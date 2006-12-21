Новая жертва медицинской мафии?

Минздравсоц-СТРОИТЕЛЬСТВА

Программа была запущена в 2000 году и предполагала комплексную поддержку инвалидов: от улучшения качества их жизни и совершенствования методик лечения до создания сети центров для реабилитации инвалидов и развития предприятий, выпускающих протезно-­ортопедическую продукцию. За пять лет была потрачена немалая сумма – 2,5 млрд. рублей, которая к тому же оказалась в 1,6 раза выше, чем предусмотрено начальным планом. Однако, несмотря на перерасход, результаты оказались провальными.

Количество инвалидов снизить не удалось. Наоборот, их численность возросла на 680 тысяч человек (прибавка 6,5%). Причем это происходило на фоне снижения общей численности населения России. Инвалиды уже составляют 8% от населения страны.

Однако эти цифры – лишь минимальные оценки. Ока­зывается, чиновники сами толком не знают, сколько инвалидов в нашей стране. Например, по данным Мин­здравсоцразвития, в 2005 году в России насчитывалось 11 млн. инвалидов. А между тем Пенсионный фонд утверждает, что их – 15 млн. человек. Естественно, Мин­здравсоцразвития пользуется собственными цифрами. Но, как видно, и это не помогает.

Чтобы вести достоверный учет количества инвалидов и оказывать им необходимую помощь, правительство постановило создать единую федеральную систему. На это в программе было предусмотрено 10 млн. рублей. Что вы думаете? Эти деньги были благополучно освоены, и не только они, но и еще 117 млн. рублей.



В результате расходы превысили плановые в 12,7 раза, однако единая информационная система по проблемам инвалидности так и не была создана. Миллионы ушли на разработку нескольких вариантов компьютерной программы и покупку компьютеров для бюро медико-­социальной экспертизы. Вот и вся система.

Также огромные средства (484 млн. рублей) были «закачены» в строительство реабилитационных центров для инвалидов на базе санаториев, курортов и учебных заведений. Однако реабилитационная сеть отсутствует. Чиновники начинали новое строительство, не закончив предыдущее. Деньги «закапывались» в долгострои. В 2005 году должна была произойти сдача в эксплуатацию объектов на сумму 206 млн. рублей, но этого не было сделано. Чтобы достроить их, требовалось еще свыше полумиллиарда рублей. Спрашивается, зачем начинать стройку, если на нее не хватит денег? Но чиновники думают по-другому. Наоборот, Минздравсоцразвития в 2006 году запланировало начать новые стройки на сумму 77 млн. рублей.

Кроме того, были совсем странные расходы. Например, за деньги инвалидов (12,3 млн. руб.) был отремонтирован пансионат им. Чайковского в Московской области, который впоследствии перешел структурам Рособразования. Или вот. Санкт-петербургский научно-­практический центр медико-­социальной экспертизы им. Альбрехта получил 133 млн. рублей, из которых 112 млн. руб. потратил на закупку оборудования, а 21 млн. руб. – на строительство гаража на 17 автомашин.

Реклама для инвалидов

На фоне этой «околоинвалидной» щедрости особенно удивляет то, как чиновники урезали программы непосредственной помощи инвалидам. Так, на поддержку действующих предприятий Всероссийского общества глухих и создание новых рабочих мест было выделено всего 69% от запланированного количе­ства денег. Расходы на систему услуг по сурдопереводу сократили на 3,5 млн. руб. (­8%). На создание телевизионных программ, рассказывающих о проблемах инвалидов, выдали вместо 1 млн. руб. лишь 159 тыс. руб. Понятно, решать проблемы скучно, да и не денежное дело – что тут можно поиметь. Поэтому чиновники основной упор сделали на организацию различных фестивалей и конкурсов для инвалидов – расходы превысили план в 2 раза. Кстати, за счет сокращения вышеперечисленных разделов.

Экономили и на сотрудниках медико-­социальной экспертизы, непосредственно разрабатывающих программы реабилитации инвалидов. Средства на повышение квалификации этих специалистов «срезали» вдвое. Зато в проведение рекламных выставок, конференций и совещаний чиновники «вбухали» денег в 3 раза больше.

Аудиторы Счетной палаты так и написали в заключении, что «приоритетными направлениями расходования средств федерального бюджета являлись не мероприятия по социальной поддержке инвалидов и их общественных организаций, а материально-техническое и технологическое обеспечение и развитие предприятий и организаций, связанных с защитой инвалидов».

Виртуальные протезы

Примечательно, как чиновники Рос­здрава и Минтруда проводили закупки медицинского оборудования и поддер­живали предприятия, производящие изделия для инвалидов. Узнается до боли знакомый «лекарственный» почерк.

Так, Санкт-петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи получил 25 аппаратов для слухопротезирования на сумму 22 млн. рублей. Закупал их Росздрав. Как выяснила проверка, стоимость их была завышена на 25%, а общая переплата составила 5 млн. рублей.

Кроме того, оборудование поставлялось не в полной комплектации и сомнительными фирмами. Центр протезирования в Санкт­-Петербурге получил анализатор электролитов стоимостью 328 тыс. рублей. Не прошло и года, как он сломался, а фирма-поставщик, которая должна была выполнить гарантийный ремонт, сменила адрес. А например, в Ростовском бюро медико-­социальной экспертизы простаивал комплект компьютеров на сумму полмиллиона рублей из-за отсутствия источника бесперебойного питания.

А вот как развивали предприятия для инвалидов. В 2001 году Московская фаб рика ортопедической обуви получила на 51 млн. рублей оборудование по производству пластмассовых колодок. Однако из-за неисправности некоторых агрегатов оборудование простаивало 4 года. Когда, наконец, произошел запуск, фабрика за пять месяцев произвела продукции на 1,6 млн. рублей. Какова упущенная выгода, остается только гадать.

По итогам проверки аудиторы посчитали, что всего по программе поддержки инвалидов было неэффективно потрачено почти 1 млрд. рублей. Так что с миру по нитке – голому рубаха.

Факт