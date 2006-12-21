Дело о пропавших расческах

История простая. Яна Рудковская, известная блондинка – жительница Сочи, держала салон в «Лазурной». Однако качество работы не очень устроило руководство «Лазурной», и с ней было решено расторгнуть контракт. По договору, чтобы освободить помещение, надо уведомить арендатора за 60 дней, но Яна – не простой арендатор, а жена г-на Батурина. И это многое объясняет. Начинается многомесячная судебная тяжба, которая заканчивается аж в Высшем арбитражном суде.
Вот как эту историю описывает г-н Аверьянов. «Мы выиграли все иски, но на этом наши мучения не закончились. Оказалось, что во время выселения из парикмахерской (гордо именовавшейся «Бьюти салоном»), которое проходило по предписанию Высшего арбитражного суда, пропали какие-то личные вещи прежнего арендатора. А так как приказ на перемещение подписывал я, то на меня сразу поступила жалоба в Хостинскую прокуратуру. В течение нескольких часов обычное гражданское дело, исполненное приставами, перерастает в уголовное, по которому за пропажу, предположим, расчесок госпожи Рудковской, отвечает Герой Труда Кубани, член экономического совета при главе администрации Краснодарского края, руководитель предприятия».
Давление на г-на Аверьянова продолжалось более полутора лет. «Присылают работника милиции, тот говорит: «Напишите, что вы помирились с Батуриным, и уголовного дела не будет». Сейчас дело прекращено, но, сетует Б. Аверьянов, «сколько при этом унижения, испытаний нервов на прочность, отвлечения от основной работы». Салон красоты в «Лазурной» все эти годы не работал, что для отеля, функционирующего под брендом Radisson SAS, просто недопустимо.
Можно подумать, что госпожа Рудковская – очень рачительный хозяин, и для нее собственность, а тем более расчески – нешуточное дело. Действительно, как трудиться в парикмахерской без них? Практически невозможно. Но не покупать же новые, в самом деле. Вот и билась она за них в судах до последнего.
На самом деле вопрос вовсе не в бережливости. Просто в семье Виктора Батурина очень любят судиться. Только в одном Сочи почти все объекты, скупленные заезжим бизнесменом, – под судами. Вот краткий перечень его «подсудной» собственности: элитный дом на улице Чайковского, Красмашевский санаторий, Поцелуевский гастроном, телекомпания «Ника-телеком». А уж как любит г-н Батурин судиться с бывшими партнерами – то с гендиректором ЗАО «Сочи АО» Тамарой Полухиной, то с директором принадлежащего ему же «Парк-Отеля» Игорем Рекубрацким. Он даже сам с собой судился. То были как раз те редкие случаи, когда ему удавалось выиграть процесс...
А деньги – что? Деньги – дело наживное. Параллельно с процессом «о пропавших расческах» Яна Рудковская стала меценатом певца Димы Билана. Говорят, его огромный «Хаммер» – подарок высокопоставленных поклонников. Кстати, с Биланом получилось тоже все не очень чисто. Вдова покойного продюсера Дмитрия Билана – г-на Айзеншписа – утверждает, что права на бренд принадлежат ей. Продюсерский центр «StarPro», владеющий маркой «Билан», уже требует отозвать все песни певца из ротации радиостанций.
Впрочем, это уже дела личные.
Главное, что постояльцы «Лазурной» вскоре снова могут воспользоваться услугами салона красоты, который станет частью общей инфраструктуры SPA. А с г-ном Батуриным и его женой гендиректор отеля Radisson SAS Аверьянов больше дел иметь не будет.