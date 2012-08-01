Крайний день

Проработал на заводе 30 лет, решил уволиться. Когда пришёл в отдел кадров, встал вопрос о том, какой день работы у меня должен считаться последним. Моя последняя смена приходится на субботу. Но кадровики заявили, что этот день нерабочий, поэтому я должен выйти ещё и в понедельник и получить расчёт и трудовую книжку. Они правы? Может быть, есть какой-либо документ, разъясняющий этот нюанс? С уважением, И.К.

Сотрудники отдела кадров, судя по всему, опираются на ст. 14 Трудового кодекса. Она гласит, что в ситуациях, когда срок окончания трудового договора выпадает на нерабочее время (в вашем случае – субботу), днём прекращения трудовых отношений считается следующий за ним рабочий день. Однако они не учитывают особенности увольнения сотрудников, которые трудятся по сменному графику. Их недавно разъяснил Роструд в письме №863-6‑1 от 18.06.2012. Оно гласит, что если работнику установлен сменный режим работы, то датой прекращения трудового договора всегда является последний рабочий день, даже если он выпадает на выходной или праздник (как в вашем случае). Таким образом, вы можете на законных основаниях считать таким днём субботу. По закону тогда же вам обязаны выдать трудовую книжку и произвести окончательный расчёт. Безусловно, кадровая служба может попросить вас прийти за деньгами и документами в понедельник. Но работать в это время вы уже не обязаны.