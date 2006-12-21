Дело о пропавших расческах

История простая. Яна Рудковская, известная блондинка – жительница Сочи, держала салон в «Лазурной». Однако качество работы не очень устроило руководство «Лазурной», и с ней было решено расторгнуть контракт. По договору, чтобы освободить помещение, надо уведомить арендатора за 60 дней, но Яна – не простой арендатор, а жена г-на Батурина. И это многое объясняет. Начинается многомесячная судебная тяжба, которая заканчивается аж в Высшем арбитражном суде.

Вот как эту историю описывает г-н Аверьянов. «Мы выиграли все иски, но на этом наши мучения не закончились. Оказалось, что во время выселения из парикмахерской (гордо именовавшейся «Бьюти салоном»), которое проходило по предписанию Высшего арбитражного суда, пропали какие-то личные вещи прежнего арендатора. А так как приказ на перемещение подписывал я, то на меня сразу поступила жалоба в Хостинскую прокуратуру. В течение нескольких часов обычное гражданское дело, исполненное приставами, перерастает в уголовное, по которому за пропажу, предположим, расчесок госпожи Рудковской, отвечает Герой Труда Кубани, член экономического совета при главе администрации Краснодарского края, руководитель предприятия».

Давление на г-на Аверьянова продолжалось более полутора лет. «Присылают работника милиции, тот говорит: «Напишите, что вы помирились с Батуриным, и уголовного дела не будет». Сейчас дело прекращено, но, сетует Б. Аверьянов, «сколько при этом униже ния, испытаний нервов на прочность, отвлечения от основной работы». Салон красоты в «Лазурной» все эти годы не работал, что для отеля, функционирующего под брендом Radisson SAS, просто недопустимо.

Можно подумать, что госпожа Рудковская – очень рачительный хозяин, и для нее собственность, а тем более расчески – нешуточное дело. Действительно, как трудиться в парикмахер­ской без них? Практически невозможно. Но не покупать же новые, в самом деле. Вот и билась она за них в судах до последнего.

На самом деле вопрос вовсе не в бережливости. Просто в семье Виктора Батурина очень любят судиться. Только в одном Сочи почти все объекты, скупленные заезжим бизнесменом, – под судами. Вот краткий перечень его «подсудной» собственности: элитный дом на улице Чайковского, Красмашевский санаторий, Поцелуевский гастроном, телекомпания «Ника-телеком». А уж как любит г-н Батурин судиться с бывшими партнерами – то с гендиректором ЗАО «Сочи АО» Тамарой Полухиной, то с директором принадлежащего ему же «Парк-Отеля» Игорем Рекубрацким. Он даже сам с собой судился. То были как раз те редкие случаи, когда ему удавалось выиграть процесс...

А деньги – что? Деньги – дело наживное. Параллельно с процессом «о пропавших расческах» Яна Рудковская стала меценатом певца Димы Билана. Говорят, его огромный «Хаммер» – подарок высокопоставленных поклонников. Кстати, с Биланом получилось тоже все не очень чисто. Вдова покойного продюсера Дмитрия Билана – г-на Айзеншписа – утверждает, что права на бренд принадлежат ей. Продюсерский центр « Star Pro », владеющий маркой «Билан», уже требует отозвать все песни певца из ротации радиостанций.

Впрочем, это уже дела личные.