Одежда для отдыха

По сугробам - в коконе

Начнем с верхней одежды - пальто и курток. Конечно же в очень красивом длинном пальто гулять ни в загородном пансионате, ни даже в любимом городском парке неудобно. Более подходящий для отдыха и очень модный вариант - короткие пальто в стиле 60-х. Актуальные цвета - коричневые, лиловые, черные, а также золотые и серебряные. Носить всем, вне зависимости от возраста, - с высокими сапогами. Для большего уюта (а также чтобы подчеркнуть, что вы в курсе всех актуальных тенденций) можно добавить яркий шарф.

Спасибо, Шанель!

За что? За трикотаж конечно же. Бесстрашная мадемуазель Коко первой перевела этот удобнейший материал из мужского гардероба в женский. Трикотаж этой зимой - хит сезона. Особенно длинные свитера и кардиганы крупной вязки, которые благодаря своей толщине все больше становятся похожи на пальто.

Носить такие свитера с объемными вывязанными рисунками («косичка» и пр.), равно как и трикотажные платья можно везде, если позволяет фигура. Ведь облегающее трикотажное платье подчеркивает формы. А объемный свитер зрительно может добавить пару лишних килограммов. Однако с удобными сапогами и плотными колготками смотрятся они прекрасно (более скромные особы матовые колготки или плотные колготки с рисунком могут заменить леггинсами). Модный акцент - такой свитер подхватывают поясом, чтобы подчеркнуть талию.

Из-под пятницы суббота

Многослойность - тема, которая нынешней зимой не сходит со страниц журналов. Надо сказать, многие на отдыхе, особенно зимой, грешат этой модной тенденцией, безо всяких подсказок стилистов надевая одно на другое-третье-пятое. Если нравится, носите. Главное, чтобы суббота не торчала и не топорщилась из-под пятницы, а кокетливо выглядывала.

Возможные варианты могут выглядеть так: достаточно длинная прозрачная блузка, надетая поверх трикотажной маечки-топа. Блузку подхватываем поясом, платком или шарфом (это еще один слой), а на блузку накидываем коротенький жакетик-болеро. Низ - брюки или джинсы. Ниспадающее платье-туника или коротенькое прямое трикотажное платье, надетое поверх брюк, - это тоже модная многослойность. И простенькая, но модненькая тонкая вязаная кофточка с V-образным вырезом и на застежке-пуговичках, надетая поверх тонкой блузки или хлопковой рубашки, - это тоже вариант. Казалось бы, без затей, но если грамотно подобрать цвета и фактуру, то рассматривать из всей компании будут только вас.

Унисекс

Тоже популярная тема для отдыха. Кстати, в стиле унисекс при соответствующем настроении можно выглядеть сексуальнее, чем в кружевах. Простые, чуть мешковатые вещи на мужской манер еще больше подчеркнут, какая вы на самом деле хрупкая! И как бережно с вами надо обращаться.

Растрепанность - это из той же оперы. Вы счастливы, что можно не причесываться? Ха! Самый красивый художественный беспорядок получается при тщательной подготовке. Поэтому на приведение головы в надлежащий вид придется потратить как минимум полчаса и заранее запастись пенкой для волос, которая поможет зафиксировать прядки в растрепанном состоянии.

Мини по максимуму

Брюки и юбки, которые мы выберем для каникул, какие они? Они разные - свободные и узкие, короткие и длинные, но обязательно из мягких, натуральных материалов. 10 выходных дней - прекрасная возможность надеть наконец мини, которое осенью вернулось в моду, но в котором на работе появиться ну никак нель­зя. Игривые клетчатые юбочки «снова школьница», джинсовые мини-юбки, шерстяные мини-сарафанчики прямого покроя дождались своего часа. Боитесь холодов? Надевайте вниз плотные колготки или узкие брюки или даже джинсы - так еще острее. И еще - выбирайте яркие, веселые, радостные цвета. Отдых все-таки!

Последний штрих. Я обожаю аксессуары. Они могут придать особый шарм вашему «отдохнувшему» образу. Подчеркните талию модным широким поясом. Наденьте длинные вязаные перчатки в цветочек и закутайтесь в мягкую шаль. С наступающими выходными вас!