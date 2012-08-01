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№ 29(321) от 02.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Всего одна строчка…
zhilprava.ru

Госдума РФ устранила «закорючку» в законодательстве, которая зачастую мешала инвалидам и семьям с детьми-инвалидами получать положенную по закону скидку на оплату услуг ЖКХ. Теперь льгота будет предоставляться без проблем.

Сложности возникали при определении статуса многоквартирного дома, в котором проживает льготник. До внесения изменений в законе «О социальной защите инвалидов в РФ» значилось, что право на скидку имеют граждане, «проживающие в домах государственного или муниципального жилого фонда». Эта формулировка нередко загоняла в тупик представителей коммунальных служб, так как статус конкретного дома порой не был прописан ни в одном нормативном акте. В итоге в скидке инвалидам отказывали. Отныне всё гораздо понятней. Как гласит поправленный закон, норма действует в отношении жилых помещений (то есть конкретных квартир), относящихся к государственному или муниципальному жилищному фонду. Если квартира не приватизирована, за гражданином закрепляется право на льготу.

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