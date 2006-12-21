Ах, это декольте! Сплошные волненья…

Почему она так себя ведет?

Потому, что кожа шеи имеет очень тонкий слой подкожной жировой клетчатки. А значит, «изнашивается» (становится сухой и дряблой) гораздо быстрее, чем кожа лица и тела.

Да и мы активно помогаем ей стареть - выставляем на солнце треугольник шея - область декольте. В результате кожа в этих местах получает повышенные дозы ультрафиолета, который ускоряет процессы старения.

Есть и третья причина - мышцы шеи и груди очень быстро теряют упругость. А вместе с мышцами тонус теряет и кожа.Однако проблемы эти вполне разрешимы, считает косметолог, фитотерапевт Ирина Стефановская. Если подойти к их решению правильно, то за оставшиеся две недели можно добиться прекрасных результатов.

Как поднять тонус?

Дряблая, морщинистая кожа бывает у женщин, которые все переживания принимают близко к сердцу. Как правило, на фоне стрессов у таких чувствительных натур обостряются еще и заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Устранить дряблость кожи в таких случаях помогут семена льна. Для приготовления маски берем 1 ст. ложку семян льна, перемалываем их в кофемолке и завариваем 1 стаканом крутого кипятка. Даем настою остыть до комнатной температуры и используем его для аппликаций: кусок марли пропитываем настоем и накладываем на шею и декольте.

Одновременно, чтобы устранить проб­лемы с желудочно-кишечным трактом, делаем настой из семян льна уже для внутреннего употребления - 1 чайную ложку семян перемалываем в кофемолке и завариваем 100 г кипятка. В теплом виде пьем его понемногу три раза в день перед едой.Если дряблость кожи связана с гипофункцией щитовидной железы, в таких случаях отлично работают маски из морских водорослей. Сухие водоросли (обычно они продаются в аптеке) перемалывают в порошок, заваривают кипятком, дают настояться и наносят и на область щитовидки, и на декольте.

Как убрать «звездочки»?

Иногда могут проступать так называемые сосудистые звездочки (сеточка то­неньких красных прожилок - они появляются оттого, что хрупкие стенки капилляров разрушаются). Это - сигнал о том, что пора отрегулировать работу печени.

В этом случае помогут прохладные маски, в состав которых входят овес, бессмертник и кукурузные рыльца. Берем 1 ст. ложку овса и запариваем его 0,5 л воды. В течение ночи это настаивается, а утром провариваем настой 20 минут. Добавляем 1 ст. ложку кукурузных рыльцев или бессмертника и кипятим все вместе еще 5 минут. Потом выключаем, даем остыть и в течение дня принимаем по стакану отвара перед едой. Этим же прохладным настоем несколько раз в день протираем лицо и шею.

Чем «кормить» декольте?

Есть такая поговорка: «Что ем я, то ест и моя кожа». Кожу можно и нужно питать. Для этого подойдет фрукт, который продается чуть ли не на каждом углу, - банан. Очищаем его, измельчаем в кашицу и накладываем толстым слоем на кожу шеи и груди - получается очень насыщенная питательная маска. Держим минут 15, не больше, а потом смываем теплой водой.

Как убрать лишний жир?

Парадоксально, но факт - кожа шеи страдает от сухости, а для кожи груди проблемой порой может стать излишняя сальность. Из-за этого в области декольте порой могут появляться даже мелкие гнойнички. Чтобы избавиться от этого, необходим сорбент, который этот лишний жир впитает. С этой ролью прекрасно справляется глина. Специальную медицинскую голубую глину также продают в аптеках. Чтобы усилить эффект, можно добавить травки - полынь, ромашку. Смешиваем в равных пропорциях (по чайной ложке) все ингредиенты. Чайную ложку получившейся смеси разводим небольшим количеством воды и наносим на кожу груди - такая маска и удаляет лишний жир, и снимает воспаление. При угревой сыпи или маленьких гнойничках, перед тем как делать маски, лучше протереть кожу 3%-ной перекисью водорода или камфорным спиртом.

В голубую глину вместо трав можно добавить немного муки, развести водой до состояния кашицы и при помощи ватного тампончика обработать этой смесью кожу на груди, а потом смыть большим количеством воды. Эта маска хорошо очищает кожу.

Добрый совет

5 минут для красоты

Увы, но маски, аппликации и лечебные растворы не вернут упругость мышцам шеи и груди. Поэтому нелишне выделить по 5-10 минут в день, чтобы сделать простые, но эффективные упражнения.

Для шеи:

- поставьте локти на стол, а пальцы рук сцепите под подбородком. На получившуюся «полочку» кладите подбородок и раз 10-15 с силой давите им на руки;

- зажав в зубах карандаш, старайтесь его кончиком написать в воздухе цифры, буквы или любую дребедень, которая придет в голову.

Для груди:

- отжимания. Если от прямых ног отжиматься тяжело, делайте это упражнение с коленей. Чем шире расставите руки, тем интенсивнее будет работать грудная мышца;

- расставив локти в стороны, ладони на уровне груди сложите «домиком» (словно собираетесь поприветствовать индийца). С силой прижимайте ладони друг к другу раз 15 (можно зажать между ладоней маленький упругий мячик или тяжелую книжку).