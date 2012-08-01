//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«Кому-то очень не хочется, чтобы возрождалась наша церковь»

№ 29(321) от 02.08.2012 [ «Аргументы Недели » ]

«Кому-то очень не хочется, чтобы возрождалась наша церковь»

«Из выходки мелких шлюшек раздули событие вселенского масштаба!»

– Из выходки мелких, извините, шлюшек, которые радостно, как Петруша Верховенский из «Бесов» Достоевского, совершают плохое, раздули событие вселенского масштаба! У них ещё подростковый и при этом очень злобный менталитет, а их уровень слишком развязный и абсолютно соответствующий нашему веку. Петруша Верховенский клал за икону дохлую мышь, а они устроили похабщину в храме.

Этот случай знаменателен тем, что обнажил, насколько у нас сильны антихристианские силы, которые рядятся в тоги демократии и свободы. Это такая хорошая лакмусовая бумажка. Кстати, подобное было всегда: скажем, Французская революция тоже рядилась в свободу, а антихристианский и антицерковный аспект был вообще скрыт в учебниках. Что ж, это обыкновенные мерзкие хулиганки, которых в мечети просто разорвали бы на куски! Да они бы туда никогда и не пошли. Кому-то очень не хочется, чтобы возрождалась наша Церковь, чтобы она стала местом в сознании и тем фактором, с которым надо считаться.

«Может, для Запада они и имеют значение, но не для России…»

– Да, я тоже слышала, что сейчас проводят некие аналогии между процессом над Ходорковским и «судилищем над «Пусси Райот». Но спросите на улице – лучше, конечно, не в столице – у любого человека, знает ли он о том, кто такой Ходорковский? Конечно не знает. А на Западе сделали из них такие фигуры, которые в России якобы имеют общенациональное значение. Может, для Запада они и имеют значение, но не для России… Теперь их защищает ещё и Мадонна. Конечно, она великолепная певица, но ведь Мадонна – это абсолютно порочное существо, которое всегда с удовольствием пробовало порок, демонстрировало его и очень гордилось своими порочными действиями.

На лицах этих «участниц» написано торжество. Видимо, им через адвокатов передали, что из всего этого делают политическое дело. Так что они ни в чём не раскаиваются, наоборот, они добились того, чего хотели: ничтожные безголосые девки с дворовыми талантами вдруг стали знаменитыми. Что ж, это черта нашего общества – выворачивать наизнанку весь мусор. Но куча мусора не меняет своей сути, когда к ней прибавляется новый мусор. А вот чистое перестаёт быть чистым, если на него мусор бросить. Есть святые вещи, в которые нельзя плевать.

«Если загадить нашу Церковь и веру, то у нас вообще ничего не останется!»

– Я уверена, что у адвокатов этих «бедных девочек» отнюдь не маленькие гонорары. Наверняка, есть некие силы, которые дают адвокатам хорошие деньги. Опять же это лишняя возможность стать знаменитым, помелькать на экранах телевизоров… Что ж, этой профессии, к сожалению, присущ цинизм. Когда я была романтичным подростком, то не могла сказать по телефону, что папы нет дома, когда он был сильно занят. «Ты же мне всегда говорил, что врать нехорошо!» – протестовала я. Иногда думаю, что если бы стала адвокатом, то как бы я смогла защищать заведомого преступника, считая его виноватым и плохим?

Конечно, если бы адвокаты только следили за тем, чтобы честно и непредвзято вёлся процесс, – это одно. Но они сами хотят превратить всё это в некую политическую акцию. А ведь для этого есть политические трибуны – идите и устраивайте! Вот только кто бы стал их слушать? Неужели эти девки способны членораздельно сформулировать какие-то свои политические взгляды? Нет, они способны только, извините, испражниться в алтаре – что они в моральном плане и сделали.

Запад понимает, что пока жива и сохранена вера, пока у нас есть Церковь, у России есть уверенность в исторической возможности оздоровления и воскресения – пусть через тернии, через различные настроения, которые есть и у Церкви. А вот если загадить нашу Церковь и веру, то у нас вообще ничего не останется.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

//В мире

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. Российские военные назвали "абсолютной ложью" заявления о подобных поставках.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Самолеты-разведчики США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Стратегическое командование Вооруженных сил Венесуэлы заявило в ночь на воскресенье, 28 июля, что американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство страны.

//Общество

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота. Согласно последней информации, в смотре участвовали более двух тысяч военнослужащих и 40 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

"Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это катастрофа", - актрисы Кожевникова и Толкалина призвали потушить пожары в Сибири

Мария Кожевникова и Любовь Толкалина обратились с призывом потушить пожары в Сибири. Леса горят в Сибири - в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. Огнем охвачены огромные территории тайги.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

Эксперт назвала уровень разрыва между богатыми и бедными гражданами РФ

Эксперт назвала уровень разрыва между богатыми и бедными гражданами РФ

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова сообщила, как изменился уровень разрыва между доходами богатых и бедных граждан РФ за 19 лет.

//Новости СМИ2

//В мире

Власти КНДР освободили задержанный российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"

Власти КНДР освободили задержанный российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8"

Власти Северной Кореи в субботу, 27 июля, отпустили задержанный 10 суток назад российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8». Судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Южная Корея).

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Латвийский врач: Жара – огромный стресс для организма

Латвийский врач: Жара – огромный стресс для организма

В Латвии объявили «желтое» предупреждение. Сегодня жара достигла 31 градуса. Скорые работают в напряженном режиме. Больницы не успевают принимать пациентов. Как пережить жару? На вопросы нашего спецкора в странах Прибалтики отвечает вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш.

//В мире

На уличном празднике в Нью-Йорке была открыта стрельба, погиб человек

На уличном празднике в Нью-Йорке была открыта стрельба, погиб человек

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что в нью-йоркском районе Бруклин во время уличного праздника была открыта стрельба. В СМИ к настоящему моменту поступила информация о гибели одного человека.

//В мире

Прибалтика: на женщину у ее дома напал волк

Прибалтика: на женщину у ее дома напал волк

Ранним утром на острове Хийумаа в Эстонии волк напал на женщину ее собственного дома. Как сообщили эстонские коллеги, дама получила серьезные повреждения в области лица. Ей потребовалась серьезная медицинская помощь.

//Общество

Латвийская авиакомпания «положила глаз» на эстонских пассажиров

Латвийская авиакомпания «положила глаз» на эстонских пассажиров

Известно, что для достижение своих целей – все средства хороши. Такой принцип у латвийской компании Air Baltic. «Мы полностью посвятили себя эстонскому рынку и продолжим усиливать свои позиции»,- заявил председатель правления латвийской авиакомпании Мартин Гаусс.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с Венсаном Касселем

Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с Венсаном Касселем

Всемирно известная актриса Моника Беллуччи призналась, что страдала после развода с французским актером Венсаном Касселем. Об этом итальянская красотка рассказала в одном из недавних интервью.

//Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу

В Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора по лицу. Согласно последней информации осведомленных источников, после случившегося пострадавшая была доставлена в больницу.

//В мире

СМИ: в США близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в машине на жаре

СМИ: в США близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в машине на жаре

В американском городе Рокленд, штат Нью-Йорк, годовалые близнецы погибли из-за того, что отец оставил их в закрытом автомобиле на жаре. Малыши провели в салоне машины не менее восьми часов.

//Метеоновости

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

В этом году в Европе стоит сильнейшая жара, а в России в ближайшие дни в конце июля ожидается резкое похолодание. В холодной погоде в Москве виноваты ультра-холодные воздушные массы с Северного полюса.

//Общество

МВД сообщило о более тысячи задержанных людей на несогласованной акции в центре Москвы

МВД сообщило о более тысячи задержанных людей на несогласованной акции в центре Москвы

Более тысячи человек задержаны к вечеру субботы, 27 июля, на несогласованной акции в центре Москвы. В Главном управлении МВД РФ по Москве уточнили: за различные правонарушения были задержаны 1 тыс. 74 человека.

//Наука

Медики назвали самые опасные болезни, которые передаются через поцелуй

Медики назвали самые опасные болезни, которые передаются через поцелуй

Опасная «поцелуйная болезнь» и герпес оказались самыми распространенными болезнями, которые передаются через поцелуй. Медики перечислили все риски, которые присутствуют при этом самом ярком проявлении любви людей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание
2

Актриса Надежда Михалкова сфотографировалась в простом черном платье и произвела фурор в сети
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Названы пять причин, для чего нужно есть яблоки каждый день
5

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры