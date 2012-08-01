«Из выходки мелких шлюшек раздули событие вселенского масштаба!»

– Из выходки мелких, извините, шлюшек, которые радостно, как Петруша Верховенский из «Бесов» Достоевского, совершают плохое, раздули событие вселенского масштаба! У них ещё подростковый и при этом очень злобный менталитет, а их уровень слишком развязный и абсолютно соответствующий нашему веку. Петруша Верховенский клал за икону дохлую мышь, а они устроили похабщину в храме.

Этот случай знаменателен тем, что обнажил, насколько у нас сильны антихристианские силы, которые рядятся в тоги демократии и свободы. Это такая хорошая лакмусовая бумажка. Кстати, подобное было всегда: скажем, Французская революция тоже рядилась в свободу, а антихристианский и антицерковный аспект был вообще скрыт в учебниках. Что ж, это обыкновенные мерзкие хулиганки, которых в мечети просто разорвали бы на куски! Да они бы туда никогда и не пошли. Кому-то очень не хочется, чтобы возрождалась наша Церковь, чтобы она стала местом в сознании и тем фактором, с которым надо считаться.

«Может, для Запада они и имеют значение, но не для России…»

– Да, я тоже слышала, что сейчас проводят некие аналогии между процессом над Ходорковским и «судилищем над «Пусси Райот». Но спросите на улице – лучше, конечно, не в столице – у любого человека, знает ли он о том, кто такой Ходорковский? Конечно не знает. А на Западе сделали из них такие фигуры, которые в России якобы имеют общенациональное значение. Может, для Запада они и имеют значение, но не для России… Теперь их защищает ещё и Мадонна. Конечно, она великолепная певица, но ведь Мадонна – это абсолютно порочное существо, которое всегда с удовольствием пробовало порок, демонстрировало его и очень гордилось своими порочными действиями.

На лицах этих «участниц» написано торжество. Видимо, им через адвокатов передали, что из всего этого делают политическое дело. Так что они ни в чём не раскаиваются, наоборот, они добились того, чего хотели: ничтожные безголосые девки с дворовыми талантами вдруг стали знаменитыми. Что ж, это черта нашего общества – выворачивать наизнанку весь мусор. Но куча мусора не меняет своей сути, когда к ней прибавляется новый мусор. А вот чистое перестаёт быть чистым, если на него мусор бросить. Есть святые вещи, в которые нельзя плевать.

«Если загадить нашу Церковь и веру, то у нас вообще ничего не останется!»

– Я уверена, что у адвокатов этих «бедных девочек» отнюдь не маленькие гонорары. Наверняка, есть некие силы, которые дают адвокатам хорошие деньги. Опять же это лишняя возможность стать знаменитым, помелькать на экранах телевизоров… Что ж, этой профессии, к сожалению, присущ цинизм. Когда я была романтичным подростком, то не могла сказать по телефону, что папы нет дома, когда он был сильно занят. «Ты же мне всегда говорил, что врать нехорошо!» – протестовала я. Иногда думаю, что если бы стала адвокатом, то как бы я смогла защищать заведомого преступника, считая его виноватым и плохим?

Конечно, если бы адвокаты только следили за тем, чтобы честно и непредвзято вёлся процесс, – это одно. Но они сами хотят превратить всё это в некую политическую акцию. А ведь для этого есть политические трибуны – идите и устраивайте! Вот только кто бы стал их слушать? Неужели эти девки способны членораздельно сформулировать какие-то свои политические взгляды? Нет, они способны только, извините, испражниться в алтаре – что они в моральном плане и сделали.

Запад понимает, что пока жива и сохранена вера, пока у нас есть Церковь, у России есть уверенность в исторической возможности оздоровления и воскресения – пусть через тернии, через различные настроения, которые есть и у Церкви. А вот если загадить нашу Церковь и веру, то у нас вообще ничего не останется.