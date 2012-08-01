Запретного шампанского фотографу Мутко!

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые живьём увидел то, что представляют собой Олимпийские игры и какая атмосфера на них царит. Побывал на открытии Олимпиады в Лондоне и пообщался с российскими спортсменами.

На Олимпийском стадионе премьер вместе с первыми лицами многих других стран с увлечением наблюдал за церемонией открытия главного спортивного события последнего четырёхлетия. Проникаясь его значимостью и пафосом, Медведев много фотографировал и тут же размещал снимки в Твиттере. «А что такого, ну люблю я это дело!» – прокомментировал позднее Дмитрий Анатольевич журналистам.

И уточнил, что лондонская церемония ему понравилась, но местами показалась немного затянутой. Спроецировав увиденное на будущую зимнюю Олимпиаду в Сочи, добавил, что за три часа зрители на трибунах просто замёрзнут. Особенно Медведеву приглянулось участие в действе Роуэна Аткинсона – исполнителя роли мистера Бина. Высоко оценил премьер и выступление Пола Маккартни.

Но много чего во время своего короткого пребывания в британской столице г-н Медведев не услышал и не увидел. Мимо его глаз прошло, например, помпезное открытие «Боско-дома», или «Русского дома», в самом сердце Лондона. Роскошный 4-этажный особняк, слева – Букингемский дворец, справа – Трафальгарская площадь. Официально мероприятие было запланировано на вечер, но уже утром столы ломились от угощений. Тут тебе и чёрная икра (пусть не вёдрами, как бывало, но всё же). Официанты, словно муравьи, семенили между кухней и летней террасой, превратившейся в ресторан для своих – политиков, музыкантов, актёров. Гостям ВИП-зоны предлагаются запрещённые им же, Медведевым, шампанское и пиво. Но обыкновенным болельщикам, да и журналистам вход сюда строго заказан. Барские банкеты не для простых смертных…

Перед отлётом в Москву премьер успел побывать на волейбольном матче, в котором россиянки разгромили британок. А также навестил наших спортсменов в Олимпийской деревне. Когда дело дошло до массового фотографирования, щёлкнуть затвором оказалось некому. «Пусть министр спорта нас сфотографирует, – улыбнулся Дмитрий Анатольевич. – Если ничего больше не умеет». Взглянув на застывшего с «мыльницей» в руках Виталия Мутко, уточнил: «Шучу, шучу».