройку. Причём от победившего на конкурсе проекта Курокавы уже остались рожки да ножки, старого стадиона нет, нового проекта тоже нет, а есть многолетняя стройка, которой не видно конца. Никому не нужно, чтобы мы пошли по этому пути.