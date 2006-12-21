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Служить с метлой желающих мало

№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

За три года существования альтернативной гражданской службы (АГС) в нашей стране на нее было направлено всего 824 человека. Сейчас, по словам заместителя начальника Главного организационно-­мобилизационного управления Генштаба генерала Алексея Князева, пойти на АГС в весенний призыв 2007 года изъявил желание только 101 человек, в то время как полгода назад желающих было на 54 человека больше. И это несмотря на главное изменение в условиях прохождения АГС – сокращение срока службы.

С 2007 года призывники на альтернативную гражданскую службу без высшего образования будут служить 31,5 месяца в гражданских организациях и 27 месяцев – в организациях военного подчинения (вместо нынешних 42 и 36 месяцев соответственно). Для выпускников вузов установлен срок в 21 и 18 месяцев.
 
Чем же объяснить уменьшение количества желающих проходить АГС? Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций объяснил корреспонденту «Аргументов неделi», что у молодых людей сейчас, видимо, больше желания служить по призыву.
 
Однако Юрий Герций уверен, что в перспективе количе­ство желающих пойти на альтернативную гражданскую службу увеличится. В этом уверен и секретарь всероссийской коалиции «За демократическую АГС» Сергей Кривенко. Сейчас, полагает он, люди просто не осознали изменений или стараются дотянуть до 2008 года, когда срок АГС сократится еще больше. Всплеска количества заявлений, по его мнению, следует ожидать осенью 2008 года.
 
Правда, и сейчас есть одно положение нынешнего закона, делающее АГС мало привлекательной. Это принцип преимущест­венной экстерриториальности прохождения службы. Иными словами – закон предписывает по возможности отправлять призывников за пределы их родного региона. Это обязывает организации, желающие принять альтернативщиков, обеспечивать их жильем. Но в 2006 году такая возможность была только у 21 процента организаций.
 
– Минобороны считает: Федеральный закон об альтернативной гражданской службе не требует коренных изменений, – озвучил позицию своего ведомства генерал Алексей Кня­зев. – АГС – особый вид трудовой деятельности в интере­сах государства и общества. А они не всегда совпадают с интересами конкретного гражданина, желающего служить рядом с домом.

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