«Одно окно» в законе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, значительно облегчающий работу системы «одного окна». Власть имущие рассчитывают, что бюрократических проволочек станет меньше.

Прежние документы, регламентировавшие работу служб «одного окна», существенно ограничивали возможности данной системы. В частности, такие «окна» могли открывать только сами организации, предоставляющие услуги. Гражданину в любом случае приходилось обращаться в необходимое учреждение и при подаче документов, и для получения требуемой бумаги. Страдали и сами учреждения, которые не могли наладить межведомственное взаимодействие и обмен документами.

Теперь это препятствие устранено.Право заниматься всеми без исключения процедурами – от требования необходимых документов до выдачи готовых бумаг заявителю – получили многофункциональные центры (МФЦ). Именно их сотрудники будут отвечать за полноту материалов, передаваемых органу, предоставляющему услугу, своевременность их отправки и выдачи результатов заявителю.

Сфера деятельности МФЦ довольно обширна. В частности, они будут работать в таких сферах, как занятость населения, СМИ, защита прав потребителей, экологическая экспертиза, обязательное медицинское страхование, лицензирование.