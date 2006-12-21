«Союз нерушимый»

А. ПРОХАНОВ: Мне кажется, когда люди говорят, что гибель СССР была неизбежна, они либо принимали прямое участие в разрушении страны, либо набросились на это богатство и сожрали его. И сейчас жируют на костях великой страны. Им хорошо, им славно, они боятся, что это богатство у них отнимут. И они всячески насаждают идею о том, что этот Колосс был на глиняных ногах.

Б. НАДЕЖДИН: Самое удивительное, что именно этот прохановский миф нам сейчас вполне официально показывают по всем каналам. Суть мифа: была огромная, великая, счастливая страна. Да, там были отдельные недостатки. Не так все было, дорогие мои. Я очень хорошо помню, как в моем родном городе Долгопрудном реально жрать было нечего.

К. ЛАРИНА: Так это и в Моск­ве было.

В. МЕДИНСКИЙ: В чем была колоссальная ошибка Горбачева? Горбачев ни разу не был избран народом - ни на один из своих постов. Когда в 1991-м несколько десятков тысяч разбуженных, энергичных москвичей вышли на защиту Белого дома, они ведь защищали, как им казалось, более легитимную власть - избранную народом.

А. УГЛАНОВ: Я был депутатом Съезда народных депутатов РСФСР. Хочу вам сказать, что на съезде было больше тысячи человек, которых эти разговоры не волновали. Все были одурманены одной мыслью, одной пламенной страстью: хватит кормить Украину и других. Это была идея-фикс. Сейчас говорите о социальной политике, великой державе, миссии СССР в мире - этого ничего не было. У всех на уме было одно: избавимся от нахлебников! Хочу сказать, что в декларации о суверенитете, которую принимал съезд практически единогласно, было написано, что Россия идет в обновленный Союз, а не автономное плаванье.

А. ПРОХАНОВ: В брежнев­ское время в стране накопилось огромное количество противоречий. И огромное количество богатств самых разных - материальных, духовных, технических, геостратегических. Необходимо было найти решение для того, чтобы гармонизировать эти проб­лемы. Был выбор.

В. МЕДИНСКИЙ: Что сделал Горбачев? Он выбрал неправильный метод решения проблемы. Решил начать так же, как начал в свое время Александр II, - у нас все-таки история повторяется - с перестройки и гласности. Это было то, что убило в результате Александ­ра II, это было то, что погубило Горбачева...

К. ЛАРИНА: Вы говорите жуткие вещи. Отказываете человеку в праве быть человеком - с мозгами, головой, со своим правом на выбор. А современная Россия лучше, чем СССР?

Б. НАДЕЖДИН: Конечно, хуже, потому что это эпоха перемен. Хуже с точки зрения обывателя, который хочет стабильности. Но есть свобода, есть личная ответственность, возможность выбора.

В. МЕДИНСКИЙ: Я считаю, что в СССР было несколько позитивных моментов. Я хочу вернуть те хорошие вещи, которые были в СССР - когда у нас была великолепная система государственного развития спорта, а не то, что сейчас. Мы можем еще сто стадионов «Локомотив» на Чукотке построить, но чемпионами мира мы не станем. А в СССР мы выигрывали чемпионат Европы и Олимпийские игры. И так далее, на каждом шагу. Была система. У нас была самая дешевая электроэнергия в мире, потому что единая энергосистема, созданная в СССР, дает несопоставимо больший КПД, чем маленькие частные электростанции, и пр., и таких моментов наберется десятки. Но, конечно, свобода и частная собственность - отсутствие чего погубило СССР.

А. ПРОХАНОВ: Очевидно, что мой голос среди сторонников СССР. Вы спросили - хотели бы вы вернуться? Я бы не хотел.

Так устроен человек - не хочет возвращаться вспять, даже в свою юность. Так устроены биологические часы человеческие - им страшно вести обратный счет.

А. УГЛАНОВ: Я думаю, что лет 10 назад гораздо больше людей ощущали в себе ущемленное чувство достоинства бывшего гражданина СССР. Мы себя всегда идентифицировали гражданами великой страны. И то, что сейчас многие предпочли бы жить в современной России, говорит о том, что мы в какой-то мере вновь начинаем ощущать себя людьми, живущими в растущей супердержаве.

В ходе передачи слушателям «Эхо Москвы» был задан вопрос: хотели бы вы жить в СССР или в современной России? Позвонили 7 тысяч человек. 62% слушателей предпочитают СССР. 38% - остаются в современной России.