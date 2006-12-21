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В Петербурге судят Дарвина

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Анастасия КИРСАНОВА, Свнкт-Петербург ]

О намерении судиться против Дарвина Маша заявила еще в марте этого года. Ее активно поддерживал папа, Кирилл Львович Шрайбер. Весной был подан иск в столичный суд по месту нахождения ответчика – Министерства образования. Но из Москвы иск переслали в районный петербургский суд. На прошлой неделе все ожидали, что с дарвинизмом мы наконец-то определимся, но не тут-то было: участникам процесса и наблюдателям довелось стать свидетелями оживленной дискуссии между Машей Шрайбер, окончившей 9­й класс с шестью двойками, и автором учебника биологии академиком Мамонтовым.

«Теория Дарвина – совершенно бредовая!» – безапелляционно заявляет Маша. В марте, подавая иск, девушка еще не могла уточнить, в чем состоит «бредовость». Дотошные журналисты выудили тогда у Маши признание: учится она «не фонтан», биологией не интересуется вовсе, а до глав о происхождении человека ее класс еще и не дошел. Сейчас Маша учится в 10­м классе, а ненавистную ей гипотезу преподают в 11­м. Впрочем, ничто не мешает старшекласснице волноваться загодя.
 
По учебнику биологии, который хочет переделать Маша Шрайбер, школьники учатся уже три десятка лет. Когда-то подростку и в голову не приш­ло бы оспорить утверждение, что теория Дарвина – единственно верная, дающая «правильное обоснование происхождению человека», а библейские «мифы и легенды» и религиозная логика – нелепость. А вот Маша не только спорит, она требует письменных извинений у Министерства образования, оскорбившего ее религиозные чувства, а также перепечатки учебников.
 
Академик Мамонтов в суде посоветовал Маше для начала ознакомиться со школьным курсом биологии, а потом удовлетворить тягу к знаниям о происхождении видов в вузе. Но Маша-то как раз и беспокоится о том, что не попадет в вуз, так как не получит аттестат зрелости! Не получит из-за того только, что не хочет повторять оскорбительный дарвинистский «бред». Отметим, что сейчас Машины родители озабочены переводом дочки в другую школу. Наверняка там-то девочке плохих оценок не поставят!
 
О своих религиозных взглядах Маша говорит упоенно: по ее утверждению, человека создал Бог, да не какой-нибудь, а растафарианский.
– Растафари живут на Ямайке, слушают Боба Марли, верят, что первые люди появились в Эфиопии, и курят марихуану! – с восторгом сообщает подкованная девушка.
 
Папа, судя по всему, поддер­живает Машу во всем, не только в суде. Кирилл Львович представляется как профессиональный рекламист и «доктор технических наук». В первое все верят сразу, учитывая размах, с которым рекламист ведет дочку в бой. Второе утверждение, насчет «технических наук», Кирилл Львович не поясняет. Про господина Шрайбера известно только, что шесть лет назад его, химика по профессии, задерживали за производство с целью сбыта нитрата таллия, сильнодействующего яда. Сам экс-­химик, правда, утверждает, что делал лекарство от рака из березовой коры.
 
Суд пока не вынес решения: Министерству образования предложено высказать свою позицию, а истцам – заплатить госпошлину, о которой они в пылу борьбы идей как-то забыли. Следующее заседание назначено на 21 февраля. Суду, в общем-то, не позавидуешь: на кону честь и достоинство всего человечества.

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